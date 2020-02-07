«Дрова за 18 миллионов». Кажется, Андрей Тихонов не очень любит легионеров в «Спартаке»

Критикует их давно.

Андрей Тихонов в октябре 2018 года покинул пост главного тренера «Крыльев Советов». С тех пор он был экспертом на телевидении и сейчас работает на Кубке «Париматч» Премьер в Катаре.

В свободное время Тихонов играет в футбол с комментаторами. Например, вот так:

text text Публикация от text (@andreitikhonov11) 6 Фев 2020 в 6:52 PST

В комментариях к этой записи один из болельщиков написал: «И никакие легионеры рядом не стоят, верьте в своих».

«Полностью с вами согласен. Дрова за 18 миллионов», – ответил Тихонов.

Ответ Тихонова звучал как намек на покупку спартаковца Гуса Тиля. Его приобрели летом за 18 миллионов евро. Тихонов нередко критикует свою бывшую команду, но чаще достается легионерам – игрокам и тренерам.

Использованы цитаты с ресурсов prosportkz.kz, sovsport.ru, sportbox.ru, izvestia.ru, tass.ru.