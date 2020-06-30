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    Джикия: «Как всегда, в матче с ЦСКА спорные решения были не в пользу «Спартака». Я уже привык»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия поговорил о судействе после матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Спартаковцы заканчивали встречу в меньшинстве.

    «Эмоции плохие, конечно. У «Спартака» нет плана «Б»? У нас есть варианты, но не смогли забить, хотя подходы были. Спорные решения тоже были и, как всегда, не в нашу пользу. Тенденция судить против «Спартака»? Я уже привык к тому, как нас судят.

    Посмотрим, как эксперты будут разбирать моменты. Интересно, что на этот раз они скажут. Я не про момент с удалением Романа Зобнина. Пересмотрите момент в конце, перед вторым голом Николы Влашича. Там Александр Соболев боролся, и мне показалось, что мяч попал защитнику ЦСКА в руку. Но никто ничего не стал смотреть, как всегда», – сказал Джикия.

    • ЦСКА победил в РПЛ впервые с ноября.
    • «Спартак» в таблице идет шестым.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет с «Тамбовом» (4 июля).

    Источник: «Чемпионат»

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    30.06.2020 23:54
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1387

      ALEX ML 24 секунды назад

      Плохому танцору всегда что то мешает

      0
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      Рейтинг: +1330

      FENIX-SL 7 минут назад

      АХАХАХАХАХАХАХАХАХА
      ХРЮ ХРЮ

      0
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      Рейтинг: +655

      _Marqella_ 15 минут назад

      началось нытьё про судей....

      0
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      Рейтинг: +560

      DemSerg 16 минут назад

      Так то спам продул из-за бесспорных моментов...

      1
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      Рейтинг: +560

      DemSerg 18 минут назад

      Голишник Жиго с нарушением он не забыл???

      0
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      Рейтинг: +66

      Dobroe Teplo za CSKA 21 минуту назад

      джикия типичный свинина-неудачник, который не может признать поражение))) лох, просто лох опущенный)))))

      2
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      Рейтинг: +547

      vsespartak01 22 минуты назад

      ну если такое творится,надо было просто прибавлять в игре,а игры то как таковой особенно в первом тайме не было!

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