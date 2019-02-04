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    Помните Митрюшкина? Он не играл больше года


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    Голосов: 17
    04.02.2019 16:35
    Восстановился, но дальше никаких гарантий.

    Антон Митрюшкин – один из самых талантливых футболистов России. В 2016 году он уехал в швейцарский «Сьон», где не только завоевал место в основном составе, но и стал капитаном клуба. Летом 2017-го его хотела купить «Бенфика», но «Сьон» наложил вето на трансфер. С тех пор о Митрюшкине почти ничего не слышно.

    Куда он пропал?

    У Антона была серьезная травма колена. Он травмировался еще в ноябре 2017 года в матче с «Грассхоппером», и сначала врачи надеялись на быстрое восстановление. «Со слов профессора Пьера-Паоло Мариани на восстановление потребуется три-четыре месяца, не больше. В начале апреля 2018-го я буду готов тренироваться в общей группе», заявил Митрюшкин после операции.

    Первоначальные прогнозы не подтвердились, и Антон начал тренироваться только две недели назад. «Сьон» опубликовал короткое видео с пробежки российского вратаря на сборах в Белеке. О сроках восстановления – ни слова, но ни в одном из товарищеских матчей на поле Митрюшкина не видели.

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    Публикация от text (@fcsion)

    Вот краткая хронология событий:

    29 ноября 2017 года: Митрюшкин получает травму колена в игре с «Грассхоппером». Первый диагноз – растяжение, россиянин пропустит около месяца.

    • 4 декабря 2017 года: Вратарь перенес операцию, новый диагноз – локальное повреждение хрящевой ткани левого коленного сустава.

    • 7 декабря 2017 года: Клуб сообщает, что восстановление Митрюшкина займет 4-6 месяцев. Сам Антон хочет вернуться на поле через 3-4 месяца.

    14 января 2019 года: Митрюшкин провел первую тренировку после травмы.

    Митрюшкин и Якин

    У «Сьона» все не очень хорошо. Команда занимает седьмое место в чемпионате Швейцарии, где играет всего десять клубов. До зоны вылета – четыре очка и один матч в запасе.

    За время отсутствия Митрюшкина у команды сменился главный тренер. Сейчас команду возглавляет Мурат Якин, который хорошо знает российского голкипера по работе со «Спартаком». В РПЛ Митрюшкин вышел при Якине всего раз. В мае 2015 года «Спартак» с Митрюшкиным уступил «Уфе»: Антон пропустил два мяча, а команда проиграла третий раз подряд.

    «Мы посчитали, что настал момент, когда можем дать возможность молодому вратарю понюхать пороху. Правда, возможностей для этого у Антона почти не было. «Уфа» нанесла два удара – забила два гола», – говорил Якин. Через неделю он был уволен из «Спартака».

    В «Сьоне» Митрюшкину заново придется доказывать Якину свою значимость. Болельщики требовали уволить Якина еще осенью, когда команда опустилась на последнее место в таблице. Сейчас ситуация чуть лучше, но Якин все равно под угрозой.

    С кем будет конкурировать Митрюшкин?

    С момента травмы Митрюшкина «Сьон» купил одного вратаря. Год назад команду пополнил 20-летний Антони Мезоньяль, переехавший в Швейцарию из «Сент-Этьена». Этот трансфер чем-то напоминает историю самого Митрюшкина: «Сьон» вновь взял молодого резервиста из сильного чемпионата, чтобы развить и выгодно продать в будущем.

    В отличие от Митрюшкина, Мезоньяль не смог быстро пробиться в основной состав. На его счету всего один матч в швейцарской лиге, а основным голкипером команды является Кевин Фикентшер. 30-летний швейцарец сидел в запасе до травмы Митрюшкина, но теперь стабильно играет в основе.

    Пока «Сьон» пропустил 30 мячей в 18 матчах, 28 из них – на счету Фикентшера. Это не самый плохой показатель в чемпионате: например, у «Базеля», идущего вторым, 33 пропущенных мяча. За этот год трансферная стоимость Фикентшера по версии Transfermarkt увеличилась в два раза – вполне достойный результат для 30-летнего вратаря.

    Что говорят болельщики?

    Болельщики швейцарской команды очень тепло приветствовали возвращение российского вратаря. Митрюшкин был капитаном «Сьона» и стабильным игроком основы, и фанаты сильно по нему соскучились. Болельщики других клубов и вовсе недоумевают, что Митрюшкин все еще не уехал в более сильный клуб.

    «Антон Митрюшкин постепенно восстанавливается от травмы! Хорошие новости для болельщиков «Сьона».

    «Митрюшкин – один из лучших голкиперов, которых я видел, хотя ему всего 22. У него скоро заканчивается контракт, почему его еще никто не подписал?».

    «Я могу только ждать возвращения Митрюшкина. Это повысит уровень швейцарской Суперлиги».

    «Мне больно думать о Митрюшкине. Он был в отличной форме, но в самый неподходящий момент случилась эта травма».

    Кажется, у Митрюшкина есть все шансы вновь стать основным вратарем «Сьона». Чемпионат Швейцарии возобновляется уже на этой неделе, но Антону потребуется время, чтобы набрать форму. Если все пойдет по плану, уже в марте Митрюшкин вернется на поле. Дальше – очередные разговоры о будущих перспективах и возможном переходе в более сильный клуб.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Инстаграм ФК «Сьон»
    Рейтинг: 4 Голосов: 17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 5 февраля 2019, 16:45

      Обидно, что ушёл из Спартака. Точно бы стал основным. Максименко намного слабее. Здоровья и успехов тебе, Антон!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      abv0 5 февраля 2019, 15:01

      Если делаете ставки -> bet-group.ru

      0
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      Рейтинг: +10

      che0 5 февраля 2019, 12:04

      Если делаете ставки -> bet-group.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Оборонщик 5 февраля 2019, 08:37

      Давай Антоша возвращайся в команду! Здоровья крепкого! Буду следить за твоей карьерой с удовольствием!

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