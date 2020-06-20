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  • Федун: «Не было опасений, что «Спартак» упустит победу в Туле. Хотя судья сильно старался»

Федун: «Не было опасений, что «Спартак» упустит победу в Туле. Хотя судья сильно старался»

20 июня 2020, 20:29
18

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:2). Функционер не понимает, за что назначили пенальти.

«Игра порадовала. В конце, конечно, чуть расслабились. А что делает у нас VAR, не знаю. Вы всe видели. Футболист «Арсенала» прыгает головой вниз, упирается в ноги нашему игроку. И судья дает пенальти (см. видео ниже – прим. «Бомбардир»). Не знаю…

Этот эпизод пусть разбирают специалисты. Но не думаю, что кто-то внятно объяснит, почему там пенальти. Это же VAR. Вопрос не к судье, а к VAR. Наш игрок бьет по мячу, соперник ныряет, бьется головой о ногу. Это за гранью добра и зла!

Опасений, что упустим победу, не было. Хотя в конце судья сильно старался… Александр Соболев? Парень старается. Рад за Николая Рассказова — забил. В целом молодцы», – сказал Федун «Спорт-Экспрессу».

  • «Спартак» поднялся на шестую строчку.
  • В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой».
  • Москвичами в Туле руководил помощник Доменико Тедеско Андреас Хинкель.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Федун Леонид
Комментарии (18)
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СвинкаСправедливости
1592674566
С первых секунд старался.
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житель СПб
1592675269
Во-первых, Спартак с победой. Четкой, тренерской, я бы сказал - так что это плюс Тедеско. Но Федун, как всегда, в ауте! Никто не собирался отбирать победу у Спартака, да это и невозможно было. Согласен, что фол неоднозначный, спорный, но совсем не то, что говорит Федун. Ему вообще стоит быть по-спокойнее.
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ВасяК
1592676112
Ну вот тут как раз,и не поспоришь что судья ******...!!!
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морозз
1592676691
Спартаку не привыкать бороться не только с соперником но и с судьями, власть сейчас у бомжей!
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vka1970
1592677016
Вспомним как бункерный рулит страной и то же самое его побратыми перенесли на футбол.Во всём мире правила игры одни, а у нас чуть ровне и как результат мы в Европе никакущие.Спасибо Вилковым, Турбинам и их покровителям....
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ilichkadr
1592677950
Похоже, что Федун встал в один строй с фратрией. Пора бы Лёне Ник на бомбардире завести. Уж больно его поведение напоминает "лучших" представителей столичного свинарника. Виноваты все, окромя него. Истинный хохол, характер нордический, слегка придурковатый, может включать дурака...........
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kvm
1592678136
судьишка за время простоя поиздержался...
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Давид59
1592679521
В прошлом году в Москве Дриусси в штрафной Спартака бутсой по лицу на высоте 2 метра попали. Там судья вообще ничего не дал
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NewLife
1592681375
Этот эпизод войдет в сборник подлянок против Спартака.
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Alex Flash
1592681799
А перед тем,как Соболев получил желтую. Арсенал играет прямой ногой... Первая желтая Жиго в центре поля?
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