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    Федун – после ничьей с «Уфой»: «VAR усугубил проблемы судейства. Первый гол «Спартак» забил чисто, во втором случае мяч пересек линию ворот»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун не согласен с решениями судьи в матче 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). Встречу обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.

    «А во вчерашнем матче почему арбитр так действовал? К сожалению, VAR не убрал человеческий фактор. Казалось, VAR решит проблемы судейства. А VAR их, наоборот, усугубил. Хочет судья не засчитать гол, он его не засчитывает. На наш взгляд, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересeк линию. Ну что тут добавить. Мы потеряли два очка. Вот и всe», – сказал Федун.

    • По мнению эксперта, Безбородов принимал верные решения.
    • «Спартак» в РПЛ идет шестым.
    • 30 июня, во вторник, «Спартак» в 25-м туре сыграет с ЦСКА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:17
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4788

      alp 9 минут назад

      то есть, покадровая разборка это керня. если фидун сказал, что гол был, то покер на покадровую разбивку?? так было бы в 90-е... но сейчас, время спартака уже давно закончилось, и, надеюсь, начнется еще не скоро..

      0
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      Рейтинг: +605

      NewLife 48 минут назад

      Про голы уже много написано, и высказаны разные мнения. Я считаю, что второй гол абсолютно бесспорный. Но здесь я хотел бы высказать упрек Спартаку - надо рисковать и обострять, а для этого надо не катать мяч туда-сюда, а двигаться и открываться. Только Джордан соотвествовал, а Краля, эту сонную муху, стоящую в центре поля и ждущую паса в ноги, надо было заменить в первом тайме.

      1
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      Рейтинг: +1902

      giluxa1963 1 час назад

      вроде солидный человек а как принято (справедливое решение)не в пользу спартака так врет и не краснеет ,все эксперты говорят что судья прав а свинопас против

      5
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      Рейтинг: +10444

      Garrincha58 > giluxa1963 1 час назад

      кто солидный он что ли? обыкновенный наглый оли...х

      1
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      Рейтинг: +840

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Не знаю точно был ли там офсайд, но видимо был, так как закрывал обзор вратарю. А пересек ли линию мяч, господи господа, даже с трансляции видно, что полностью не пересек, цепляется за линию... даже слабовидящий увидел бы(ничего не имею против слабовидящих)

      7
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      Рейтинг: +13713

      vka1970 1 час назад

      Отобрали чистые два очка и пытаются ещё прикрыть своё невежество правилами.Футбольными.Я куею.Ведь доиграемся.ФИФА на основании систематичных ошибок прогазпромовского лобби в нашем футболе, легко может отменить наше членство в данной организации.Ведь по вылетали из множества организаций уже, а совсем недавно кричали а нас рать.Двигаемся дальше мать вашу.

      2
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      Рейтинг: +2553

      Кинстифа 2 часа назад

      Проще приглашать судей с загранки и слать наших лесом... Для Спартака это небольшие деньги. и вопросов не будет...

      3
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      Рейтинг: +866

      Puddle 2 часа назад

      Ну всё! Щас пойдет нытьё! Это еще дилетант жирновася ничего не хрюкнул

      4
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      Рейтинг: +3188

      alarm 2 часа назад

      позор свинохвостым!

      4
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      Рейтинг: +3188

      alarm 2 часа назад

      во завизжал!

      3
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