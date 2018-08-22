В FIFA 19 будут только три русских клуба. Остальные – в PES

28 сентября в продаже выйдет новая часть симулятора FIFA. EA Sports же еще в июне представил игру, заявив, что РПЛ в 19-й версии не будет.

Какие российские клубу будут в симуляторе

Их будет три – «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Кроме того, в новой версии FIFA появится домашний стадион красно-белых – «Открытие Арена». Изначально планировалась попадание в пул российских команд еще и «Зенита» (конспирологи думали, что это возможно из-за того, что у питерцев и у Лиги чемпионов общий спонсор – «Газпром»), но чуть позже EA опровергли эту информацию. Кроме того, по информации Sport24, с питерцами просто не договорились по деньгам: EA Sports хотели получить лицензии российских команд за бесплатно. «Зенит» же этот момент не очень устроил. Чуть позже питерский СММ отшутился в твиттере на эту тему: «Просто для некоторых игр мы слишком хороши. Они не позволят нам сыграть в этом году»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Что еще известно о FIFA

На данный момент в сеть слита информацию о нескольких нововведениях:

Старт продаж намечен на 28 сентября;

EA Sports заключила контракт с УЕФА, и в новой версии игры появится Лига чемпионов;

В FIFA 19 появится режим «выживание». Он будет состоять из нескольких вариантов. Первый – каждый раз, когда команда будет забивать гол, один случайный игрок будет покидать поле. Матч автоматически закончится, когда в одной из команд останется 7 футболистов. Выигрывает тот, кто забил 5 голов. Второй – юзеры смогут отменить все правила в игре (фолы, офсайды и т.д.). Третий – можно настроить правила для забивания голов (то есть, только с головы, с лета, либо со штрафного удара).

В другом режиме игроки получат возможность отключить все правила – в матче не будет фолов или офсайдов. Также можно настроить голы, чтобы засчитывались только мячи, забитые головой или с лета.

Где можно сыграть за российские команды

В симуляторе Pro Evolution Soccer от Konami. Контракт РПЛ с японским разработчиком действует с начала июля. Представители лиги, кстати, уже рассказали, почему выбрали именно предложение от Konami. По словам коммерческого директора РПЛ Павла Суворова, у лиги была два предложение на приобретение лицензии, и вариант от PES оказался более выгодным с финансовой точки зрения. Кроме того, в масштабах серии игр FIFA РПЛ не котировалась как топовая лига. Как заметил Суворов, Konami поможет чемпионату России продвигать свой бренд в мире. Никакие детали контракта Премьер-лиги с японской компании не разглашаются.