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    Зиеш провел мощный сезон в «Аяксе», но теперь его травят в сборной из-за незабитого пенальти


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    Голосов: 3
    Сегодня, 12:29
    Марокко проиграло аутсайдеру.

    Хаким Зиеш – звезда того самого «Аякса», который в прошлом сезоне прошелся по «Реалу» и «Ювентусу». Марокканец чуть старше тех футболистов, которых сейчас разбирают топ-клубы (ему 26), но его результаты впечатляют не меньше: в прошлом сезоне 16 голов и 13 ассистов в 29 матчах.

    Но, возможно, лучший сезон в карьере Зиеша закончился отвратительно. Марокко провалилось в Кубке Африки, а Хаким Зиеш стал тем самым игроком, которого во всем обвинили.

    Что не так с вылетом Марокко?

    Марокканцы успешно закончили групповой этап: три победы из трех, пусть и все с минимальным счетом, и ноль пропущенных мячей. Их соперник в плейофф, команда Бенина, – полный антипод.

    Бенин в групповом этапе не одержал ни одной победы: все три матча команда сыграла вничью. В своей группе сборная заняла третье место из четырех, и прошла дальше только благодаря хорошей разнице мячей.

    Марокко было очевидным фаворитом встречи, но к 90-й минуте счет был равный – 1:1. Уже на 96-й добавленной минуте в ворота Бенина назначили пенальти, но Зиеш не забил. А потом была серия пенальти, в которой до Зиеша очередь уже не дошла: Бенин выиграл со счетом 4:1, реализовав все свои попытки.

    Медиа обвинили во всем Зиеша

    К Хакиму Зиешу неоднозначное отношение в Марокко: полузащитник имеет двойное гражданство, да и вообще родился в Нидерландах. Игрок выступал за молодежку Голландии, но четыре года назад все-таки выбрал Марокко.

    После вылета марокканские медиа написали, что Зиеш навсегда ушел из сборной, а министр спорта Рашид Алами заявил, что футболист не отвечает на звонки местной федерации футбола. В СМИ появились интервью игроков, которые не попали в национальную команду. Например, 30-летний Абденассер Эль Хаяти так отреагировал на промах Зиеша: «Если бы меня позвали в сборную, я бы как минимум забил этот пенальти».

    Репортер FOX Sports Маартен ван Ос сообщил, что после матча в пресс-зоне в основном критиковали Зиеша: «Я только и слышал о том, как плохо играл Зиеш. Он не допустил ни одной ошибки на групповом этапе, но после одного матча все говорят о нем», – написал репортер.

    Сам Зиеш опроверг слухи об уходе из сборной и обвинил СМИ в травле: «Они придумывают новости, когда у них нет своих. А что касается вас, министра Алами, то в следующий раз, когда вам надо будет что-то придумать, попробуйте сказать правду, а не ложь».

    А как отреагировали болельщики?

    С этим связан курьезный эпизод: в одном из баров перед пенальти Зиеша человек, слушавший радио, сообщил о том, что Зиеш успешно реализовал удар. Так как трансляция шла с задержкой, это сообщение првиело к настоящему буйству фанатов, которые кричали и танцевали от радости. А потом по ТВ показали, как Зиеш промазал.

    В остальном реакция фанатов была более неоднозначной, чем у марокканских медиа. Многие призывали остановить травлю, но нашлись и те, кто критиковал футболиста:

    «Это неправда, что он закончил карьеру, СМИ лгут нам больше, чем успокаивют. В Марокко мы всегда стремимся создавать проблемы из пустоты и обвинять кого угодно, кроме футбольных федераций».

    «У Хакима Зиеша 14 голов за сборную и 25 матчей, и на своем первом Кубке Африки от него ждали, что он потащит Марокко на своих плечах. Но один плохой турнир, и от него все отвернулись».

    «Зиешу 26 лет, и это был его первый Кубок Африки. Да, он ужасно провел турнир, но давайте не будем его еще больше деморализовывать. У него будут шансы все исправить, и я уверен, что он это сделает».

    «Я говорил всем, что Зиеш и Нерес переоценены. Его опция выкупа – 30 миллионов, и что-то ни один топ-клуб до сих пор ей не воспользовался. Тадич, Френки и Де Лигт тащили «Аякс».

    Ох уж этот Кубок Африки:

    Cоло Абубакара и слезы Мане. Почему Кубок Африки оживил футбол

    «Мы были лучшими, но все равно проиграли». 5 тенденций Кубка Африки – турнира, который вы не смотрите

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5078

      piligrim1986 2 часа назад

      марокко уж не такая козырная сборная.

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