«Я не представляю жизни без «Спартака». Журналист «России 24» и игрок «Народной команды» – о страсти

У «Спартака» огромная армия болельщиков – это не секрет. Помимо обычных фанатов за клуб активно притапливают политики, актеры, бизнесмены и просто многие звезды. Поклонников «Спартака» много и среди журналистов. Мы поговорили с одним из них.

Данила Махалин – корреспондент «России 24». Он болеет за клуб с раннего детства, поэтому застал разные периоды: помнит голы Безродного, эпоху спартаковской сборной, длинную неудачную серию с ЦСКА, все еще наслаждается последним чемпионством и играет в «Народной команде» (клуб из Медиалиги, который объединяет фанатов «Спартака»).

«В детстве казалось, что «Спартак» непобедим»

«Конец 90-х, год 1998-й и 1999-й – тогда я и начал смотреть футбол. Точно был на полуфинале Кубка УЕФА «Спартак» – «Интер». Легендарный матч на огороде стадиона «Динамо»: с голом Тихонова после паса Цымбаларя и суперснежной погодой. Мама рассказывала, что тогда мои ноги поставили в чью-то шапку-ушанку, но это не помогло – я все равно заболел. Как в прямом, так и переносном смысле, получается.

Был еще какой-то матч, тоже в неосознанном возрасте – я несколько лет назад пытался прогуглить по воспоминаниям, что это была за игра. Но не особо вышло. Вроде это было лето 1998 года, помню диалоги дома про Черномырдина и Кириенко, тогда меня взяли на максимально прибитые жарой «Лужники». Вокруг продавалась «Спартак-Кола», а я оказался на секторе активной поддержки, где все были «по торсу» [когда фанаты оголяют верх]. Но у меня совершенно не отложилось, против кого играл «Спартак»: то ли «Локомотив-Нижний Новгород», то ли «Жемчужина»… Был какой-то явный аутсайдер и беспроблемная победа над ним при знойной погоде.

Первые осознанные эмоции, связанные со «Спартаком» затрагивают 1999-й. У меня отложилось в памяти, как я сильно ждал матч Россия – Франция 5 июня: поехал в пионерский лагерь, а мне не разрешили посмотреть. Отбой всегда был в 22:00. А игра на «Стад де Франс» начиналась в районе 22:30-23:00. Вожатый утром обманул и почему-то сказал, что мы проиграли 0:1. А я примерно неделю думал, что так и случилось. Так выглядели пранки в эпоху отсутствия легкого доступа к интернету. И шестилетний я узнал о победе наших уже от своих родственников, которые приехали на родительский день ко мне в лагерь. Но заговорил я о сборной не просто так – та команда в тот период была так же хороша и легка, как и «Спартак»: флагман российского футбола и один главный тренер на два коллектива.

Хорошо запомнил момент, когда поехал с родителями в гости на дачу какую-то, и в этот же день «Спартак» играл «золотой» матч с «Динамо». Мужики спрашивали: «Ну, че, Данил, как сегодня сыграет твой «Спартак»?». А я отвечал: «5:1, 6:1». На полном серьезе. То есть в моем представлении ребенка внутри чемпионата России не было вообще ни одной команды, которая могла бы противостоять «Спартаку». В те годы меня вовсе не интересовали матчи внутреннего первенства. Главный интерес – еврокубки, в первую очередь Лига Чемпионов и матчи сборной. В итоге мы сыграли с «Динамо» 1:1, я расстроился, не понял, как это возможно, но ничьей было достаточно, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Поэтому можно было порадоваться все-таки.

А еще осенью того года была ЛЧ с группой, в которой «Спартаку» попались пражская «Спарта», голландский «Виллем II» и французский «Бордо». Хорошо помню оба матча с «Бордо». Особенно гостевой: его смотреть дома по ТВ не разрешали, потому что он начинался в 22:45, надо было ложиться спать. Ведь уже началась школа, первый класс как-никак. Меня, правда, разбудили на минутку, чтобы показать, как Безродный отыграл один мяч. То есть ни туда, ни сюда. Зато домашний матч с «Виллемом» начинался уже в 20:45 – такие встречи можно было смотреть без ущерба школьному графику и режиму. Тогда жаль, правда, что залитое дождями поле «Лужников» не выдержало, матч был похож на водное поло. С одной стороны, забить мяч удалось благодаря тому, что он застрял в газоне, но и пропустить тоже. Думаю, при нормальном поле и погоде «Виллем» был бы разгромлен или, по крайней мере, уверенно бит: в гостях Тихонов почти в одиночку разобрался с ребятами, сделав хет-трик.

