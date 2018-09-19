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    Все критиковали Дембеле. Он ответил чудо-голом


    2.4
    Голосов: 9
    19.09.2018 12:32
    Пострадал ПСВ.

    Усмане Дембеле – очень странный персонаж. Прошлым летом он всеми силами пытался убежать из Дортмунда, конфликтовал с руководством «Боруссии», но в итоге организовал трансфер в «Барселону». В Каталонии у него не задалось с самого начала. Дембеле выглядел бледнее звездных партнеров, собирал хейт болельщиков и готовился к еще одному переходу. Но теперь его все любят, он забивает обалденные голы (как, например, в матче с ПСВ), а главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде утверждает, что ни за какие деньги не расстанется с полузащитником.

    Почему его не взлюбили

    В Мадриде весь прошлый сезон шутили: «Барселона» при покупке полузащитника ошиблась нулем. Болельщики «Реала» как бы намекали: Дембеле стоит не 120 млн евро, а всего лишь 12. Из-за этих подколов бесились и фанаты «Барсы». Дембеле только подкреплял негативные отзывы в свой адрес фейлами на поле. Он стал худшим атакующим футболистом каталонцев в прошлом году по числу брака. В среднем он ошибался в 73,31% эпизодах, бил за матч 0,3 раза. Француза мочили не только болельщики, но и газетчики. Журналист Marca Сауль Виго после того, как Дембеле вылетел на полгода из-за травмы бедра, разогрел атмосферу угнетающим инсайдом: Дембеле проводит у массажиста и физиотерапевтов больше времени, чем любой другой футболисты «Барселоны».

    В апреле и мае в прессе появились слухи, что Дембеле могут либо продать, либо сдать в аренду. В очереди за полузащитником стояли «Арсенал», «Интер», «Рома» и «Манчестер Юнайтед». Но Вальверде дал понять, что Дембеле ему еще пригодится: «Усмане – ценнейший кадр. Я гарантирую ему место в составе, если он будет вкалывать на тренировках».

    Кажется, слова тренера подействовали. Сейчас ни о какой продаже Дембеле не идет и речи.

    Как к Дембеле относятся сейчас

    В апреле та же Marca писала, что Лионелю Месси комфортнее играть с Коутиньо, и он не раз говорил об этом тренеру. Сейчас же сам Месси намекает на обратное: «Наличие Дембеле в составе придает игре легкость. Он нужен «Барселоне».

    Факты подтверждают слова Лео. В этом сезоне Дембеле сыграл в футболке «Барселоны» 6 матчей и забил 5 голов. Причем трижды он поразил ворота соперников левой ногой, хотя сам – правша. Ради «Барселоны» он во время летнего отпуска прошел дополнительный курс физиотерапии и специально сократил отдых, чтобы пораньше приступить к работе с Вальверде.

    Дембеле всего 21, но его уже считают символом новой «Барселоны». Испанские журналисты называют его одним из главным звеньев команды после того, как из клуба уйдут Суарес и Месси. Кажется, Дембеле абсолютно готов к этому.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.4 Голосов: 9
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25

      Spanich99 19 сентября 2018, 19:42

      норм гол. Наканецто он адаптировалса

      0
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 19 сентября 2018, 19:19

      гол как гол, особенно для Барсы... где здесь чудо хз

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 сентября 2018, 18:56

      Ой, ладно, впервые за календарный год пребывания в Барсе человек наконец-то сделал что-то соответствующее своей суме трансфера и уже всё - шапки вверх. Конкретно этот гол ПСВ был крут, по предыдущие в Ла Лиге он просто запихивал в ворота, нередко с огромным везением и рикошетами. Там на 50% был рандом. Дембеле добавляет, это логично, иначе нафиг он вообще нам сдался, но поводов для радости я пока что не вижу. По-прежнему много брака и сырых действий на поле.
      Поэтому выводы будем делать по весне.

      1
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      Рейтинг: +10

      Масончик 19 сентября 2018, 18:01

      бла

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 19 сентября 2018, 17:52

      Критиковали.справедливо.и было,и есть за что.а на критику необходимо отвечать такими голами,как в матче с ПСВ.удачи!

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 19 сентября 2018, 17:42

      с Дзюбой одни курсы посещали наверное )

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 сентября 2018, 13:10

      продолжай в том же духе усман ! гол бы шикарный !

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      Рейтинг: +14266

      Skull_Boy 19 сентября 2018, 12:39

      Может - критиковалИ - и научись уже заголовки правильно писать, и где тут чудо-гол убрал финтом сначала двоих, потом прошел на скорости третьего и ударил обводящим и все, обыкновенная практика в футболе

      4
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. > Skull_Boy 19 сентября 2018, 16:02

      LERDAV. Красиво,элегантно УСМАН !! Браво!!! У нас сейчас такое не увидешь," даже в обыкновенной практике на тренировке,а тем более в игре.

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