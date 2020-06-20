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  • Джикия: «Пенальти в Туле? Привык к таким моментам не в пользу «Спартака»

Джикия: «Пенальти в Туле? Привык к таким моментам не в пользу «Спартака»

20 июня 2020, 19:37
13

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил результат матча 23-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:2). Игрок не понял пенальти в компенсированное время второго тайма. Видео доступно ниже.

«С одной стороны два мяча испортили настроения, с другой — не будет эйфории после 3:0. Были мысли, что Тула — неудобный соперник, у них здесь всегда сумасшедшая поддержка. Сегодня взяли три важнейшие очка.

Повреждения? Всe нормально, с головой всегда проблемы были, так что терпимо. Был план чуть отойти назад, выходить в контратаки. Несколько раз хорошо это получилось. Не скажу, что мы окончательно затачиваем игру на контратаках. Сегодня это связано с тяжeлым соперником, тренер решил, что стоит играть так. Как будет дальше — посмотрим.

Не понял пенальти, но я привык уже к таким моментам не в пользу «Спартака». Но не будем это комментировать, главное — мы победили.

То, что скорости после 65-й минуты упали, наверное, нормально. Но было заметно, что мы отходили назад и экономили силы. Наверное, в полной мере вы не увидели, на что способен «Спартак» в плане физической готовности. После игры ребята говорят, что чувствуют себя нормально. Будем прибавлять», – сказал Джикия.

  • «Спартак» поднялся на шестую строчку.
  • В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой».
  • Москвичами в Туле руководил помощник Доменико Тедеско Андреас Хинкель.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Джикия Георгий
Комментарии (13)
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Томик
1592672317
Тут вопрос в том, понял ли судья за что пенальти поставил. Ждём варианты обоснования.
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Plyash
1592672396
Ни в первый и ни в последний раз такое судейство.Построже играть надо,не смотря на текущий результат.
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vka1970
1592676818
Браво судейский беспредел. Турбин достойный приемник Вилкова.)))
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NewLife
1592681238
Ну если Ещ будет пельмени варить, а Григалава опустит голову в кастрюлю с кипятком, РФС со своими судьями и варами скажет, что виноват Ещ, потому что его кастрюля.
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starche
1592687352
Обидели.................Какое горе.
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Ден 781
1592708827
Так вот, что бы судье не давать повода, надо исключить такие финты как Ещенко делал из дворового футбола, что это за движете ногой балетное
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морозз
1592719529
Здесь как раз вариант прочтения эпизода...смешной до нелепости, футболист наносит сам себе травму и зарабатывает пенальти!
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seth343
1592724768
Матч не смотрел, посмотрел повтор, нарушение было со стороны игрока Арсенала (нырок под ногу) ВАР красава...)))))))
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