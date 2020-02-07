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    «Дрова за 18 миллионов». Кажется, Андрей Тихонов не очень любит легионеров в «Спартаке»


    2.8
    Голосов: 10
    07.02.2020 21:30
    Критикует их давно.

    Андрей Тихонов в октябре 2018 года покинул пост главного тренера «Крыльев Советов». С тех пор он был экспертом на телевидении и сейчас работает на Кубке «Париматч» Премьер в Катаре.

    В свободное время Тихонов играет в футбол с комментаторами. Например, вот так:

    text

    text

    Публикация от text (@andreitikhonov11) 6 Фев 2020 в 6:52 PST

    В комментариях к этой записи один из болельщиков написал: «И никакие легионеры рядом не стоят, верьте в своих».

    «Полностью с вами согласен. Дрова за 18 миллионов», – ответил Тихонов.

    Ответ Тихонова звучал как намек на покупку спартаковца Гуса Тиля. Его приобрели летом за 18 миллионов евро. Тихонов нередко критикует свою бывшую команду, но чаще достается легионерам – игрокам и тренерам.

    Использованы цитаты с ресурсов prosportkz.kz, sovsport.ru, sportbox.ru, izvestia.ru, tass.ru.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 10
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5603

      Сильвербой 11 часов назад

      Андрей, а как тебе дрова за 120 миллионов, которые Барселона купила у Ливерпуля??? Коутинье тоже дрова по твоему тогда получается??? Или "вы просто не умеете их готовить"???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +47

      Маленький 8 февраля, 14:55

      Его ловчев как будто покусал. Ни хрена истинные спартаковцы не могут добиться как тренеры в родном клубе, только говном поливать других

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      NEONFOL 8 февраля, 14:18

      конечно он прав, но норм иностранцы к нам не едут играть, а если и едут, то тупо за деньгами

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1058

      ГенГриг 8 февраля, 13:38

      Посмотрел ,за 1 круг 3-4 матча. На более, ни какого желания уже, не было.То что стало, с нашим футболом. Молодое поколение меня не поймет...Но я , реально уже, не могу смотреть на такой футбол!!! Тренеры иностранцы, половина игроков, легионеры Календарь осень - весна, полный абсурд! Наш футбол разорвали в клочья! Пускай эти клочья смотрят чиновники и хозяева клубов!!!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +205

      моэм 8 февраля, 12:56

      Для футболиста игравшего с Карпиным ,Мостовым,Титовым Пятницким,Цымбаларём,Аленичевым, Кульковым,БесчастныхЕвсеевым, Парфёновым , Хлестовым-бульдогом, Ширко, Писаревым Ананко.и.т.д. ...выбивавший в еврокубках , без легионеров, в 1/4 и 1/2 ЛЧ Реал Мадрид, Наполи, Аякс, Арсенал(Лондон),Ливерпуль , Фейенноорд, этот Тиль сидел бы в дубле , дрова и есть...а за него дали 18 лямов … не дороговато ли за дрова ?

      2
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      Рейтинг: +918

      Hektor 84 > моэм 8 февраля, 14:50

      Так а чего он только легов критикует? А сейчас конкретно Тилля. Того за столько купили, а этого за столько. А что он российских футболистов не критикует? Что он в легов вцепился? У него что на них какие то обиды? Мирзов что блистает? А Зобнин? Вон Сербы Джикию и Кутепова сейчас как мальчиков раскатали. А у него только леги виноваты.

      4
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      ...
      Рейтинг: +47

      Маленький > моэм 8 февраля, 15:00

      Ширко прям суперфорвард был??? Продают за те деньги, что готовы заплатить, в чем проблема? Или ты вместе с Тихоновым на Тиля скидывались?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +464

      СвинкаСправедливости 8 февраля, 12:22

      Игрок хороший, как человек - странный.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +575

      Ивантеевец 8 февраля, 11:32

      Очень уважают Тихонова и как человека, и как футболиста, но про 90-е зачем лукавить? Кто там был конкурентом КБ? Прибандиченый "Ротор" и "Алания", из-за которой в регионе не платили зарплаты учителям, врачам и другим? А как только появились конкурентно способные клубы и что? Про дрова за 18 ламов согласен, хотя в Зени есть и за 40.

