Джикия: «Пенальти в Туле? Привык к таким моментам не в пользу «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил результат матча 23-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:2). Игрок не понял пенальти в компенсированное время второго тайма. Видео доступно ниже.

«С одной стороны два мяча испортили настроения, с другой — не будет эйфории после 3:0. Были мысли, что Тула — неудобный соперник, у них здесь всегда сумасшедшая поддержка. Сегодня взяли три важнейшие очка.

Повреждения? Всe нормально, с головой всегда проблемы были, так что терпимо. Был план чуть отойти назад, выходить в контратаки. Несколько раз хорошо это получилось. Не скажу, что мы окончательно затачиваем игру на контратаках. Сегодня это связано с тяжeлым соперником, тренер решил, что стоит играть так. Как будет дальше — посмотрим.

Не понял пенальти, но я привык уже к таким моментам не в пользу «Спартака». Но не будем это комментировать, главное — мы победили.

То, что скорости после 65-й минуты упали, наверное, нормально. Но было заметно, что мы отходили назад и экономили силы. Наверное, в полной мере вы не увидели, на что способен «Спартак» в плане физической готовности. После игры ребята говорят, что чувствуют себя нормально. Будем прибавлять», – сказал Джикия.