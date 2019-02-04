Помните Митрюшкина? Он не играл больше года

Восстановился, но дальше никаких гарантий.

Антон Митрюшкин – один из самых талантливых футболистов России. В 2016 году он уехал в швейцарский «Сьон», где не только завоевал место в основном составе, но и стал капитаном клуба. Летом 2017-го его хотела купить «Бенфика», но «Сьон» наложил вето на трансфер. С тех пор о Митрюшкине почти ничего не слышно.

Куда он пропал?

У Антона была серьезная травма колена. Он травмировался еще в ноябре 2017 года в матче с «Грассхоппером», и сначала врачи надеялись на быстрое восстановление. «Со слов профессора Пьера-Паоло Мариани на восстановление потребуется три-четыре месяца, не больше. В начале апреля 2018-го я буду готов тренироваться в общей группе», – заявил Митрюшкин после операции.

Первоначальные прогнозы не подтвердились, и Антон начал тренироваться только две недели назад. «Сьон» опубликовал короткое видео с пробежки российского вратаря на сборах в Белеке. О сроках восстановления – ни слова, но ни в одном из товарищеских матчей на поле Митрюшкина не видели.

text text text Публикация от text (@fcsion) 13 Янв 2019 в 7:30 PST

Вот краткая хронология событий:

• 29 ноября 2017 года: Митрюшкин получает травму колена в игре с «Грассхоппером». Первый диагноз – растяжение, россиянин пропустит около месяца.

• 4 декабря 2017 года: Вратарь перенес операцию, новый диагноз – локальное повреждение хрящевой ткани левого коленного сустава.

• 7 декабря 2017 года: Клуб сообщает, что восстановление Митрюшкина займет 4-6 месяцев. Сам Антон хочет вернуться на поле через 3-4 месяца.

• 14 января 2019 года: Митрюшкин провел первую тренировку после травмы.

Митрюшкин и Якин

У «Сьона» все не очень хорошо. Команда занимает седьмое место в чемпионате Швейцарии, где играет всего десять клубов. До зоны вылета – четыре очка и один матч в запасе.

За время отсутствия Митрюшкина у команды сменился главный тренер. Сейчас команду возглавляет Мурат Якин, который хорошо знает российского голкипера по работе со «Спартаком». В РПЛ Митрюшкин вышел при Якине всего раз. В мае 2015 года «Спартак» с Митрюшкиным уступил «Уфе»: Антон пропустил два мяча, а команда проиграла третий раз подряд.

«Мы посчитали, что настал момент, когда можем дать возможность молодому вратарю понюхать пороху. Правда, возможностей для этого у Антона почти не было. «Уфа» нанесла два удара – забила два гола», – говорил Якин. Через неделю он был уволен из «Спартака».

В «Сьоне» Митрюшкину заново придется доказывать Якину свою значимость. Болельщики требовали уволить Якина еще осенью, когда команда опустилась на последнее место в таблице. Сейчас ситуация чуть лучше, но Якин все равно под угрозой.

С кем будет конкурировать Митрюшкин?

С момента травмы Митрюшкина «Сьон» купил одного вратаря. Год назад команду пополнил 20-летний Антони Мезоньяль, переехавший в Швейцарию из «Сент-Этьена». Этот трансфер чем-то напоминает историю самого Митрюшкина: «Сьон» вновь взял молодого резервиста из сильного чемпионата, чтобы развить и выгодно продать в будущем.

В отличие от Митрюшкина, Мезоньяль не смог быстро пробиться в основной состав. На его счету всего один матч в швейцарской лиге, а основным голкипером команды является Кевин Фикентшер. 30-летний швейцарец сидел в запасе до травмы Митрюшкина, но теперь стабильно играет в основе.

Пока «Сьон» пропустил 30 мячей в 18 матчах, 28 из них – на счету Фикентшера. Это не самый плохой показатель в чемпионате: например, у «Базеля», идущего вторым, 33 пропущенных мяча. За этот год трансферная стоимость Фикентшера по версии Transfermarkt увеличилась в два раза – вполне достойный результат для 30-летнего вратаря.

Что говорят болельщики?

Болельщики швейцарской команды очень тепло приветствовали возвращение российского вратаря. Митрюшкин был капитаном «Сьона» и стабильным игроком основы, и фанаты сильно по нему соскучились. Болельщики других клубов и вовсе недоумевают, что Митрюшкин все еще не уехал в более сильный клуб.

Anton Mitryushkin se remet peu à peu de sa blessure ! Bonne nouvelle pour les supporters valaisans — HoppSuisse(@HoppSuisse) 13 января 2019 г.

«Антон Митрюшкин постепенно восстанавливается от травмы! Хорошие новости для болельщиков «Сьона».

Sion'un kalecisi Anton Mitryushkin'i de yazmıştım. Hayatımda izlediğim en iyi kalecilerden, 22 yaşında olmasına rağmen. Şu haliyle gelir ligin en iyi kalecisi olabilir, direkt 11 oynatılacak oyuncu yani. Piyasası belli, sözleşmesi sona erecek bir futbolcu. Neden kimse gitmez ? — Furkan (@FurkanUzen) 10 января 2019 г.

«Митрюшкин – один из лучших голкиперов, которых я видел, хотя ему всего 22. У него скоро заканчивается контракт, почему его еще никто не подписал?».

Je ne peux que souhaiter le retour de Mitryushkin, ça serait bon pour le niveau de la Super League — Jonathan Tunik (@JonathanTunik) 8 января 2019 г.

«Я могу только ждать возвращения Митрюшкина. Это повысит уровень швейцарской Суперлиги».

Mitryushkin ça me fait trop de peine ...

Il était dans une forme exceptionnel et quelle malchance cette blessure — Jizipa (@Jizipa_) 16 декабря 2018 г.

«Мне больно думать о Митрюшкине. Он был в отличной форме, но в самый неподходящий момент случилась эта травма».

Кажется, у Митрюшкина есть все шансы вновь стать основным вратарем «Сьона». Чемпионат Швейцарии возобновляется уже на этой неделе, но Антону потребуется время, чтобы набрать форму. Если все пойдет по плану, уже в марте Митрюшкин вернется на поле. Дальше – очередные разговоры о будущих перспективах и возможном переходе в более сильный клуб.

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