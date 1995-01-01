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    Федун: «Не было опасений, что «Спартак» упустит победу в Туле. Хотя судья сильно старался»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:2). Функционер не понимает, за что назначили пенальти.

    «Игра порадовала. В конце, конечно, чуть расслабились. А что делает у нас VAR, не знаю. Вы всe видели. Футболист «Арсенала» прыгает головой вниз, упирается в ноги нашему игроку. И судья дает пенальти (см. видео ниже – прим. «Бомбардир»). Не знаю…

    Этот эпизод пусть разбирают специалисты. Но не думаю, что кто-то внятно объяснит, почему там пенальти. Это же VAR. Вопрос не к судье, а к VAR. Наш игрок бьет по мячу, соперник ныряет, бьется головой о ногу. Это за гранью добра и зла!

    Опасений, что упустим победу, не было. Хотя в конце судья сильно старался… Александр Соболев? Парень старается. Рад за Николая Рассказова — забил. В целом молодцы», – сказал Федун «Спорт-Экспрессу».

    • «Спартак» поднялся на шестую строчку.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой».
    • Москвичами в Туле руководил помощник Доменико Тедеско Андреас Хинкель.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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