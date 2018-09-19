Все критиковали Дембеле. Он ответил чудо-голом

Усмане Дембеле – очень странный персонаж. Прошлым летом он всеми силами пытался убежать из Дортмунда, конфликтовал с руководством «Боруссии», но в итоге организовал трансфер в «Барселону». В Каталонии у него не задалось с самого начала. Дембеле выглядел бледнее звездных партнеров, собирал хейт болельщиков и готовился к еще одному переходу. Но теперь его все любят, он забивает обалденные голы (как, например, в матче с ПСВ), а главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде утверждает, что ни за какие деньги не расстанется с полузащитником.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Почему его не взлюбили

В Мадриде весь прошлый сезон шутили: «Барселона» при покупке полузащитника ошиблась нулем. Болельщики «Реала» как бы намекали: Дембеле стоит не 120 млн евро, а всего лишь 12. Из-за этих подколов бесились и фанаты «Барсы». Дембеле только подкреплял негативные отзывы в свой адрес фейлами на поле. Он стал худшим атакующим футболистом каталонцев в прошлом году по числу брака. В среднем он ошибался в 73,31% эпизодах, бил за матч 0,3 раза. Француза мочили не только болельщики, но и газетчики. Журналист Marca Сауль Виго после того, как Дембеле вылетел на полгода из-за травмы бедра, разогрел атмосферу угнетающим инсайдом: Дембеле проводит у массажиста и физиотерапевтов больше времени, чем любой другой футболисты «Барселоны».

В апреле и мае в прессе появились слухи, что Дембеле могут либо продать, либо сдать в аренду. В очереди за полузащитником стояли «Арсенал», «Интер», «Рома» и «Манчестер Юнайтед». Но Вальверде дал понять, что Дембеле ему еще пригодится: «Усмане – ценнейший кадр. Я гарантирую ему место в составе, если он будет вкалывать на тренировках».

Кажется, слова тренера подействовали. Сейчас ни о какой продаже Дембеле не идет и речи.

Как к Дембеле относятся сейчас

В апреле та же Marca писала, что Лионелю Месси комфортнее играть с Коутиньо, и он не раз говорил об этом тренеру. Сейчас же сам Месси намекает на обратное: «Наличие Дембеле в составе придает игре легкость. Он нужен «Барселоне».

Факты подтверждают слова Лео. В этом сезоне Дембеле сыграл в футболке «Барселоны» 6 матчей и забил 5 голов. Причем трижды он поразил ворота соперников левой ногой, хотя сам – правша. Ради «Барселоны» он во время летнего отпуска прошел дополнительный курс физиотерапии и специально сократил отдых, чтобы пораньше приступить к работе с Вальверде.

Дембеле всего 21, но его уже считают символом новой «Барселоны». Испанские журналисты называют его одним из главным звеньев команды после того, как из клуба уйдут Суарес и Месси. Кажется, Дембеле абсолютно готов к этому.

Материалы по теме:

Сын Симеоне покоряет футбол. Уже забил за сборную

Америка покоряет европейский футбол. Все серьезно

Весь мир обсуждает рейтинги звезд в FIFA 19. Есть вопросы