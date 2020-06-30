Джикия: «Как всегда, в матче с ЦСКА спорные решения были не в пользу «Спартака». Я уже привык»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поговорил о судействе после матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Спартаковцы заканчивали встречу в меньшинстве.

«Эмоции плохие, конечно. У «Спартака» нет плана «Б»? У нас есть варианты, но не смогли забить, хотя подходы были. Спорные решения тоже были и, как всегда, не в нашу пользу. Тенденция судить против «Спартака»? Я уже привык к тому, как нас судят.

Посмотрим, как эксперты будут разбирать моменты. Интересно, что на этот раз они скажут. Я не про момент с удалением Романа Зобнина. Пересмотрите момент в конце, перед вторым голом Николы Влашича. Там Александр Соболев боролся, и мне показалось, что мяч попал защитнику ЦСКА в руку. Но никто ничего не стал смотреть, как всегда», – сказал Джикия.