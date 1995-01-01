Федун: «Газизов на этой неделе приступит к работе в «Спартаке», Тедеско остается»

Всегда защищал тебя Федя...А Теперь понял,что вокруг себя ты создал говно команду....даже два года не даешь поработать....Вечно веришь кому то,а через год веришь другому.....ОПРЕДЕЛИСЬ УЖЕ И ДАЙ КОМУ ТО ПОРАБОТАТЬ !!!!!!!!!
«Спартак» принял решение назначить на пост генерального директора Шамиля Газизова. Информацию сообщает владелец клуба Леонид Федун.
«Дал вам инсайд. На этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе», – приводит слова Федуна журналист Сергей Егоров.
«[Главный тренер] Доменико Тедеско продолжит свою работу в «Спартаке», – цитирует Федуна Василий Конов.
- Газизов занимал должность генерального директора «Уфы».
- У функционера есть пакет акций уфимцев.
- «Спартак» в РПЛ идет седьмым.