Вижу, что Нидерланды отказались от названия Голландия. А нам можно? Как правильно? В чем разница?

Сейчас все объясним.

Правительство Нидерландов отказывается от названия «Голландия». В представлении многих туристов Голландия – улица красных фонарей и легализованные наркотики. По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Нидерландов, избавившись от использования слова, страна уйдет от создавшихся вокруг нее образов и закрепит статус спортивной и культурной державы.

Что такое Голландия и Нидерланды?

Нидерланды – официальное название страны. Голландия – название исторического региона, расположенного на западе Нидерландов. В него входят два региона помельче: Северная и Южная Голландия.

По XVI век Голландия была политической единицей. В XVII веке – частью Голландской республики. Название «Нидерланды» (от «Neder-landen», что в переводе с нидерландского «Нижние земли») закрепилось после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо, в которой французское войско проиграло объединенной армии Пруссии, Великобритании, Нидерландов, Ганновера, Нассау (герцогство в Составе Священной римской империи) и герцогства Брауншвейг-Люнебурга.

Так выглядит Голландия на карте Нидерландов. Примечательно, что там расположены два крупнейших города Нидерландов – Амстердам и Роттердам.

Мы связались с одним из крупнейших нидерландских медиа De Telegraaf. Редакция объяснила нам правила использования двух названий:

1. В Нидерландах страну называют только Нидерландами, не Голландией.

2. Что касается футбольной сборной, то ее официально называют либо сборной Нидерландов, либо «Оранье» («оранжевый» – в переводе с нидерландского).

3. Иногда страну называют Голландией. Пример – те же кричалки на стадионах, в которых слово «Голландия» легче срифмовать, чем слово «Нидерланды».

Правительство Нидерландов уже внесло в планы ребрендинг, которым основательно займется в конце 2019 года.

The Guardian, которые первыми (с ссылкой на правительство Нидерландов) опубликовали новость об отказе страны от названия «Голландия», процитировали пресс-секретаря министерства иностранных дел страны: «Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и вовлеченную страну».

Как это связано со спортом?

На Олимпийских играх в Токио не будет никакой Голландии – только Нидерланды. Сборная Голландии будет только для русскоязычных болельщиков, которые привыкли к этому названию. Во всех релизах же теперь будет только сборная Нидерландов.

Если брать Эредивизи (чемпионат страны по футболу), то на главной странице висит такая фраза: «Мир футбола Нидерландов».

Ребрендинг просочился даже в культурный слой. На всех международных мероприятиях будут только представители от Нидерландов.

Так как правильно?

Официально правильно использовать Нидерланды. Плюс для большей точности так тоже лучше – все-таки изначально это слова, которые обозначают разные территории (страну и регион внутри этой страны). Но в повседневной жизни оба варианта распространились так обширно, что в разговоре или простой публицистике использовать «Голландию» – нормально. Это похоже, например, на случай с использованием в русском языке словосочетаний на Украину/в Украину.

Как будем делать на «Голе» мы? Для навигации в тегах – «Нидерланды» и «чемпионат Нидерландов». Но в текстах наши авторы могут использовать «Голландия», «голландцы», «голландский».