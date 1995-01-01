Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Тедеско: «Спартак» убивают каждую игру. Это невероятно»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1). Немца удалили на 41-й минуте.

    «Нас убивают каждую игру. Это просто невероятно», – цитирует тренера журналист Дмитрий Зеленов.

    • «Спартак» не побеждает в четырех матчах подряд.
    • В команду приходит новый генеральный директор.
    • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

    Источник: твиттер Дмитрия Зеленова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:01
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1872

      baden69 7 минут назад

      Истеричка!
      Это истерическое настроение передается потом и игрокам. В итоге футболисты Спартака вместо того, чтобы играть истерят на поле, спорят с судьями, не показывая при этом той игры на которую способны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +783

      vsespartak01 8 минут назад

      а играть то нормально кто за вас будет?наверное болельщики?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8139

      derrik2000 10 минут назад

      Быстро он у некоторых российских тренеров (не буду уточнять, у кого, хотя всем ясно) научился НЫТЬЮ...
      Поставил бы лучше ИГРУ команде да физическую форму игрочил привёл в порядок, а не НЫЛ кореШ Шпонддентам о своей и спартаковской несчастной доле!
      А то, ведь, до чего дошло: до 70-й минуты Локо прессинговал Спартак около его штрафной площади, не давая начать атаку!
      У Локо сил оставалось больше, чем у Спартака?
      И это у тренера, пришедшего в наш чемпионат из немецкого, где физический форме игроков уделяется наибольшее внимание???
      Позор!
      Просто позор!!! (((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17428

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Это ты убиваешь Спартак с каждой игрой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2385

      житель СПб 15 минут назад

      Болтун! А может, лучше команду к матчам готовить?! Чтобы футболисты при ударах по воротам попадали? В атаку не вдвоем против пяти ходили? Во 2 тайме полкоманды уже не возвращались назад после атак - еще повезло, что осталась ничья и Локо не забил. Полное отсутствие самокритичности и нормальной самооценки. Без этого прогресса не жди.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15542

      bset 23 минуты назад

      Ага, вдруг вы у Зенита чемпионство отнимите

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2912

      Томик > bset 7 минут назад

      Именно. А ещё кубок. Вот каждый матч и приучают и судей судить и комментаторов и "экспертов" оценивать моменты. Уже просто без проблем по разному трактуют моменты. "Зенит" пробивает пенальти в матче с "Краснодаром" за попадание мяча в локоть Вильены и, минуточку, он получает жёлтую. Сегодня мяч попадает в две руки Ракицкого - мяч опять летит в створ, правда Ракицкий не в штрафной. И что? А ничего. НИЧЕГО. А где же штрафной? Где жёлтая? Рука Ракицкого - это кого надо рука, он ей не играет( в данном случае ими), как мы знаем ещё после просмотра игры со "Спартаком". А "Зенит", который лидирует с охренетьмилионным отрывом от остальных, всего лишь два раза обыграл "Спартак" по 1:0 и оба раза были серьёзные проблемы и претензии. В одном матче Дзюба забил Кутеповым, во втором рукой в штрафной "не играл" Ракицкий. Да их трясёт! И не только их. Ещё Магнуссон есть, которому передал свою недобитую индульгенцию Вернблум, видимо. Два пенальти простили со "Спартаком", и один в следующем матче - там вообще в кость шипами захерачил. Так что не надо тут особенно тонко иронизировать.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77685
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru