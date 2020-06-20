Федун: «Не было опасений, что «Спартак» упустит победу в Туле. Хотя судья сильно старался»

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:2). Функционер не понимает, за что назначили пенальти.

«Игра порадовала. В конце, конечно, чуть расслабились. А что делает у нас VAR, не знаю. Вы всe видели. Футболист «Арсенала» прыгает головой вниз, упирается в ноги нашему игроку. И судья дает пенальти (см. видео ниже – прим. «Бомбардир»). Не знаю…

Этот эпизод пусть разбирают специалисты. Но не думаю, что кто-то внятно объяснит, почему там пенальти. Это же VAR. Вопрос не к судье, а к VAR. Наш игрок бьет по мячу, соперник ныряет, бьется головой о ногу. Это за гранью добра и зла!

Опасений, что упустим победу, не было. Хотя в конце судья сильно старался… Александр Соболев? Парень старается. Рад за Николая Рассказова — забил. В целом молодцы», – сказал Федун «Спорт-Экспрессу».