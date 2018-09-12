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    Весь мир обсуждает рейтинги звезд в FIFA 19. Есть вопросы


    3.4
    Голосов: 17
    12.09.2018 18:25
    Спор Роналду и Месси продолжается здесь.

    EA Sports опубликовала главную партию карточек футболистов в симуляторе FIFA 19. В первую десятку вошли Роналду, Месси, Неймар, Модрич, Де Брюйне, Азар, Рамос, Суарес, Де Хеа и Кроос. Именно они на ближайшее время будут считаться лучшими игроками мира по компьютерным показателям. Роналду и Месси оценили одинаково (по 94), Неймару дали общие показатели 92. Де Хеа – лучший вратарь, Рамос – самый крутой защитник.

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    Публикация от text (@easportsfifa)

    Вот так выглядит список топ-50 игроков:

    В игре много спорных моментов. Например, почему показатели Де Брюйне по ударам лучше, чем у Салаха? В предыдущем сезоне АПЛ бельгиец забил восемь голов, а Салах – 32.

    Если это еще можно как-то пережить, то показатели пасов – отдельная тема. Способность Криштиану отдать классный пас оценили в 81, Суареса и Бускетса – в 79. Это кажется странным.

    Тони Кроос получил +17 к скорости по сравнению с предыдущей частью игры. С учетом того, как Германия провалила ЧМ-2018 в том числе из-за физики, такое преображение выглядит странным. Болельщики тоже не понимают.

    Спорные показатели и у Эдена Азара. «Как Азар получил более высокий рейтинг, чем Кейн? И такой же рейтинг, что и Модрич? Кейн должен иметь более высокий рейтинг, и даже Mbappe должен быть лучше, чем Азар», – считает один из болельщиков. Он явно симпатизирует «Тоттенхэму».

    Конечно, не обошлось и без обсуждения Месси и Роналду. «Месси лучше, чем Роналду. ФИФА, вы можете сделать Месси рейтинг 95! Еще я вбрасываю, что Де Хеа – это не лучший вратарь мира!» – пишет любитель игры.

    Вопросы к разработчикам игры будут всегда, но сейчас их накопилось даже слишком много.

    В FIFA 19 будут только три русских клуба. Остальные – в PES

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 17
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Shinra 14 сентября 2018, 17:11

      Нарисовали от балды, всё равно кому надо по инерции купят очередную часть сериала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 14 сентября 2018, 00:17

      сейчас бы искать реализм в Фифе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 13 сентября 2018, 08:49

      А где Навас?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 13 сентября 2018, 07:53

      Третий вариант ответа: пох...й

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 13 сентября 2018, 07:42

      Играйте в ПЕС, там все более справедливее)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 13 сентября 2018, 04:09

      Мессифаперы опять бунтуют из за скиллов Рони )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 12 сентября 2018, 21:19

      На счёт ударов Де Брюйне я лично полностью согласен. Вы видели как он бьёт? И ещё, он в отличии от Салаха играет полузащитника,а не крайнего форварда,поэтому результативность глупо сравнивать,С таким же успехов можно было сравнить Пирло с каким-нибудь из напов

      2
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    • ...
      Рейтинг: +311

      Olga85 12 сентября 2018, 19:55

      Нашли о чем спорить! Никакие рейтинги в FIFA не заставят игроков лучше заиграть на футбольном поле в реальности, хоть по 100 очков поставьте во всех категориях. Пусть доказывают свою состоятельность во время матчей в своих лигах и еврокубках. Гарантирую, что футбольных болельщиков в мире в десятки и сотни раз больше, чем любителей видеоигр, и им абсолютно все равно, что там за рейтинги в компьютерной игре у их любимцев, их волнует, что те показывают на футбольном поле.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      dmitrinho-SurguT 12 сентября 2018, 19:51

      раз уж зашла речь за фифу и статы, нельзя пройти мимо показателей скорости Бускетса и Артуро Видаля. Сомневаюсь, что Артуро бежит медленнее Крооса. Да и Бускетс не такая телега, как в фифе нарисовали

      2
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