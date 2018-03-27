Кто такой Руй Витория – похоже, новый тренер «Спартака»

Из-за его назначения в руководстве клуба произошло изменение.

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16 мая «Спартак» сыграл тяжелейшую ничью с «Ахматом» и сохранил лигочемпионскую вторую строчку. Это был последний матч Доменико Тедеско в качестве тренера «Спартака». На следующий день после той игры в твиттере клуба появилась такая запись.

Опять эти чeртовы ниндзя режут лук pic.twitter.com/cWxJ7eyG2z — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 17, 2021

Об уходе Тедеско было известно еще с декабря. С того момента русскоязычные медиа обсуждали различные варианты на его пост:

• Кике Сетьен. Разговоров было не очень много, но такой слух все же возникал.

• Леонарду Жардим. C 2019-го он отдыхает после второго рабочего периода в «Монако». «Чемпионат» пишет, что с его подписанием помогал бывший босс «Монако» Вадим Васильев. Но, кажется, «Спартак» не устроила зарплата, которую просил Жардим – 6 млн евро в год.

• Эрнесто Вальверде. Там все просто: ему предложили – он сразу отказался. Так пишет «Чемпионат».

Кажется, следующим главным тренером «Спартака» будет Руй Витория.

На секунду отвлечемся от имени – тренерское назначение спровоцировало изменение в руководстве «Спартака»

3 мая в совет директоров «Спартака» вошла Зарема Салихова – жена Леонида Федуна. Но на должности Салихова проработала всего три недели – 21 мая она сама объявила о выходе из совета директоров:

«Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба.

В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака». Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом.

Отныне моя зона ответственности только фонд «Спартак-детям».

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян подтвердил это. Он сказал, что Салихова хотела видеть в «Спартаке» тренера посильнее. Были разговоры про Пауло Фонсеку, который уйдет из «Ромы» после этого сезона, и Симоне Индзаги. Но руководство «Спартака» выбрало другого тренера.

Все пишут, что Руй Витория будет новым тренером «Спартака». А что о нем известно?

Витории 51 год. Его тренерская карьера началась 19 лет назад – и за это время он: а) потренировал 5 португальских клубов; б) однажды работал за границей. С «Бенфикой» он дважды побеждал в чемпионате Португалии, набирал национальные кубки. С «Ан-Насром» стал чемпионом Саудовской Аравии.

Какие истории о нем известны:

1. В 2017-м тренировал «Бенфику», когда ему предложили место в «Эвертоне». На следующем домашнем матче фанаты просили его кричалками остаться в клубе. В итоге Витория никуда не ушел.

2. У Витории была слабая игровая карьера – он почти не выходил из команд низших дивизионов. Начало тренерской карьеры он совмещал с работой учителем физкультуры в школе в родном городе. После занятий он тренировал футбольную сборную школы. За это в городе в честь Витории назвали улицу – правда, это случилось, когда он впервые выиграл чемпионат Португалии с «Бенфикой».

3. Одно из главных качеств Витории-тренера – он любит полностью прочувствовать клуб. Когда он тренировал «Виторию» и «Пассуш де Феррейру», то жил напротив их стадионов. «Я просто хотел быть ближе к клубам. Я хотел понять энергетику и эмоции болельщиков, когда они приходили на игры».

4. Витория известен успешной работой с молодыми игроками. Через него прошли Эдерсон, Гонсало Гедеш и Ренато Саншеш. В работе с молодыми футболистами у Витории есть свой подход:

«Меня интересуют все детали. В одном из первых разговоров я узнаю у них, например, про семейное положение. Я считаю, что важно обговаривать с ними все детали, потому что во взрослом футболе больше давления.

Как правило, молодые более профессиональны, чем опытные футболисты. Они знают, что их тренировка не заканчивается после двух часов на поле. Мне приятно работать с такими ребятами. Я сразу вижу, сможет ли молодой футболист в будущем достичь классного уровня».

5. Как играет Руи Витория? Да по-разному. Саншеш говорил:

«Как-то мистер Витория трижды за матч менял стиль игры. Мы натурально вымотались, потому что переходили от оборонительного стиля к сбалансированному и атакующему. Это была игра всего лишь против команды из середины турнирной таблицы чемпионата Португалии».

Витория любит схему 4+4+2. Многие отмечают его атакующий футбол, но при необходимости его умеют зажиматься в оборону. Витория также любит баланс игре. Жорже Жезуш тренировал «Бенфику» до Витории. Своего сменщика он оценивал так:«Глобально Витория не изменил игру. Просто с его приходом футбол «Бенфики» стал строже и академичнее. Игроки при нем делают меньше ненужных действий. Я несколько раз общался с Виторией. Это отличный тренер очень высокого уровня».

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