Это достижение до сих пор никто из россиян перебить не может. Недавно я даже заказал спартаковскую форму из того сезона, которая с белой полосой, на Авито за 1000 рублей. Раньше я просто коллекционировал разные формы, а теперь стал заморачиваться на ретрокомплектах 90-х или начала нулевых».

Лучшие и самые грустные моменты: чемпионство vs полуфинал Кубка против «Тосно»

«За все время боления за «Спартак» моментов в памяти накопилось огромное множество. Был поход на матч с ЦСКА в 2008-м, который случился после семи лет без побед в дерби. Мы пошли на игру с дядей, хотя чаще всего ходили большой толпой. И оказалось, что именно мы, два самых терпеливых болельщика из нашей большой компании, увидели долгожданную победу с голом пяткой Баженова – исторический успех, хотя пока я факту внятной игры у «Спартака» тогда не было совсем! Парадокс, что сезон был один из самых худших. Отдельные истории – ничья со «Спортингом» 1:1 и первый матч в Лиге чемпионов за четыре года, который состоялся в 2006-м. Я ходил тогда в «Лужу» с одноклассниками. Мне 14 лет было.

Безоговорочную победу в этом рейтинге ярких воспоминаний одерживает чемпионство в сезоне-2016/17 уже на новом стадионе. К тому времени мы ходили на «Открытие Арену» с дядей и его сыном. Но в том золотом сезоне так сложилось, что они, к сожалению, не смогли по разным причинам купить абонемент. А у меня был, мне подарили на день рождения как раз. Поэтому, когда мне удавалось дойти до стадиона, из нашего семейного трио я оказывался один.

У меня было 13-е место на 13-м ряду 113-го сектора на трибуне С. Иногда по ходу матча я пересаживался на свободное кресло в попытке заманить немного удачи: делал это постоянно после того, как впервые в том сезоне дошел до стадиона в домашнем матче с «Уфой». «Спартак» тогда лидировал, в сезоне никому не проигрывал, но стоило мне прийти и случилось домашнее поражение от «Уфы» – 0:1. Появились сразу мемы про то, что настоящий «Спартак» вернулся.

Потом в игре с «Амкаром» я снова сидел на своем месте, и весь матч были унылые 0:0. Стоило мне встать в проходе, собираясь уходить на последних минутах, как Глушаков забил. Я решил, что это знак. Поэтому дальше на победном «Рубине» 2:1 или на ЦСКА 3:1 я садился на любое другое свободное место, но только не на свое. В марте мы играли с «Анжи» и долго не могли забить. И как только я пересел, Самедов воткнул один из важнейших голов в сезоне и карьере. Мы выиграли 1:0, а я окончательно убедился в правильности тех суеверий.

Кстати, мои первые выезды тоже начались с того сезона. Но, справедливости ради, самый первый раз я поехал в Петербург еще на «Петровский» осенью 2016-го, когда до чемпионства было как до луны. То есть мысли о первом месте тогда совсем не посещали. А вот на выезде в том же Краснодаре в марте, например, уже, конечно, в воздухе витало ощущение потенциальной победы в чемпионате. 2:2 сыграли. Я успел сбегать на наш фанатский сектор и потом к другим знакомым на центральные места. Был я и в Перми на первой игре, когда «Спартак» вышел на матч уже в статусе чемпиона. Парадокс еще был в том, что я полетел туда меньше, чем на сутки. Так как матч был в субботу днем, а в субботу вечером у меня уже был вылет из Москвы в Германию на чемпионат мира по хоккею. Поэтому я сразу после финального свистка помчал в аэропорт и благодаря разнице во времени успешно добрался и везде успел.

Как приходило понимание чемпионства? Я сходил на домашнюю игру против «Томи», когда «Спартак» очень невзрачно победил после пенальти Промеса. А затем поехал на дачу к бабушке и дедушке. «Спартак» становился чемпионом, если бы «Зенит» потерял очки в матче с «Тереком» дома, но в это тогда мало кто верил. Мы что-то делали на участке по хозяйству и я включил ту игру фоном. Примерно в середине второго тайма стало понятно, что «Спартак», судя по всему, может досрочно стать чемпионом. Не верилось. Даже как-то непонятно было, что делать. Куда бежать. Ведь я ждал этого столько лет. В голове много лет прокручивал, как я отпраздную такое событие. А когда чемпионство пришло, не знал, как реагировать.

