Взял РПЛ четвертый раз подряд.

«Зенит» – чемпион России. 30 апреля он обыграл «Локомотив» на своем поле 3:1, при этом «Динамо» уступило «Уралу» (1:2). Теперь отрыв между ними составляет 9 очков – за 3 тура до конца сезона РПЛ «Зенит» досрочно взял титул.

Какие факты есть вокруг этой победы?

1. В прошлом сезоне «Зенит» тоже оформил досрочное чемпионство в домашнем матче против «Локомотива». Но тогда счет был разгромнее – 6:1.

2. Это четвертое подряд чемпионство «Зенит». Лишь раз в чемпионате России была чемпионская серия мощнее: с 1996-го по 2001-й «Спартак» выигрывал лигу шесть раз подряд;

3. У «Зенита» девять чемпионств (с учетом одного в СССР). Следующее золото позволит клубу получить вторую звезду над логотипом;

4. Сейчас лидер по числу побед в чемпионате России – «Спартак» (10). «Зениту» не хватает двух чемпионств, чтобы добраться до этого результата;

5. Все из своих последних четырех чемпионств «Зенит» оформлял в тот момент, когда на втором месте шла московская команда: дважды – «Локомотив», один раз – «Спартак». Сейчас на втором месте идет «Динамо», но ему предстоит борьба за серебряные медали;

6. Сергей Семак выиграл шесть чемпионств «Зенита» из девяти: дважды – как игрок, четырежды – как тренер;

7. По числу тренерских чемпионств в чемпионате России Сергей Семак сравнялся с Валерием Газзаевым (по 4). Больше только у Олега Романцева – 8;

8. Сергей Семак – четвертый тренер «Зенита», выигравший с клубом чемпионат России. До этого с «Зенитом» в РПЛ побеждали Дик Адвокат, Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаш;

9. У Михаила Кержакова четыре чемпионских титула с «Зенитом», у Александра – три. Хотя Кержаков-старший сыграл за клуб матчей в четыре раза больше, чем брат (386 против 88). Плюс ни в одном из сезонов в «Зените» Михаил Кержаков не сыграл больше 20 матчей;

10. Лучший очковый показатель «Зенита» за эти четыре чемпионства – 72 балла в сезоне-2019/20. Даже если он победит в оставшихся трех турах, то не дойдет до него – наберет 70 очков. И это будет второй показатель за 4 года;

11. Ярослав Ракицкий и Сердар Азмун, покинувшие команды по ходу сезона, тоже получат золотые медали. РБК пишет, что «Зенит» передаст их игрокам напрямую или через посредников;

12. Сейчас вклад Артема Дзюбы в успех команды стал значительно меньше. Он появляется старте значительно реже: в этом сезоне вышел в основе 17 раз (в трех предыдущих – 27, 25 и 26). При этом забивает он достаточно. В сезоне-2018/19 при 27 появлениях в основе в РПЛ он настрелял 8 голов. Сейчас у него 11 мячей при 17 появлениях в старте «Зенита» на матчи чемпионата России, и это за 3 тура до конца;

13. Кстати, Дзюба в «Зените» выиграл 10-й трофей. В «Спартаке» у него 0 кубков;

14. 6 игроков «Зенита» впервые выиграли чемпионат России: Станислав Крицюк, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Клаудиньо, Юри Алберто, Иван Сергеев.

15. За последние четыре года у «Зенита» был самый возрастной состав – 26,8 лет. В сезоне-2018/19 – 26,4 лет, в сезоне-2019/20 – 25,9 лет, в сезоне-2020/21 – 26,8 лет;

16. На данный момент у «Зенита» 16-матчевая беспроигрышная серия в РПЛ. В последний раз он проигрывал в чемпионате России в октябре («Арсеналу» – 1:2). С тех пор у него 11 побед и 5 ничьих с общим счетом 43:12;

17. На момент завоевания досрочного чемпионства у «Зенита» 18 побед, 7 ничьих и 2 поражения. Он набрал 61 очко (75,3% из возможных);

18. «Зенит» продлил беспроигрышную серию с московскими командами до 14 встреч: 10 побед и 4 ничьих во всех турнирах с августа 2020-го;

19. Сейчас у «Зенита» самый дешевый состав, если сравнивать его с предыдущими чемпионскими сезонами. Все игроки клуба в сезоне-2021/22 суммарно стоят €164,5 млн. Начиная с сезона-2018/19 и заканчивая сезоном-2020/21 такие показатели: €281,7 млн, €178,6 млн, €177,6 млн;

20. После 27-го тура, ставшего чемпионским для «Зенита», у команды снова огромное преимущество в плане забитых голов – 64. На втором месте по этому показателю идет «Сочи» с 48 забитыми мячами;

21. «Зенит» снова улучшил показатель владения мячом за матч. Сейчас он составляет 60,1%. Это: а) Лучший показатель в РПЛ; б) Первый выход за отметку в 60% за четыре чемпионских сезона;

22. 27 игроков «Зенита» вышли минимум в одном матче чемпионата России этого сезона. Двое из них сыграли меньше 5 минут;

23. 14 игроков «Зенита» за 27 туров забили минимум 1 мяч. Лучший бомбардир – Артем Дзюба – 11 голов. У Магомеда Оздоева, Дмитрия Чистякова и Ярослава Ракицкого по 1 голу;

24. Лучшие ассистенты на момент чемпионства – Малком и Далер Кузяев. У них по 7 голевых передач;

25. «Зенит» второй год подряд побеждает в чемпионате, но упускает Кубок. За четыре сезона он лишь раз выиграл оба трофея – в сезоне-2019/20;

26. Кубок РПЛ везли в Питер прямо по ходу матча «Зенита» и «Локомотива»;

27. «Зенит» взял два трофея из четырех в этом сезоне: РПЛ, Суперкубок России, но минусанулся в Лиге чемпионов/Лиге Европы и в Кубке России;

28. Все четыре титула «Зенит» завоевал при одном президенте – Александре Медведеве;

29. Это чемпионство для «Зенита» стало пятым за последние 10 лет. Остальные 5 титулов взяли три московские команды: ЦСКА (3), «Спартак» и «Локомотив»;

30. Это не самая крупная трата «Зенита» на чемпионский сезон. За год клуб потратился на новичков на €49,4 млн. Рекордная сумма за последние четыре года года вышла в сезоне-2019/20. Тогда «Зенит» напокупал игроков на €67,7 млн. Крупнейшей покупкой в том сезоне стал Малком (перешел из «Барселоны» за €40 млн).