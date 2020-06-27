Федун – после ничьей с «Уфой»: «VAR усугубил проблемы судейства. Первый гол «Спартак» забил чисто, во втором случае мяч пересек линию ворот»

Владелец «Спартака» Леонид Федун не согласен с решениями судьи в матче 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). Встречу обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.

«А во вчерашнем матче почему арбитр так действовал? К сожалению, VAR не убрал человеческий фактор. Казалось, VAR решит проблемы судейства. А VAR их, наоборот, усугубил. Хочет судья не засчитать гол, он его не засчитывает. На наш взгляд, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересeк линию. Ну что тут добавить. Мы потеряли два очка. Вот и всe», – сказал Федун.