Я уже тогда работал на «России 24», поэтому мне срочно нужно было ехать в офис и делать материал. Приехал, быстро все сделал и отправился к точке спонтанного сбора возле стадиона в Тушино. Попрыгали, потанцевали, попели, поорали, пообнимались. Увидели Глушакова и Реброва на крыше машины. Потом с коллегами и друзьями поехали к теплоходу, где команда праздновала победу. А через неделю я полетел в ту самую Пермь. Похмельный матч получился и по игре, и по результату, и по состоянию. Хотелось по привычной схеме отмечать – а к тому моменту все мы в компании чувствовали себя практически как из строчек знаменитой спартаковской песни: «Я четыре дня не просыхал, потому что «Спартаку» я верю».

Увы, так как я был на чемпионате мира по хоккею в Германии, то не увидел вживую легендарный забег фанатов на поле в матче против «Терека». Невероятно завидовал всем, но свои эмоции я точно получил чуть раньше в чемпионскую ночь и в Перми. Так что всего должно быть в меру.

Входит в мой эмоциональный рейтинг и прошлогодняя победа в Кубке в финале против «Динамо». Ведь в 2003-м я был в деревне, и тот победный матч в финале Кубка против «Ростова» показывали вроде только на «НТВ-Плюс», а у нас такой опции, как у многих, не было. Зато в прошлом году я как раз работал на матче «Спартака» и «Динамо». И его я поставлю на второе место после победы в чемпионате: эмоции я получил и как болельщик, и как журналист. На мой взгляд, это был один из самых ярких моих эфиров. Как бы нескромно ни звучало. Просто там было все: и прыгающие радостные футболисты, и я, ходящий вокруг МакSим во время исполнения главного хита «Знаешь ли ты?!», и обнимающий меня Федун.

Неприятных воспоминаний тоже достаточно. Это и Лига чемпионов-2002 с разницей 1:18 и поражение от ЦСКА 1:5 в 2008-м, я был тогда в летнем лагере, не смотрел матч в прямом эфире, но все равно пропустил через себя тот болезненный проигрыш с хет-триком Вагнера. Сюда можно отнести и сезон-2007, когда «Спартак» шел рядом с «Зенитом» в гонке за чемпионство, обыграл питерцев очень уверенно в Москве и Санкт-Петербурге по 3:1. Проиграть тот сезон было крайне обидно, этот еще глупый гол Ширла в Раменском.

А у «Спартака» в том сезоне состав и команда была очень приличная: Торбинский, Титов, Бояринцев, Павлюченко, Моцарт, Йиранек, Штранцль, Плетикоса. Все бежали, все летело, многое получалось. Плюс ко всему, еще и «Селтику» проиграли в квалификации ЛЧ в серии пенальти, хотя по содержанию «Спартак» точно выглядел не слабее. Особенно в первом матче дома.

Где-то на вершине этого рейтинга поражение от «Тосно» в полуфинале Кубка России в 2018-м в серии пенальти. Мне на тот момент уже было 26 – не тот возраст, чтобы после поражения долго убиваться или сильно расстраиваться, как в 8-10 лет после матчей Россия-Украина 99-го или Россия – Бельгия в 2002-м. Но все-таки послевкусие по итогу вылета в полуфинале от «Тосно» было исключительно мерзкое.

Это ведь все еще было на фоне чемпионства, Суперкубка и прекрасной осенней игры в постчемпионском сезоне, когда громили «Зенит», «Севилью», ЦСКА, «Краснодар». И вот этот матч с «Тосно» реально мог вывести «Спартак» на третий трофей за два года – в финале в Волгограде уже ждал далеко не самый сильный курский «Авангард». И как все прервалось нереализованным глушаковским моментом один на один и этой серией пенальти».

О восприятии «Спартака»

«В шутку среди знакомых и коллег называю себя сектантом, хотя стараюсь быть объективным в восприятии каких-то событий вокруг «Спартака». Но «секта», в моем понимании, в хорошем смысле и с иронией. Я позитивно воспринимаю значение этого слова – безумное количестве людей, которые объединены одной интересной исторической спортивной темой. Когда все получают удовольствие, обсуждают, спорят и наслаждаются этой идеей. И в то же время осознают, что порой чересчур погружены в свою страсть – но ничего поделать с собой не могут и уже принимают как данность. Иногда перебирают, бесспорно.

«Спартак» для меня был и есть единственной и главной командой. Неотъемлемая часть жизни с детства и до конца. Себя без «Спартака» я уже не представляю. К тому же искренне не понимал и не понимаю, как можно, живя в России, прямо изо всех сил болеть не за российские команды – а за «Барселону», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и так далее. Уважаю такой выбор, но принять не могу. У каждого своя история, но у меня своя система координат, мне это чуждо. Конечно, можно симпатизировать им, но искренне болеть, расстраиваться или сходить с ума от счастья – странновато для меня».

