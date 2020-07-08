Федун: «Газизов на этой неделе приступит к работе в «Спартаке», Тедеско остается»

«Спартак» принял решение назначить на пост генерального директора Шамиля Газизова. Информацию сообщает владелец клуба Леонид Федун.

«Дал вам инсайд. На этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе», – приводит слова Федуна журналист Сергей Егоров.

«[Главный тренер] Доменико Тедеско продолжит свою работу в «Спартаке», – цитирует Федуна Василий Конов.