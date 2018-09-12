Весь мир обсуждает рейтинги звезд в FIFA 19. Есть вопросы

EA Sports опубликовала главную партию карточек футболистов в симуляторе FIFA 19. В первую десятку вошли Роналду, Месси, Неймар, Модрич, Де Брюйне, Азар, Рамос, Суарес, Де Хеа и Кроос. Именно они на ближайшее время будут считаться лучшими игроками мира по компьютерным показателям. Роналду и Месси оценили одинаково (по 94), Неймару дали общие показатели 92. Де Хеа – лучший вратарь, Рамос – самый крутой защитник.

text text text Публикация от text (@easportsfifa) 12 Сен 2018 в 10:35 PDT

Вот так выглядит список топ-50 игроков:

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В игре много спорных моментов. Например, почему показатели Де Брюйне по ударам лучше, чем у Салаха? В предыдущем сезоне АПЛ бельгиец забил восемь голов, а Салах – 32.

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Если это еще можно как-то пережить, то показатели пасов – отдельная тема. Способность Криштиану отдать классный пас оценили в 81, Суареса и Бускетса – в 79. Это кажется странным.

Тони Кроос получил +17 к скорости по сравнению с предыдущей частью игры. С учетом того, как Германия провалила ЧМ-2018 в том числе из-за физики, такое преображение выглядит странным. Болельщики тоже не понимают.

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Спорные показатели и у Эдена Азара. «Как Азар получил более высокий рейтинг, чем Кейн? И такой же рейтинг, что и Модрич? Кейн должен иметь более высокий рейтинг, и даже Mbappe должен быть лучше, чем Азар», – считает один из болельщиков. Он явно симпатизирует «Тоттенхэму».

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Конечно, не обошлось и без обсуждения Месси и Роналду. «Месси лучше, чем Роналду. ФИФА, вы можете сделать Месси рейтинг 95! Еще я вбрасываю, что Де Хеа – это не лучший вратарь мира!» – пишет любитель игры.

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Вопросы к разработчикам игры будут всегда, но сейчас их накопилось даже слишком много.

В FIFA 19 будут только три русских клуба. Остальные – в PES

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