Об игре за «Народную команду»

«Меня позвал Сергей Кучер, мой знакомый по журналистко-блогерской деятельности. Мы познакомились где-то в 2019-м. Меня как раз тогда пригласили поработать в «Спартак»: вести студии на клубном ТВ, а еще в перерывах снимать ролики с болельщиками, которые били с разных точек поля и получали спонсорские призы. Сергей на тот момент снимал видео для канала «Дневник фаната», там и познакомились. Когда он позвал присоединиться к «Народной», я с удовольствием согласился.

Думал ли я долго? Нет. Для меня что тогда, что сейчас главным обстоятельством был не бестолковый формат Медиалиги, которая превращается в скучный профессиональный футбол с множеством искусственных скандалов и интриг, а хотя бы частичная, но принадлежность и связь со спартаковским сообществом. Я готов дать «Народной команде» все, на что способен. Но, конечно, не на поле, а за пределами. Потому что почти во всех медиакомандах выступают игроки с опытом в РПЛ, Первой лиги, Второй лиги, а некоторые и вовсе продолжают играть в вышеперечисленных дивизионах. В МФЛ уровень настолько высокий, что ребята из дворового футбола (а я причисляю себя к ним) практически не имеют малейшей возможности себя проявить. Исключения есть, но не более.

Изначально эту медийную идею и все медийное сообщество я представлял себе как нечто созданное по первости ребятами из «Амкала» и 2DROTS. То есть парни, снимающие ролики на ютуб и играющие в фифу, они переместились на поле и начали играть в своего рода футбольный менеджер в реальной жизни: назначали тренеров, выбирали состав и сами попутно играли. За этим процессом я наблюдал с интересом. Объясню почему.

Все просто. Я смотрел на таких, как Кефир, Феликс, Ромарой, Фил Воронин, Ставр, Нечай, Гудмакс, и понимал, что их мастерство сопоставимо абсолютно с теми, кто рубится во дворах и на коробках. В этом основная мысль. И я такой же. Кто-то чуть лучше играет, кто-то чуть хуже. Но все эти более менее известные персонажи из футбольного и не только рунета равны как между собой, так и в сравнении с обычными пацанами из двора. Так и должно быть. Я за такой расклад. Но в эту сферу пришли деньги, непонятные бизнесмены, профессиональные футболисты и ноунеймы, которых либо заставляют заводить соцсети (и они через силу и нехотя что-то туда публикуют), либо те, кто решил через эту медийную лигу перезапустить карьеру. Спорная схема.

В медийном футболе должны играть Азамат Мусагалиев, Иван Абрамов, Константин Генич («Матч ТВ» просто повезло, что у них есть комментатор с футбольным опытом), Михаил Моссаковский, Серега Кучер, Рома Нагучев, Дима Шнякин, Герман Эль Классико и т.д. То есть практически все те, у кого нет профессионального футбольного прошлого. Либо есть, но они стали по-настоящему популярными после или в конце своей карьеры благодаря другим качествам. Вот по такой схеме будет отлично, плюс в состав можно добавить максимум два-три человека с большим опытом: от Павлюченко и Широкова хоть до Криштиану Роналду. Они вдвоем или в одиночку особо погоду не сделают, но помогут структурировать игру. Не будем забывать, что они звезды. У нас таких достаточно. И на них тоже придет аудитория.

Сейчас же по-другому происходит. Я числюсь в «Народной команде», мне нравятся ребята, приятный коллектив, все объединены «Спартаком», болельщики, идеи разные любопытные, тренировочный процесс. Все хорошо, но общий вектор развития медийного футбола, под который «Народная» вынуждена, увы, подстраиваться, лично меня разочаровывает.

Самый запоминающийся эпизод всей этой истории – матч на «Открытие Арене». Я до последнего не верил, что сыграю. Думал, что найдутся те, кто будет против и поставят некоторые моменты выше мечты обычных ребят, которые никогда бы не подумали, что вообще возможно выйти на основное поле главного стадиона любимой команды еще и с почти заполненной фанатской трибуной. Но это все-таки случилось: с нами в команде играл Роман Шишкин, Саша Прудников, Никита Баженов, а небольшую речь перед матчем говорил Олег Романцев. Это точно одно из самых памятных событий в моей жизни, пусть я по итогу всего лишь дважды коснулся мяча. Причем один из двух раз – рукой».