      3
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      ...
      Рейтинг: +13368

      slavutiq70 > Ивантеевец 8 февраля, 11:51

      А как полуфинал Кубка чемпионов,,,а как шесть побед в группе ЛЧ,,,,,в Европе тоже соперников не было????до сих пор не кто из наших не дошёл до полуфинала ЛЧ,,А как распродажа игроков Спартака оптом в Европейские клубы,,,

      6
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      ...
      Рейтинг: +393

      vmonomah17 > slavutiq70 8 февраля, 12:36

      Согласен. У нас считают зенит суперклубом, который из первой корзины в лч занял 4 место.
      Вот и уровень нашего футбола

      4
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      ...
      Рейтинг: +575

      Ивантеевец > slavutiq70 8 февраля, 12:42

      ЛЧ тогда тоже другой был. Я и про победу над Арсеналом Венгера 4-1 в -11 помню, 2-2 Ротор-МЮ, и 2-3 на Кампноу Барсе от ЦСКА в 93, но чтоже КБ в нулевые-то ничего не показывал как на внутренней арене так и в Европе? К началу нулевых и года до 2004 состав был куда как боевой и Тихонов, и Титов, и Парфенов и куча других, а результаты как-то неахти.

      0
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      Рейтинг: +11751

      vka1970 > Ивантеевец 8 февраля, 13:06

      Потому что пришёл Федун.
      Глаза открой.Появился Каррера и испанцев 5-1 драть начали, но вновь Федун и ни команды нет, ни тренера.То же самое и в нулевых.Не повезло нам с владельцем.

      1
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      Рейтинг: +4442

      Владислав Vlad > vka1970 19 часов назад

      А Тихон-то про Карреру сказал, что тот лишь одно чемпионство принёс и всё.
      Что ж Тихон Федуна не ругает?

      1
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      ...
      Рейтинг: +11751

      vka1970 > Владислав Vlad 11 часов назад

      Влад к сожалению у нас такой менталитет. Каррера кто ?Такой же спец как и Тихонов, но лишь с той разницей, что он не спартаковец чего то добился, а Тихонов, как тренер, не очень.Пока.
      А теперь посмотрим кто Федун. Хозяин. Владелец заводов, газет, пароходов.У нас не принято кусать руку того, кто кормит.Вот в этом и есть наша беда.Не всегда это рука, того кого надо рука.

      0
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      Рейтинг: +2652

      sssrspartak 8 февраля, 09:47

      тихонов прав!леги никакущие,по крайней мере пока!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1183

      Niko 8 февраля, 09:39

      Вы приносили когда чемпионат состоял из вашей одной команды не сравнивай божий дар с яичницей. Тихонов конечно странный маленько. По мне так чемпионство Карреры нельзя сравнить с 7ю или сколько там чемпионства мы в 90е. Помню эти чемпионаты, спам один играл там, остальные вообще мертвые были. Я тогда отцу ещё сказал че за них болеть, тут все понятно, выставили «пленных» против них, вот они и рвут каждый матч. Только имперский синдром хапанули в этот период.

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      Рейтинг: +7

      alfred17 > Niko 8 февраля, 09:48

      так то оно конечно все правильно, но вот именно тогда они всяким ференцварошам не проигрывали в европе

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      Рейтинг: +464

      СвинкаСправедливости > Niko 8 февраля, 12:17

      Зато в Европе мы играли так, как вам и не снилось.

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      Рейтинг: +3846

      RotBerg 8 февраля, 07:16

      Ну если дрова..)

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