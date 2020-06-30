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  • Джикия: «Как всегда, в матче с ЦСКА спорные решения были не в пользу «Спартака». Я уже привык»

Джикия: «Как всегда, в матче с ЦСКА спорные решения были не в пользу «Спартака». Я уже привык»

30 июня 2020, 23:54
38

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поговорил о судействе после матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Спартаковцы заканчивали встречу в меньшинстве.

«Эмоции плохие, конечно. У «Спартака» нет плана «Б»? У нас есть варианты, но не смогли забить, хотя подходы были. Спорные решения тоже были и, как всегда, не в нашу пользу. Тенденция судить против «Спартака»? Я уже привык к тому, как нас судят.

Посмотрим, как эксперты будут разбирать моменты. Интересно, что на этот раз они скажут. Я не про момент с удалением Романа Зобнина. Пересмотрите момент в конце, перед вторым голом Николы Влашича. Там Александр Соболев боролся, и мне показалось, что мяч попал защитнику ЦСКА в руку. Но никто ничего не стал смотреть, как всегда», – сказал Джикия.

  • ЦСКА победил в РПЛ впервые с ноября.
  • «Спартак» в таблице идет шестым.
  • В следующем туре «Спартак» сыграет с «Тамбовом» (4 июля).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Джикия Георгий
Комментарии (38)
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vsespartak01
1593550967
ну если такое творится,надо было просто прибавлять в игре,а игры то как таковой особенно в первом тайме не было!
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Dobroe Teplo za CSKA
1593551022
джикия типичный свинина-неудачник, который не может признать поражение))) лох, просто лох опущенный)))))
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DemSerg
1593551186
Голишник Жиго с нарушением он не забыл???
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DemSerg
1593551333
Так то спам продул из-за бесспорных моментов...
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_Marqella_
1593551389
началось нытьё про судей....
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ALEX ML
1593552276
Плохому танцору всегда что то мешает
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ZEVS71
1593558691
Второй гол чисто твоя вина, чудик! Сигурдсона судья должен был прикрывать?))) пи....бол !!!
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Валерий2705
1593561657
Когда свинак судьи тащили в первых турах, всех всё устраивало, и говорили мол ошибки случаются, тот же Джикия говорил. А теперь то чего? После каждого тура нытьё.
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vladimir-7
1593583503
Тедеско не настроил команду на победу, они думали, что ЦСКА разобран и малыми силами справимся, а вот ЦСКА был настроен на победу, провел разведку и осторожно приступил к выполнению поставленной задачи.
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serppion
1593591101
Джикия стал настоящим спартачем! Раньше помалкивал как мужик, а теперь правду-матку режет по-спартаковски: «Как всегда, все спорные решения не в пользу «Спартака».
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