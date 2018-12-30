Максименко, Месси, Анчелотти и другие неочевидные герои года

Илья Геркус

При Ольге Смородской в «Локомотиве» наступил период стагнации. На трибунах почти не было болельщиков, ситуация вокруг команды была суперунылая. Кажется, не спасал даже выигранный Кубок России – его презентовали после матча с «Кубанью», куда пришли чуть больше пяти тысяч человек.

Геркус изменил все. Во-первых, оживил территорию вокруг стадиона, которая при Смородской напоминала зону отчуждения. Во-вторых, совершил несколько классных трансферов: Смолов, Денисов, Кверквелия и другие. В-третьих, аккуратно обходил даже самые жесткие конфликты внутри команды. Семин дерзил через прессу. Геркус же говорил журналистам, что доверяет ЮПС. Агент Фернандеша долго говорил о несправедливом отношении к своему клиенту – но даже эта ситуация не стала острым моментом в «Локо».

text text text Публикация от text (@ilgerkus) 28 Дек 2018 в 8:16 PST

25 декабря Геркус рассказал, что знает, как сделать «Локомотив» лучшим клубом России. Через пару дней после этого заявления он объявил об уходе из команды. Трудно представить команду без Геркуса, который за два года помог «Локо» сменить статус середняка до чемпиона страны.

Роберто Фирмино

Юрген Клопп перестраивает «Ливерпуль» и делает из Фирмино классического нападающего (а не «девятку», кем он обычно был) – Фирмино по количеству ударов за матч опережает всю команду. По статистике: в среднем до начала октября за каждую игру нападающий бил по воротам 3,1 раза. После, когда начались перестройки в тактике, этот показатель Фирмино вырос до 4,2.

Фирмино уничтожает «Арсенал»: вчера он забил лондонцам, не глядя. Кроме того, Роберто постоянно играет на команду. Marca запустила слух о том, что «Барса» думает о замене Суареса на Фирмино. Кажется, это не произойдет. Дирк Кейт недавно выдал инсайд из раздевалки «Ливерпуля»: «Без Салаха и Фирмино современный «Ливерпуль» просто невозможен. Есть много новостей, что ими интересуются топовые команды. Но проблема этих клубов в том, что Бобби и Салаха абсолютно все устраивает в «Ливерпуле», и они никуда не собираются».

Унаи Эмери

В 2013-м Алекс Фергюсон ушел из «МЮ», и с командой начали происходить всякие ужасы. Моейс развалил клуб, потому что не знал, что с ним делать. Луи ван Гаал утопил «Юнайтед» в дурацкой тактике и псевдофилософии. Моуринью много конфликтовал, ссорился и в итоге был сплавлен чуть ли не игроками «Манчестера».

Казалось бы, Унаи Эмери ждет та же сложная ситуация. «Арсенал» в последние годы при Венгере утонул в волне негатива: результата, тактики, игры не было. Эмери же практически за полгода оживил эту команду. Теперь за нее грызется неуступчивый Торрейра, топовый Обамеянг, мощный Сократис. Проблемы есть: с Рэмзи «Арсенал» так и не продлил контракт, ходят слухи, что Озил уйдет зимой в аренду. Но даже эти новости скрываются под позитивными промежуточными итогами работы Эмери.

Теперь «Арсенал» не воспринимают как команду, у которой топы могут легко отобрать очки – она вроде как борется за попадание в ЛЧ. И даже жесткие поражение (вроде вчерашнего от «Ливерпуля» – 1:5) теперь воспринимаются не так болезненно, как при Венгере.

Александр Максименко

Молодой вратарь «Спартака» – яркий пример того, как развиваться, когда вокруг тебя царит анархия. Он часто ошибался, пропустил гол с центра поля. Но жесткие ошибки не уничтожили Максименко.

19-летний вратарь «Спартака» выдавал шикарные сейвы, серию из четырех матчей в РПЛ без пропущенных голов и получал от всех тренеров команды в этом сезоне положительные характеристики. Каррера верил в него и обещал ему роскошную карьеру, если тот будет много работать. Рианчо отмечал шикарные физические данные Максименко. Кононов ставит на первое место опыт (Реброва), но говорит, что в восторге от того, как Максименко выкладывается на тренировках.

У «Спартака» может быть все плохо с некоторыми моментами игры, зато его ворота защищают три неплохих голкипера. Один из них, Максименко, уже привлек внимание скаутов «МЮ».

Кшиштоф Пентек

Роналду приехал летом в «Ювентус» и за несколько месяцев перевернул Серию А: 1) забил 14 голов и стал первым португальцем, которому удалось забить больше 12 мячей за один сезон чемпионата Италии; 2) помог «Юве» установить рекорд: Турин набрал 53 очка за первый круг; 3) прямо сейчас идет на первом месте в гонке бомбардиров Серии А.

