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  • Федун: «Газизов на этой неделе приступит к работе в «Спартаке», Тедеско остается»

Федун: «Газизов на этой неделе приступит к работе в «Спартаке», Тедеско остается»

8 июля 2020, 22:46
19

«Спартак» принял решение назначить на пост генерального директора Шамиля Газизова. Информацию сообщает владелец клуба Леонид Федун.

«Дал вам инсайд. На этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе», – приводит слова Федуна журналист Сергей Егоров.

«[Главный тренер] Доменико Тедеско продолжит свою работу в «Спартаке», – цитирует Федуна Василий Конов.

  • Газизов занимал должность генерального директора «Уфы».
  • У функционера есть пакет акций уфимцев.
  • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Уфа Тедеско Доменико Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (19)
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ilichkadr
1594237922
Пора подтягивать Евсеева. Уфа так просто не отдаст 6-е место Спартаку, что будет дополнительным стимулом дать пинка макароннику.
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Garrincha58
1594238047
Газизов пошёл на понижение Уфа то выше Спартака
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oyabun
1594238152
Ну и что? Это такой крутой менеджер, что футболисты Спартака перестанут выдавать брак на поле и что то реально изменится в лучшую сторону? То что Цорна убрали, безусловно, хорошо. Но назначение этого - называется поменяли шило на мыло.
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Sky Spartak
1594238254
Всегда защищал тебя Федя...А Теперь понял,что вокруг себя ты создал говно команду....даже два года не даешь поработать....Вечно веришь кому то,а через год веришь другому.....ОПРЕДЕЛИСЬ УЖЕ И ДАЙ КОМУ ТО ПОРАБОТАТЬ !!!!!!!!!
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DOCTOR PENALTY
1594240055
Удачной работы Газизову и удачного отъезда Тедеско.
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Nevsky_RU
1594240220
Вот оно настоящее ублюдство и ослабление прямых конкурентов. И вот настоящий админресурс.
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dim29
1594240667
Самое смешное,что он его год назад ещё звал.
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_Marqella_
1594254908
Какие то сомнительные личности приглашают...Шамиль Газизов....ну такое...русских что ли нет??? Опять поросят доить будут...))Нормального рыжего эстонца на вас нет...Валера бы сделал команду, 100% за чемпионство боролись бы с ним....
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моэм
1594272429
Газизов бросает своих в тяжелейший момент , перед ответственейшими матчами с Локо , Динамо , Арсналом ...это подлость , а такие подлянки просто так не списываются , придётся оплатить...нынешний Спартак именно то место , где умеют "отблагодарить" за верную службу.
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