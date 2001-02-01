Вспоминаем первый трофей ЦСКА в эпоху Гинера: их закидывали камнями, а они оторвали ручку кубка и платили $10 тыс даже запасным

Так начиналась современная титульная история.

Как ЦСКА шел к исторической победе в Кубке России

12 мая 2002 года на стадионе «Лужники» состоялся финал Кубка России. Там ЦСКА встретился с «Зенитом».

ЦСКА добирался до решающего матча, пропустив всего один гол в четырех играх. Для начала ЦСКА разобрался со «Светотехникой» (2:0). На стадионе в Саранске собралось 18 тысяч зрителей (аншлаг!), а после игры местные болельщики забросали камнями автобус с московскими футболистами. Обычная ситуация для российского футбола того времени.

В 1/8 финала ЦСКА выиграл дома у «Рубина» – 2:1. За два месяца до кубковой встречи казанский клуб возглавил Курбан Бердыев: через год он выведет «Рубин» в РФПЛ и сходу возьмет бронзовые медали, обыграв в решающем матче 30-го тура уже ставший чемпионом ЦСКА Газзаева.

Тот самый единственный гол за весь турнир ЦСКА пропустил от хавбека «Рубина» Дениса Бояринцева. Позже он забьет ключевой мяч в том самом бронзовом матче-2003, а в 2005-м случится еще один гол – уже в составе московского «Спартака».

По весне ЦСКА взял две тяжелые победы по 1:0 – над «Торпедо-ЗИЛ» и «Амкаром». «Торпедо» выбил из Кубка России 19-летний форвард Игорь Пиюк – этот гол так и останется для подающего надежды нападающего единственным за ЦСКА. В финал армейцев вывел точный удар Сергея Семака. Вот его впечатления: «Понравилась ли игра? Такая игра не может нравиться. Сыграли, как могли. Но нужный результат достигнут, и это главное».

Путь «Зенита» к финалу получился интереснее. Сначала был разгром калужского «Локомотива» (3:0), потом – веселые 3:2 с «Кубанью». Позже это сменилось историческими событиями. В 1/4 финала Александр Кержаков забил золотой гол в ворота «Крыльев», а в полуфинале Аршавин сделал такое против «Сатурна».

Правило золотого гола означало, что в дополнительное время матч останавливался сразу после первого мяча. Оно появилось в регламенте Кубка России-2001/02 уже по ходу турнира. И очень помогло «Зениту».

Как складывался финальный матч ЦСКА – «Зенит»

В финале футболисты ЦСКА выступили рациональнее «Зенита». Соперник вышел на игру с трио форвардов Астафьев-Кержаков-Аршавин, которое практически не возвращалось в защиту. И в середине первого тайма ЦСКА открыл счет: это сделал Андрей Соломатин с передачи Сергея Семака. В воротах «Зенита» тогда играл Вячеслав Малафеев.

На 52-й минуте для «Зенита» все закончилось. Ролан Гусев навесил со штрафного, Богдан Шершун головой придал мячу ускорение, а Игорь Яновский бедром установил финальный счет – 2:0.

Яновский вспоминал: «К моему голу привела наигранная комбинация. Газзаев много внимания уделял стандартам: каждый из нас четко знал, кому в какую точку следует идти. На угловых я должен был замыкать дальнюю штангу. Когда мяч прилетел ко мне, оставалось только бедром подправить его в ворота. Я часто такие забивал – и в «Алании», и в ЦСКА».

ЦСКА завоевал первый трофей с 1991 года: тогда команда Павла Садырина сделала золотой дубль. Она выиграла Кубок СССР и стала последним чемпионом СССР. Кубок России-2002 – это еще и первый российский трофей ЦСКА.

Что еще надо знать об этом трофее ЦСКА

Победители радовались так, что на награждении сломали кубок. Рассказывает Андрей Соломатин: «У меня почему-то была внутренняя уверенность, что завоюем этот трофей. Еще в подтрибунном помещении я сказал ребятам: это должен быть наш день, мы должны победить – и мы победим. На подиуме я начал трясти кубок над собой. Ручка оторвалась, и он приземлился мне на голову. К счастью, ни кубок, ни голова не разбились».

Финал Кубка России-2002 положил начало новому ЦСКА. В феврале 2001 года у клуба сменился хозяин, им стал Евгений Гинер. До первого трофея новый владелец добирался полтора сезона, поэтому сразу выдал хорошие премиальные. Алексей Трипутень рассказывал, что получил 10 тысяч долларов, хотя весь финал просидел в запасе.

Так начиналась эпоха Гинера в ЦСКА. Впереди были шесть чемпионских титулов, шесть побед в Кубке России, Кубок УЕФА, четвертьфинал Лиги чемпионов.

Историческую победу 20-летней давности капитан ЦСКА Сергей Семак посвятил Сергею Перхуну и Павлу Садырину. Украинский вратарь скончался 28 августа 2001 года из-за травмы, полученной в столкновении с форвардом «Анжи» Будуном Будуновым. 1 декабря после продолжительной болезни умер Павел Садырин. Легендарный тренер успел внести лепту в победу в турнире – «Светотехнику» в 1/8 финала армейцы прошли именно под его руководством.

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