Трудно поверить, но в Италии все же есть игрок, который забивает на уровне Роналду. В 2010-м руководители «Дженоа» отказались от покупки Роберта Левандовски и сильно пожалели. В этом году генуэзцы исправились и все же взяли другого перспективного польского нападающего. На родине Пентек играл за «Краковию», «Заглембе», «Лехию» и ничем особенным не выделялся.

Переезд в Италию возбудил Пентека и сделал его одним из лучших нападающих Европы. 19 матчей, 13 мячей, вторая строчка в списке бомбардиров лиги – этот год был определенно за Пентеком. Трудно представить, сколько бы он забивал, если бы играл за топ-клуб. Хотя очень скоро мы можем узнать этом: Кшиштофом активно интересуются «Милан», «Юве» и «Атлетико».

Карло Анчелотти

У Анчелотти карьера состояла только из топ-клубов, постоянно претендующих на что-нибудь золотое в своих лигах. В 2018-м Карло принял новый вызов – тренер согласился на предложение «Наполи», который обречен на вечное обитание позади «Ювентуса».

Маурицио Сарри строил команду на протяжении трех сезонов, но оставил ее с рядом тактических проблем и ушел абсолютно бесславно. Анчелотти удалось исправить ошибки всего за несколько месяцев. Теперь игра «Наполи» не строится только вокруг Лоренцо Инсинье, стало больше точных передач, прессинга и ударов по воротам.

В уходящем году Анчелотти принял для себя новые условия и резко спрогрессировал, как тренер. Он достоин быть одним из героев года, даже при тотальной тирании «Ювентуса».

Усман Дембеле

Дембеле – классный игрок. Мы уже писали о том, как он забивает. Гораздо интереснее тот факт, что в этот список он попадает и как герой, и как антигерой.

Лионель Месси отмечал великолепную технику Дембеле. Гавный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде говорил, что в будущем он может играть для команды такую же роль, что и Лео. С такими данными Дембеле уже давно должен входить в список номинантов на «Золотой мяч».

Проблема же заключается в раздолбайстве Дембеле. Он может проспать тренировку, либо пропустить ее из-за зависания в видеоиграх. «Барса» мотивирует его на самоорганизацию всякими штрафами и ультиматумами. Ему действительно стоит собраться – только в таком случае Дембеле сможет прыгнуть до галактической отметки.

Большая проблема «Барсы» – кошмарный характер Дембеле. Он лидер и скандалист

Роман Еременко

Осенью Еременко совершил камбэк года. Полузащитник два года сидел вне футбола из-за употребления кокаина. Но потом вернулся, подписал контракт с главным раздражителем ЦСКА, «Спартаком», и провел неплохие пару месяцев в московской команде.

С одной стороны, он в полном порядке: все так же бегает, финтит, обостряет игру опасными передачами. С другой стороны, Еременко оказался не нужен руководству «Спартака». 2019-й он начнет в статусе свободного агента. Но мы-то точно знаем: Еременко сейчас в относительно неплохой форме и сможет усилить любую команду в России.

Владимир Федотов

Во второй части 2018-го российский футбол утонул в океане скандалов: то Кокорин-Мамаев, то Глушаков. Этот год РПЛ спасают локальные герои. Один из них – главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов.

Команда только что вышла в РПЛ, уверенно идет в середине таблицы, претендует на попадание в еврокубковую зону, а ее тренер следит за всеми тактическими новинками и спокойно дает об этом интервью – когда в России такое вообще было? Федотов из «Оренбурга» разрушает стереотипы о скучности тренеров из ФНЛ. Он рассказывает об xG, разбирает игры «Оренбурга» и говорит о своих ошибках и промахах соперников. В конце декабря появился слух о том, что Каррера может стать главным тренером «Оренбурга». Член совета директоров команды Василий Столыпин очень коротко прокомментировал эту информацию: «Разве Федотов не справляется со своими обязанностями?».

Лионель Месси

Аргентина провалилась на ЧМ-2018, «Барса» вновь не взяла Лигу чемпионов. Вместе с этим Лео феерил, забивал кучу голов и бил очередные рекорды.

Месси – это показатель стабильности. У «Барсы» куча классных атакующих игроков (Суарес, Дембеле, Коутиньо), но постоянное место в нападении до сих пор занимает 31-летний Месси. Фаны Криштиану сравнивают Лео со своим кумиром: КриРо добился успеха во всех клубах, Месси же не хочет менять обстановку. Ему и не нужно, чтобы быть королем. Своей игрой за «Барсу» он с каждым днем только подтверждает преданность и безграничное уважение команде.

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