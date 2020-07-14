Худший сезон «Спартака» – сейчас или в 2003 году? Они во многом похожи

Молодые звезды, молодые тренеры, жалобы на судей и ужасные результаты.

В 2003 году «Спартак» занял десятое место – это худший финиш клуба за всю российскую историю. «Спартак»-2019/20 близок к тому, чтобы превзойти и этот антирекорд – идет 11-м, теоретически может закончить в зоне стыков, хоть их и отменили.

Параллелей между сезонами – множество.

Прошлый сезон – переходный от сильной команды к слабой

«Спартак» шесть раз подряд становился чемпионом до 2001-го, а в 2002-м пошло хуже – скандальный уход Сычева, «Локо» и ЦСКА заслуженно опередили, а в ЛЧ – кошмарные 1:18. Сезон-2002 выглядел прелюдией к тяжелым временам.

Есть сходство и сейчас – «Спартак» был хорош с Массимо Каррерой в двух сезонах, когда выиграл два трофея, провел мощнейшую осень-2017, поколотил 5:1 «Севилью» и всего немного не докатил Кубка и еще одного прямого выхода в ЛЧ. А прошлый сезон – как переходный с завалом на пятое место и будущей перетряской состава, которая уж точно не располагала к борьбе за титул.

Оба состава – не уровень для высоких задач

В «Спартаке»-2003 звездой был Титов, пригодился дебютант Павлюченко, других за сезон хвалить сложно. Ващук приезжал уровневым защитником, но ожиданий не оправдал, от Калиниченко ждали большего, Деменко и Смирнов в центре поля были слабы, Баранов уже давно прошел свой пик, Митрески не прогрессировал, легионеры не впечатляли. «Спартак» укрепится позже, но тогда в 2003-м такой состав уж точно не мог помочь выигрывать медали.

Со «Спартаком»-2019/20 примерно та же история, с той лишь разницей, что команда очень молодая, и окончательные выводы лучше сделать в следующем сезоне, тем более играют они фактически первый год вместе. Пока же состав, конечно, не на 11-е место, но с трудом дотягивает до борьбы за еврокубки. Если эти люди не смогут прогрессировать – все зря.

Надежды на молодых звезд – тогда Павленко, сейчас – Бакаев

Александр Павленко дебютировал в 16 лет, редко выходил в 2002-м, но уже тогда его выделил главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье (настолько Павленко загонял по флангу Йона-Арне Риисе). Сезон-2003 – первый полноценный, надежда на молодую звездочку, любопытство, как сложится дальше, восхищение после гениального гола в ворота бухарестского «Динамо». Но дальше сложилось не очень, хотя потенциал был велик и надеяться все были вправе.

Игра Зелимхана Бакаева – один из редких позитивных моментов этого сезона в «Спартаке». 5+9 по «гол плюс пас» в таком сезоне – очень хороший результат, даже несмотря на проваленный послекарантинный отрезок. Смотреть за ним интересно, а надеяться – очень хочется.

Впрочем, сравнивать Павленко и Бакаева по возрасту все равно сложно, одному было 18, другому уже сейчас 24.

Молодой тренер сменял опытного по ходу сезона

Тогда Олег Романцев ушел сразу после выигранного Кубка, на смену ему выписали Андрея Чернышова, работавшего в тренерской профессии всего год. Помощник – более известный в прошлом футболист Сергей Юран. Из эксперимента ничего не вышло, «Спартак» еще и вляпался в допинговую историю, которая стала известна через пару лет. Заканчивал сезон уже Владимир Федотов.

Сейчас вместо Олега Кононова, самостоятельно тренировавшего больше десяти лет, назначен 34-летний Доменико Тедеско с поигравшим за сборную ассистентом Андреасом Хинкелем. Ситуации разные, но формальное сходство присутствует.

Про заговор были разговоры тогда, жалобы на судейство – сейчас

После матча третьего тура сезона-2003 против ЦСКА на пресс-конференцию пришел президент «Спартака» Андрей Червиченко и объявил: «Колосков и его окружение не хотят видеть «Спартак» на вершине российского футбола. Ничем другим, кроме как кампанией против «Спартака», это назвать нельзя». «Спартак» тогда проиграл дерби, переломным был спорный пенальти в эпизоде Семака и Абрамидзе.

Сейчас в «Спартаке» жалуются на судейство после каждого матча: Джикия, Федун, снова Федун, Ещенко, снова Джикия, Тедеско. Само судейство оценивать мы не будем, слово «заговор» спартаковцы сами не произносят (об этом спрашивают экспертов, например, Широкова), просто как факт – с этим вопросом неспокойно. В 2003-м скорее больше разово, сейчас – системно.

Основное сходство – слабые результаты

Сезон-2003:

• 14 поражений за сезон в РПЛ, минус 10 разница мячей, больше пропускал только вылетевший «Черноморец».

• Выигранный Кубок – единственная радость.

• Пройдено два раунда в Кубке УЕФА, хотя с бухарестским «Динамо» на выезде могло сложиться печально, если бы не пенальти в конце (после 4:0 дома проигрывали 0:3 в гостях, но забили с пенальти – 1:3).

Сезон-2019/20:

• 13 поражений за сезон – точно так же проиграна почти половина матчей. Отрицательная разница.

• В Кубке пока еще есть шанс на трофей.

• Пройден один раунд в Лиге Европы – дважды победили «Тун», хоть и не без приключений. Пройти «Брагу» не смогли, еврокубков не было даже осенью.

А вот будущее кажется совершенно разным.

В 2004 году «Спартаком» рулил уже Леонид Федун – летом ждало мощное пополнение состава в лице Родригеса, Видича, Йиранека, Аленичева и Кавенаги, клуб усиливался и дальше, за следующие три года было три серебра и две чемпионские гонки, возвращение в Лигу чемпионов

Теперь же – все крупные трансферы уже позади, а генеральным директором стал Шамиль Газизов. «Уфа» – это клуб, который при минимальных бюджетах может добиваться успехов, который правильно ведет селекционную работу. После последней девальвации рубля и коронавируса наш клуб потерял 15-20% бюджета», – сказал Леонид Федун. Намек всем понятен.