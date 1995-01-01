Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Федун: «Газизов на этой неделе приступит к работе в «Спартаке», Тедеско остается»

    «Спартак» принял решение назначить на пост генерального директора Шамиля Газизова. Информацию сообщает владелец клуба Леонид Федун.

    «Дал вам инсайд. На этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе», – приводит слова Федуна журналист Сергей Егоров.

    «[Главный тренер] Доменико Тедеско продолжит свою работу в «Спартаке», – цитирует Федуна Василий Конов.

    • Газизов занимал должность генерального директора «Уфы».
    • У функционера есть пакет акций уфимцев.
    • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:46
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +749

      Sky Spartak 27 минут назад

      Всегда защищал тебя Федя...А Теперь понял,что вокруг себя ты создал говно команду....даже два года не даешь поработать....Вечно веришь кому то,а через год веришь другому.....ОПРЕДЕЛИСЬ УЖЕ И ДАЙ КОМУ ТО ПОРАБОТАТЬ !!!!!!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7483

      ilichkadr > Sky Spartak 17 минут назад

      Вокруг себя Федя не создавал никакой команды. Ему нужен был имидж "народной", чтобы множить своё бабло. Лёне не нужно, чтобы команда выигрывала ЛЧ, ЛЕ...........главное, чтобы 45 тыщ были на матче.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22711

      oyabun 29 минут назад

      Ну и что? Это такой крутой менеджер, что футболисты Спартака перестанут выдавать брак на поле и что то реально изменится в лучшую сторону? То что Цорна убрали, безусловно, хорошо. Но назначение этого - называется поменяли шило на мыло.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +749

      Sky Spartak > oyabun 25 минут назад

      Дело в том,что он сказал....работай два года..будет спрос...прошёл год....СФИГАЛИ с него спрос !?!??!?!?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22711

      oyabun > Sky Spartak 21 минуту назад

      А Цорн работал? Или ЗАРАБАТЫВАЛ себе денежку? Причем очень сомнительными трансферами, по которым ФИФА уже ведет расследование.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10538

      Garrincha58 30 минут назад

      Газизов пошёл на понижение Уфа то выше Спартака

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6654

      Persona_non_Grata > Garrincha58 16 минут назад

      Правильной дорогой идете - в стороне боратоалармов )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7483

      ilichkadr 32 минуты назад

      Пора подтягивать Евсеева. Уфа так просто не отдаст 6-е место Спартаку, что будет дополнительным стимулом дать пинка макароннику.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77685
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru