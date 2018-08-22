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    В FIFA 19 будут только три русских клуба. Остальные – в PES


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    Голосов: 13
    22.08.2018 12:47
    Решение EA Sports расстроило «Зенит»

    28 сентября в продаже выйдет новая часть симулятора FIFA. EA Sports же еще в июне представил игру, заявив, что РПЛ в 19-й версии не будет.

    Какие российские клубу будут в симуляторе

    Их будет три – «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Кроме того, в новой версии FIFA появится домашний стадион красно-белых – «Открытие Арена». Изначально планировалась попадание в пул российских команд еще и «Зенита» (конспирологи думали, что это возможно из-за того, что у питерцев и у Лиги чемпионов общий спонсор – «Газпром»), но чуть позже EA опровергли эту информацию. Кроме того, по информации Sport24, с питерцами просто не договорились по деньгам: EA Sports хотели получить лицензии российских команд за бесплатно. «Зенит» же этот момент не очень устроил. Чуть позже питерский СММ отшутился в твиттере на эту тему: «Просто для некоторых игр мы слишком хороши. Они не позволят нам сыграть в этом году»

    Что еще известно о FIFA

    На данный момент в сеть слита информацию о нескольких нововведениях:

    • Старт продаж намечен на 28 сентября;
    • EA Sports заключила контракт с УЕФА, и в новой версии игры появится Лига чемпионов;
    • В FIFA 19 появится режим «выживание». Он будет состоять из нескольких вариантов. Первый – каждый раз, когда команда будет забивать гол, один случайный игрок будет покидать поле. Матч автоматически закончится, когда в одной из команд останется 7 футболистов. Выигрывает тот, кто забил 5 голов. Второй – юзеры смогут отменить все правила в игре (фолы, офсайды и т.д.). Третий – можно настроить правила для забивания голов (то есть, только с головы, с лета, либо со штрафного удара).
    • В другом режиме игроки получат возможность отключить все правила – в матче не будет фолов или офсайдов. Также можно настроить голы, чтобы засчитывались только мячи, забитые головой или с лета.

    Где можно сыграть за российские команды

    В симуляторе Pro Evolution Soccer от Konami. Контракт РПЛ с японским разработчиком действует с начала июля. Представители лиги, кстати, уже рассказали, почему выбрали именно предложение от Konami. По словам коммерческого директора РПЛ Павла Суворова, у лиги была два предложение на приобретение лицензии, и вариант от PES оказался более выгодным с финансовой точки зрения. Кроме того, в масштабах серии игр FIFA РПЛ не котировалась как топовая лига. Как заметил Суворов, Konami поможет чемпионату России продвигать свой бренд в мире. Никакие детали контракта Премьер-лиги с японской компании не разглашаются.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: EA Sports
    Рейтинг: 3 Голосов: 13
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +12

      FCvolgaNN 23 ноября 2018, 17:40

      Ах..енчик!!.. покупаешь такой ФИФА19, а там РПЛ нет!!. Гуглишь и видишь такие новости... И на кой х..р я ее покупал тогда!..

      0
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 23 августа 2018, 21:18

      Почитал тут комментарии, возник интересный вопрос( риторический) - Что является бОльшим неуважением по отношению к себе - Поставить за 2 минуты патч на игру и добавить тем самым все лицензии и наслаждаться отличной игрой или играть в игру про футбол, в которой футбола нет(и не будет).

      На самом деле хочется дать совет всем громко кричащим, что в PES нет лицензий,а они мол должны быть по умолчанию, ребята, расслабьтесь в ближайшие несколько лет все будет продолжаться в том же духе). Скажите за это спасибо ЕА и самим себе... ведь электроники, приходя, в офисы АПЛ, Ла Лиги и других топовых чемпионатов и клубов предлагают такие сумасшедшие деньги, что перебить их предложения просто физически невозможно, плюс предложения эти находятся под статусом эксклюзива, мол вы давайте права только нам и никому другому (япошки потом к вам сунутся, шлите их лесом), а деньги эти берутся с не очень умных людей, которых подсадили на казино ( FUT), ведь без вложений реальных денег в FUT сейчас играть практически невозможно, если не задротить сутками и каждые выходные не проводить с утра до ночи в викенд лиге...

      Но вы же сами платите деньги за то, чтобы вас ;%бали (прошу прощения за мой французский, но тут без этого никак) покупая и играя в fifa( геймплей не меняется уже 3 года, вам продают одну и ту же игру, с различной новой околофутбольной мишурой) , хотя , если хорошенько пораскинуть мозгами, если вас в PES не устраивает только отсутствие лицензий, но сам игровой процесс вам нравится, так б?#ть поддержите разработчика деньгами, купите игру, чтобы эти самые деньги у них были, дабы те потом развивали свой продукт и боролись за эти самые пресловутые лицензии...

      P.S. Спешу успокоить тех, кто уже подумал, что я PESодрочер, на самом деле я играл в PES до 2014 пока они не перешли на этот дебильный движок фокс, потом перешел на Фифу с 15й части и играл по 17ю включительно, так как Фифа тогда была объективно сильнее по геймплею, анимациям и т.д. в PES тогда был тихий ужас - хоккей вместо футбола, как видите дело не в лицензиях - для меня этот фактор имел значение в самую последнюю очередь, ведь я знал, что все лицензии ставятся за 2-3 минуты...

      Решать в любом случае вам, во что вам нравится играть в футбол или карточную игру... лично для меня важно, чтобы на экране все происходило максимально приближенно к реальной футбольной трансляции, поэтому глядя на видео "нового" геймплея фифа 17... ой 19 и даже еще не поиграв на то время в демо pes 2019 я без труда и всяких колебаний предзаказал последний еще в конце июля месяца.

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Maxi_7 25 августа 2018, 13:42

      Играл я в ПЕС 16, ничего особенного в нём нет. И да, как ты поставишь патч на икс-бокс? К тому же, ПЕС в этом году потерял и эксклюзивную для себя ЛЧ. И что там есть? Геймплей, ну хз... Как я говорил ранее,играл я в него, и всё что могу сказать,что он другой, но дургой, не значит лучше
      P.S.: я никогда не вкладывал деньги в игру(вообще не в какую),только за саму игру, как и большинство пользователей, вкладывают только блохеры, ютуберы, богатенькие дяди да сами футболисты

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > GoldPlayFIFARus9 25 августа 2018, 20:41

      Первое. Удивлю, но патчи на PES ставятся на PS4, а кому интересен Xone? Говорю, как фанат обоих игр. Konami не блочать возможность изменения игры и на консолях - это плюс. Второе, сравнить myClub и FUT - это небо и земля именно по геймплею. FUT интересен с точки зрения разных карточек и фарма паков. Но в PES кроме легенд (которые иконы в FUT) - есть просто классные игроки прошлых лет. Например, Недвед, Саморано, Оуэн или Тольдо. Выбить их реальнее и проще, чем иконы. А геймплей матчей UT - это жесть. Все задрачивают одни и те же 4-3-3 + высокая скорость + макс прессинг. Баланса нет вообще. myClub в PES - иное: тактики у всех разные, много кто катает с 5-3-2, кто-то 4-4-2 и даже 3-5-2, высокий прессинг - команда измотается за пол-тайма, высокая защита - 100% будут забросы за шиворот. Тебе по ходу матча приходится подстраиваться под соперника. Гейплей более живой. Минус онлайн-режима PES - это более низкий онлайн. FIFA UT каждый год играю матчей по 50, не более. На низких дивизионах много нубов - поэтому играть еще можно. Но чуть выше - просто жесть. Все играют одинаково.

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > АИН-27 25 августа 2018, 21:01

      Видимо давно ты в ФИФУ не играл. 4-3-3 была играбельной ещё в 07-10 годах. Сейчас уже давно многие играют либо 4-2-3-1, либо как в этом 4-1-2-1-2 узкая.. 4-3-3 почти не встретить. Не так уж и много кто играет в высокий прессинг, только если под конец матча если проигрывает. Да и в фифе этих легенд сейчас налепили столько,что мама не горюй,а в следующей будет ещё больше. Тот же Оуен к примеру есть

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > GoldPlayFIFARus9 25 августа 2018, 23:30

      Я играю в FIFA и PES с PS1 и PC с 2000г. Не пропускал ни одну часть. Онлайн режимы FIFA играю с 2013г. По 4-3-3 я тебе специально и написал. Тут ты и попался - "Сейчас уже давно многие играют либо 4-2-3-1, либо как в этом 4-1-2-1-2 узкая". Вот именно, играбельность схем - минимальна. А чем выше по дивизионам - тем игра более примитивная и однообразная. Ты по игре одного соперника от другого не отличишь. А по балансу еще: если ты активно играешь, то в курсе проблем геймплея в онлайне. Я сейчас даже не про навесы. FIFA 18 патчили несколько месяцев, т.к. имбовали лонгшоты от кого угодно. Игра-хоккей, каждый матч по 6-7 голов - это норма. Посмотри матчи проф турниров по FIFA и PES. Задротство однообразных тактик игры, имбовые удары, задротство примитивных финтов - все это FIFA. В свое время в режиме карьеры в FIFA были фишки: апдейт стадиона, базы, постройка школы, контракты со спонсорами - всего этого сильно не хватает. Я и PES могу критиковать, там тоже есть что исправить, и там тоже многое упростили, много чего не хватает. Но если сравнить управление, работу с деталями и геймплей в офф и онлайн - то PES однозначно сильнее. В FIFA всего больше - лиг, стадионов, команд. Тупо берут количеством. А в PES проработанее - стадион уж если лицензирован, но и выглядит как стадион.

