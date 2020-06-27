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  • Федун – после ничьей с «Уфой»: «VAR усугубил проблемы судейства. Первый гол «Спартак» забил чисто, во втором случае мяч пересек линию ворот»

Федун – после ничьей с «Уфой»: «VAR усугубил проблемы судейства. Первый гол «Спартак» забил чисто, во втором случае мяч пересек линию ворот»

27 июня 2020, 20:17
22

Владелец «Спартака» Леонид Федун не согласен с решениями судьи в матче 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). Встречу обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.

«А во вчерашнем матче почему арбитр так действовал? К сожалению, VAR не убрал человеческий фактор. Казалось, VAR решит проблемы судейства. А VAR их, наоборот, усугубил. Хочет судья не засчитать гол, он его не засчитывает. На наш взгляд, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересeк линию. Ну что тут добавить. Мы потеряли два очка. Вот и всe», – сказал Федун.

  • По мнению эксперта, Безбородов принимал верные решения.
  • «Спартак» в РПЛ идет шестым.
  • 30 июня, во вторник, «Спартак» в 25-м туре сыграет с ЦСКА.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Федун Леонид
Комментарии (22)
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Кинстифа
1593279898
Проще приглашать судей с загранки и слать наших лесом... Для Спартака это небольшие деньги. и вопросов не будет...
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vka1970
1593280133
Отобрали чистые два очка и пытаются ещё прикрыть своё невежество правилами.Футбольными.Я куею.Ведь доиграемся.ФИФА на основании систематичных ошибок прогазпромовского лобби в нашем футболе, легко может отменить наше членство в данной организации.Ведь по вылетали из множества организаций уже, а совсем недавно кричали а нас рать.Двигаемся дальше мать вашу.
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LOKOfanatik19
1593280763
Не знаю точно был ли там офсайд, но видимо был, так как закрывал обзор вратарю. А пересек ли линию мяч, господи господа, даже с трансляции видно, что полностью не пересек, цепляется за линию... даже слабовидящий увидел бы(ничего не имею против слабовидящих)
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giluxa1963
1593280827
вроде солидный человек а как принято (справедливое решение)не в пользу спартака так врет и не краснеет ,все эксперты говорят что судья прав а свинопас против
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NewLife
1593284231
Про голы уже много написано, и высказаны разные мнения. Я считаю, что второй гол абсолютно бесспорный. Но здесь я хотел бы высказать упрек Спартаку - надо рисковать и обострять, а для этого надо не катать мяч туда-сюда, а двигаться и открываться. Только Джордан соотвествовал, а Краля, эту сонную муху, стоящую в центре поля и ждущую паса в ноги, надо было заменить в первом тайме.
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alp
1593286591
то есть, покадровая разборка это керня. если фидун сказал, что гол был, то покер на покадровую разбивку?? так было бы в 90-е... но сейчас, время спартака уже давно закончилось, и, надеюсь, начнется еще не скоро..
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житель СПб
1593288276
Уже и не знаю, как его оценивать... Полная неадекватность во всем. Это что - черта олигарха - что ему все можно? Или уже уровень заболевания - не понимаю...
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JTherry
1593290807
ВАР никогда не уберет человеческий фактор, тем более, что этот "фактор" стоит во главе РФС, и судьям тоже могут "указать", в какую сторону судить, хоть на ВАРе, хоть на поле...
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subbotaspartak
1593323863
Одни видят то, что есть на самом деле. Другие видят то что хотят увидеть. Третьи видят то, что разрешили увидеть. Три фактора срослись - гол.
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