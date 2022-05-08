Дзюба уходит в «Црвену Звезду»? Разбираем все известное

Интерес к нему подтверждают в Сербии.

30 апреля «Зенит» стал чемпионом России – этот титул он завоевал в четвертый раз подряд. Для Артема Дзюбы это десятый трофей в составе клуба. Но не прошло и месяца, как начали возникать разговоры о его уходе. Сейчас вертится информация о его возможном переходе в «Црвену Звезду».

Почему именно «Црвена»

Первые инсайды об интересе «Црвены Звезды» к Дзюбе появились в начале мая:

• Бывший пресс-атташе сборной России и журналист Илья Казаков в своем телеграм-канале написал: «Турки говорят, что снова активизировался «Фенербахче», который пытался получить форварда ещe в прошлом году. Дзюба и аргентинец Павон – в Стамбуле говорят о них, как о приоритетных трансферных целях. Насколько знаю, есть в Турции предметный интерес и к Бакаеву. Есть и другой вариант [для Дзюбы] – «Црвена Звезда». Возможно, более реальный».

• Инсайд RT получился более расплывчатым. Медиа сказало, что Дзюба готов покинуть «Зенит» и у него есть предложения из Европы.

• А вот у «Матч ТВ» есть более конкретная информация: «Црвена» предлагает Дзюбе контракт на один сезон с возможностью продления еще на один год.

И вроде бы эту информацию можно было воспринимать как обычный вброс. Но ее достаточно оперативно подтвердил гендиректор «Црвены» Звездан Терзич. Сначала он поделился желанием пригласить Дзюбу для возвращения клуб в Лигу чемпионов. Потом Терзич сказал, что «Црвена» уже вступила в переговоры с Дзюбой. И вот еще один комментарий Терзича:

«Это правда, что мы хотим подписать Дзюбу. Пока сложно сказать, на какой стадии находятся переговоры, но интерес «Црвены Звезды» есть.

Мы готовы к переговорам. Что касается зарплаты, пока об этом говорить рано, но мы сделаем все возможное, чтобы обе стороны остались довольны. Также пока не обсуждался срок действия контракта, для начала важно наладить хороший контакт с Артемом, а о деталях мы подумаем позже.

Я видел несколько игр Артема вживую, мы хорошо знакомы с его качествами. Как я уже сказал, у нас есть желание его подписать, но мы на данном этапе не будем вдаваться в подробности».

Дзюба точно уходит из «Зенита»?

Неизвестно. Но контракт Дзюбы с «Зенитом» заканчивается в конце июня. И по поводу продления ничего не ясно. В нашем материале с 30 фактами о чемпионстве «Зенита» мы писали конкретно о Дзюбе такое:

«Сейчас вклад Артема Дзюбы в успех команды стал значительно меньше. Он появляется в старте значительно реже: в этом сезоне вышел в основе 17 раз (в трех предыдущих – 27, 25 и 26). При этом забивает он достаточно. В сезоне-2018/19 при 27 появлениях в основе в РПЛ он настрелял 8 голов. Сейчас у него 11 мячей при 17 появлениях в старте «Зенита» на матчи чемпионата России, и это за 3 тура до конца».

Как это может повлиять на положение Дзюбы в «Зените»? Возможно, самым прямым способом. После матча с «Локомотивом» он написал фанатке, что обидно из-за 10 минут в матче с «Локомотивом». Перечисленные нами инсайды говорят, что Дзюба всерьез рассматривает вариант с уходом из клуба. Плюс Metaratings пишет, что Сергей Семак не против его ухода.

Сам футболист никак не комментирует вероятное продление контракта. Но за него это косвенно делают представители «Зенита»:

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев: «Есть различные варианты и у нас, и у него, поэтому мы общаемся, обсуждаем. Я думаю, не за горами то время, когда будет все понятно. То, что Артем еще несколько сезонов поиграет на высшем уровне, нет сомнений. Есть регламентные сроки, есть внутренние. Я думаю, что в отпуск все поедут, зная, где они будут продолжать свою карьеру»;

Сергей Семак: «Порядок действий и анонсирование каких-то решений только в полномочиях клуба. Думаю, в ближайшее время все разрешится, и мы узнаем, кто уходит, кто остается, кто приходит. Посмотрим».

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