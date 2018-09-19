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Все критиковали Дембеле. Он ответил чудо-голом

Усмане Дембеле – очень странный персонаж. Прошлым летом он всеми силами пытался убежать из Дортмунда, конфликтовал с руководством «Боруссии», но в итоге организовал трансфер в «Барселону». В Каталонии у него не задалось с самого начала. Дембеле выглядел бледнее звездных партнеров, собирал хейт болельщиков и готовился к еще одному переходу. Но теперь его все любят, он забивает обалденные голы (как, например, в матче с ПСВ), а главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде утверждает, что ни за какие деньги не расстанется с полузащитником.

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Почему его не взлюбили

В Мадриде весь прошлый сезон шутили: «Барселона» при покупке полузащитника ошиблась нулем. Болельщики «Реала» как бы намекали: Дембеле стоит не 120 млн евро, а всего лишь 12. Из-за этих подколов бесились и фанаты «Барсы». Дембеле только подкреплял негативные отзывы в свой адрес фейлами на поле. Он стал худшим атакующим футболистом каталонцев в прошлом году по числу брака. В среднем он ошибался в 73,31% эпизодах, бил за матч 0,3 раза. Француза мочили не только болельщики, но и газетчики. Журналист Marca Сауль Виго после того, как Дембеле вылетел на полгода из-за травмы бедра, разогрел атмосферу угнетающим инсайдом: Дембеле проводит у массажиста и физиотерапевтов больше времени, чем любой другой футболисты «Барселоны».

В апреле и мае в прессе появились слухи, что Дембеле могут либо продать, либо сдать в аренду. В очереди за полузащитником стояли «Арсенал», «Интер», «Рома» и «Манчестер Юнайтед». Но Вальверде дал понять, что Дембеле ему еще пригодится: «Усмане – ценнейший кадр. Я гарантирую ему место в составе, если он будет вкалывать на тренировках».

Кажется, слова тренера подействовали. Сейчас ни о какой продаже Дембеле не идет и речи.

Как к Дембеле относятся сейчас

В апреле та же Marca писала, что Лионелю Месси комфортнее играть с Коутиньо, и он не раз говорил об этом тренеру. Сейчас же сам Месси намекает на обратное: «Наличие Дембеле в составе придает игре легкость. Он нужен «Барселоне».

Факты подтверждают слова Лео. В этом сезоне Дембеле сыграл в футболке «Барселоны» 6 матчей и забил 5 голов. Причем трижды он поразил ворота соперников левой ногой, хотя сам – правша. Ради «Барселоны» он во время летнего отпуска прошел дополнительный курс физиотерапии и специально сократил отдых, чтобы пораньше приступить к работе с Вальверде.

Дембеле всего 21, но его уже считают символом новой «Барселоны». Испанские журналисты называют его одним из главным звеньев команды после того, как из клуба уйдут Суарес и Месси. Кажется, Дембеле абсолютно готов к этому.

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Комментарии (9)
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Skull_Boy
1537349942
Может - критиковалИ - и научись уже заголовки правильно писать, и где тут чудо-гол убрал финтом сначала двоих, потом прошел на скорости третьего и ударил обводящим и все, обыкновенная практика в футболе
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dinar7777dinar
1537351807
продолжай в том же духе усман ! гол бы шикарный !
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kupryaev
1537368133
с Дзюбой одни курсы посещали наверное )
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Vladarg
1537368774
Критиковали.справедливо.и было,и есть за что.а на критику необходимо отвечать такими голами,как в матче с ПСВ.удачи!
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Масончик
1537369281
бла
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Cules2013
1537372564
Ой, ладно, впервые за календарный год пребывания в Барсе человек наконец-то сделал что-то соответствующее своей суме трансфера и уже всё - шапки вверх. Конкретно этот гол ПСВ был крут, по предыдущие в Ла Лиге он просто запихивал в ворота, нередко с огромным везением и рикошетами. Там на 50% был рандом. Дембеле добавляет, это логично, иначе нафиг он вообще нам сдался, но поводов для радости я пока что не вижу. По-прежнему много брака и сырых действий на поле. Поэтому выводы будем делать по весне.
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Vagner44
1537373992
гол как гол, особенно для Барсы... где здесь чудо хз
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Spanich99
1537375349
норм гол. Наканецто он адаптировалса
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