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    Ещенко – о судействе в матче с «Уфой»: «Может, другой команде засчитали бы такой гол. Соперник отскочил»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко дал комментарий после матча 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). Игрок считает, что сопернику повезло.

    — Как игралось на левом фланге? Нормально. Это ничего, что не родная позиция. Объяснили, что и как делать. Непривычно, но нормально. Концовка матча? Насчет офсайда ничего не могу сказать. А пересек мяч или нет — зависит от ракурса. Если бы играла другая команда, может, ей бы засчитали такой гол. Мы должны были сегодня выигрывать. «Уфа» отскочила.

    — Другая команда это какая? Которая играла вчера?

    — Кто про какую команду подумает, пусть так и будет. А вчера играли четыре команды! Давайте не будем придираться к словам. Не знаю, что вам сказать. Все все поняли.

    — Что сказал судья вам?

    — Сказал, что игрок мешал вратарю в первом моменте. А по второму он ничего не сказал. Столько камер стоит — повсюду, сбоку, сверху.

    Может, надо еще больше камер ставить. Что есть VAR, что нету — все равно делают по-своему. Зачем смотреть VAR, если потом извиняются за свои решения?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:50
    Комментарии8
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      Рейтинг: +24

      оскольчанин 26 минут назад

      я узнал Бес..породного адрес и насру ему под дверь, потом пусть в камеру посмотрит!

      0
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      Рейтинг: -314

      Аденн 1 час назад

      безбородов епитавроас, твою жену раком епал. бЗенит гавно.

      -1
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      Рейтинг: +13713

      vka1970 1 час назад

      Беспородная шлюха не ошибся.Уже в котом матче подряд решения принимаются не в пользу красно белых даже в нарушение футбольных правил.Дюков гапромовская подстилка мстит Федуну за сказанное тому в лицо возглавляемой им организации.Козёл он и мразь продажная.

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      Рейтинг: +2441

      "supermax" > vka1970 1 час назад

      а впереди еще полуфинал кубка

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      Рейтинг: +3059

      playsh 1 час назад

      Мяч чуть касался ленточки, большей частью находясь за линией ворот.Беленов сам его туда занёс.Такие мячи всегда засчитываются.Безбород ошибся,но кто ж теперь признает ошибку судьи.

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      Рейтинг: +278

      AleSan4es > playsh 1 час назад

      Ага скажи это ливерпулю)

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      Рейтинг: +2727

      knikos > playsh 5 минут назад

      Мяч касался ленточки ...Ты сам это написал. Так вот , по правилам мяч должен полностью пересечь ленточку , чтобы гол был засчитан . А раз касался , значит нет гола. БОльшая часть , меньшая - этого в правилах нет !

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      Рейтинг: +8427

      Skull_Boy 1 час назад

      Даже знаю кому, если гол рукой с офсайда засчитали, да такой и подавно

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