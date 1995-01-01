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    Джикия: «Пенальти в Туле? Привык к таким моментам не в пользу «Спартака»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил результат матча 23-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:2). Игрок не понял пенальти в компенсированное время второго тайма. Видео доступно ниже.

    «С одной стороны два мяча испортили настроения, с другой — не будет эйфории после 3:0. Были мысли, что Тула — неудобный соперник, у них здесь всегда сумасшедшая поддержка. Сегодня взяли три важнейшие очка.

    Повреждения? Всe нормально, с головой всегда проблемы были, так что терпимо. Был план чуть отойти назад, выходить в контратаки. Несколько раз хорошо это получилось. Не скажу, что мы окончательно затачиваем игру на контратаках. Сегодня это связано с тяжeлым соперником, тренер решил, что стоит играть так. Как будет дальше — посмотрим.

    Не понял пенальти, но я привык уже к таким моментам не в пользу «Спартака». Но не будем это комментировать, главное — мы победили.

    То, что скорости после 65-й минуты упали, наверное, нормально. Но было заметно, что мы отходили назад и экономили силы. Наверное, в полной мере вы не увидели, на что способен «Спартак» в плане физической готовности. После игры ребята говорят, что чувствуют себя нормально. Будем прибавлять», – сказал Джикия.

    • «Спартак» поднялся на шестую строчку.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой».
    • Москвичами в Туле руководил помощник Доменико Тедеско Андреас Хинкель.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:37
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2901

      playsh 40 минут назад

      Ни в первый и ни в последний раз такое судейство.Построже играть надо,не смотря на текущий результат.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2723

      Томик 41 минуту назад

      Тут вопрос в том, понял ли судья за что пенальти поставил. Ждём варианты обоснования.

      1
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      ...
      Рейтинг: +91

      Kruglov2412 > Томик 23 минуты назад

      Тут как бы палка о двух концах вроде ещенко видел соперника с другой стороны григалава игра головой низко не знаю по мне дак это не пенальти по факту на мой взгляд нарушения не было!!!!

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      Рейтинг: +2901

      playsh > Томик 16 минут назад

      От кого ждёшь..?

      0
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