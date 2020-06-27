Ещенко – о судействе в матче с «Уфой»: «Может, другой команде засчитали бы такой гол. Соперник отскочил»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко дал комментарий после матча 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). Игрок считает, что сопернику повезло.

— Как игралось на левом фланге? Нормально. Это ничего, что не родная позиция. Объяснили, что и как делать. Непривычно, но нормально. Концовка матча? Насчет офсайда ничего не могу сказать. А пересек мяч или нет — зависит от ракурса. Если бы играла другая команда, может, ей бы засчитали такой гол. Мы должны были сегодня выигрывать. «Уфа» отскочила.

— Другая команда это какая? Которая играла вчера?

— Кто про какую команду подумает, пусть так и будет. А вчера играли четыре команды! Давайте не будем придираться к словам. Не знаю, что вам сказать. Все все поняли.

— Что сказал судья вам?

— Сказал, что игрок мешал вратарю в первом моменте. А по второму он ничего не сказал. Столько камер стоит — повсюду, сбоку, сверху.

Может, надо еще больше камер ставить. Что есть VAR, что нету — все равно делают по-своему. Зачем смотреть VAR, если потом извиняются за свои решения?