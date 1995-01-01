Тедеско: «Спартак» убивают каждую игру. Это невероятно»

Истеричка!
Это истерическое настроение передается потом и игрокам. В итоге футболисты Спартака вместо того, чтобы играть истерят на поле, спорят с судьями, не показывая при этом той игры на которую способны.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1). Немца удалили на 41-й минуте.
«Нас убивают каждую игру. Это просто невероятно», – цитирует тренера журналист Дмитрий Зеленов.
- «Спартак» не побеждает в четырех матчах подряд.
- В команду приходит новый генеральный директор.
- «Спартак» в РПЛ идет седьмым.