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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 23 августа 2018, 19:42

      фифка стала скучной когда из неё убрали элемент мэнэджмента стадиона и прокачки тренеров .
      игровые деньги тупо не куда девать 8(

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 22 августа 2018, 23:26

      я начиная с 10 фифы покупал ее только ради РПЛ , и с первой же ФУТ всегда строил команду российского чемпионата , а теперь...нах 19 фифу , буду дальше в 18 играть , тем более у меня там щас очень мощная команда составленная исключительно из игроков нашего чемпионата

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 августа 2018, 20:15

      А зачем тогда в ФИФА 19 вообще нужны российские команды, если там не будет РПЛ? За них только товарищеские матчи играть?

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      Рейтинг: +1974

      android-uz > BRO_football 23 августа 2018, 09:45

      В ЛЧ наверное можно еще

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 22 августа 2018, 20:14

      мда фифа без рпл не то конечно но в пес не сяду с 2005 играл фифа пропустил только 15 и 16 думал дождаться 19 но походу возьму 18

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > anri1703 22 августа 2018, 20:15

      большой плюс что в 19 лч появится чем пес окончательно на дно уйдет

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > JaroG 23 августа 2018, 07:57

      если 1 матч сгонять то да а в плане карьеры фифа лучше да еще и лч

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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox 22 августа 2018, 19:23

      Единственным минус ПЕС - отсутствие русскоязычного комментатора

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > foreverorthodox 25 августа 2018, 13:35

      Ага,а так же отсутствия самих футбольных клубов. Прикольно наверное играть за Норт Лондоны))

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 22 августа 2018, 19:18

      ФИФА совсем скатилась ниже уровня городской канализации. Столько чуши напридумывали и для кого? Это футбол или выдумки канадских очкариков? Всегда играл только в ФИФА, но похоже теперь нужно заставить себя перейти на ПЕС и умудриться привыкнуть к ней.

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      Рейтинг: +600

      dimar > Антибиотик 22 августа 2018, 19:29

      не сможешь, даже не пытайся. При всех минусах фифы, ПЕС не может ничего конкурентоспособного показать. Основная аудитория фифы это два режима, УТ и ПРО. Японские аналоги их, при всём уважении, жалки (без обид PESоманов, конечно)

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 22 августа 2018, 14:49

      Только вот ПЕС по продажам даже рядом не стоит с FIFA. Что это вообще за игра про футбол, в которой нет многих клубов, в 18 не увидел "Реал" и удалил через 2 минуты после входа в игру. Да, у ЕА казуальщина, попсятина и пр. но зато у клубов реальные названия, у игроков реальные имена, да и вариативности больше. В РФПЛ думали только о мгновенной выгоде, но я не думаю, что кто-то пересядет на ПЕС только из-за российских клубов.

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      Рейтинг: +226

      Parker8 > Hala Madrid 22 августа 2018, 17:51

      Лол, все лицензии можно поставить патчем за минуту, и как бы настоящих лиц в PES больше, тебе в фифу добавили режим бетлрояла, а ты все равно ешь это говно.

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      Рейтинг: +155

      Great Show > Parker8 22 августа 2018, 19:24

      А как быть тем у кого консоли, а таких большинство. На новые консоли ты патч не поставишь

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      Рейтинг: +155

      Great Show > JaroG 22 августа 2018, 22:54

      Как ты прошьёшь консоль нового поколения?

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > Great Show 23 августа 2018, 11:50

      Тоже не понимаю зачем платить деньги за игру, на которую потом надо искать патч для комфортной игры. Раз я заплатит, то хочу комфорт и удовольствие от игры сразу, а не методом напильника.

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > Hala Madrid 23 августа 2018, 21:26

      Действительно, что это вообще за игра про футбол, в которой нет футбола (Fifa);)
      Да и в PES - у игроков настоящие имена, и практически все лица (по крайней мере у топовых и узнаваемых игроков) лучше, чем у конкурента, у которого до сих пор в 2к18 не было лиц у таких игроков как Облак, Наингголан, Каземиро и т.д. ( может быть уже ввели, конечно, но еще зимой их не было).
      И да, ты прав, в PES очень малый процент людей перейдет из-за РПЛ...в этом году на детище Конами перейдут те, кому нравится футбол, а не карточная игра.

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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 22 августа 2018, 14:44

      лапочкин будет?

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      Рейтинг: +6913

      батог > Вальдемар IV 22 августа 2018, 15:57

      В каждой игре!

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