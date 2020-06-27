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  • Ещенко – о судействе в матче с «Уфой»: «Может, другой команде засчитали бы такой гол. Соперник отскочил»

Ещенко – о судействе в матче с «Уфой»: «Может, другой команде засчитали бы такой гол. Соперник отскочил»

27 июня 2020, 20:50
10

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко дал комментарий после матча 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). Игрок считает, что сопернику повезло.

— Как игралось на левом фланге? Нормально. Это ничего, что не родная позиция. Объяснили, что и как делать. Непривычно, но нормально. Концовка матча? Насчет офсайда ничего не могу сказать. А пересек мяч или нет — зависит от ракурса. Если бы играла другая команда, может, ей бы засчитали такой гол. Мы должны были сегодня выигрывать. «Уфа» отскочила.

— Другая команда это какая? Которая играла вчера?

— Кто про какую команду подумает, пусть так и будет. А вчера играли четыре команды! Давайте не будем придираться к словам. Не знаю, что вам сказать. Все все поняли.

— Что сказал судья вам?

— Сказал, что игрок мешал вратарю в первом моменте. А по второму он ничего не сказал. Столько камер стоит — повсюду, сбоку, сверху.

Может, надо еще больше камер ставить. Что есть VAR, что нету — все равно делают по-своему. Зачем смотреть VAR, если потом извиняются за свои решения?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Ещенко Андрей
Комментарии (10)
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Skull_Boy
1593280992
Даже знаю кому, если гол рукой с офсайда засчитали, да такой и подавно
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Plyash
1593281997
Мяч чуть касался ленточки, большей частью находясь за линией ворот.Беленов сам его туда занёс.Такие мячи всегда засчитываются.Безбород ошибся,но кто ж теперь признает ошибку судьи.
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vka1970
1593282078
Беспородная шлюха не ошибся.Уже в котом матче подряд решения принимаются не в пользу красно белых даже в нарушение футбольных правил.Дюков гапромовская подстилка мстит Федуну за сказанное тому в лицо возглавляемой им организации.Козёл он и мразь продажная.
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оскольчанин
1593285555
я узнал Бес..породного адрес и насру ему под дверь, потом пусть в камеру посмотрит!
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житель СПб
1593287705
А кому он давал интервью? За такие провокационные вопросы - наказывать надо журналистов. По игре Зенита вчера мы уже поговорили достаточно, и я в частности - не лицеприятно. Но, с другой стороны, и Зениту вчера голы не засчитывали. Про офсайд - тут как раз на усмотрение судьи (и есть разные позиции, но большинство сходятся в правильном решении судьи). А по положению мяча - здесь арифметика и геометрия - поэтому всем должны засчитывать одинаково. Увы для Спартака, гола не было.
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Makaweli
1593290710
Что ты разнылся как баба? Дай мне свою месечную зарплату, я Беленову трешку З. А. Е. Б. А. Ш. У, да не только я все кто тут сидит!
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