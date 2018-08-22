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В FIFA 19 будут только три русских клуба. Остальные – в PES

28 сентября в продаже выйдет новая часть симулятора FIFA. EA Sports же еще в июне представил игру, заявив, что РПЛ в 19-й версии не будет.

Какие российские клубу будут в симуляторе

Их будет три – «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Кроме того, в новой версии FIFA появится домашний стадион красно-белых – «Открытие Арена». Изначально планировалась попадание в пул российских команд еще и «Зенита» (конспирологи думали, что это возможно из-за того, что у питерцев и у Лиги чемпионов общий спонсор – «Газпром»), но чуть позже EA опровергли эту информацию. Кроме того, по информации Sport24, с питерцами просто не договорились по деньгам: EA Sports хотели получить лицензии российских команд за бесплатно. «Зенит» же этот момент не очень устроил. Чуть позже питерский СММ отшутился в твиттере на эту тему: «Просто для некоторых игр мы слишком хороши. Они не позволят нам сыграть в этом году»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Что еще известно о FIFA

На данный момент в сеть слита информацию о нескольких нововведениях:

  • Старт продаж намечен на 28 сентября;
  • EA Sports заключила контракт с УЕФА, и в новой версии игры появится Лига чемпионов;
  • В FIFA 19 появится режим «выживание». Он будет состоять из нескольких вариантов. Первый – каждый раз, когда команда будет забивать гол, один случайный игрок будет покидать поле. Матч автоматически закончится, когда в одной из команд останется 7 футболистов. Выигрывает тот, кто забил 5 голов. Второй – юзеры смогут отменить все правила в игре (фолы, офсайды и т.д.). Третий – можно настроить правила для забивания голов (то есть, только с головы, с лета, либо со штрафного удара).
  • В другом режиме игроки получат возможность отключить все правила – в матче не будет фолов или офсайдов. Также можно настроить голы, чтобы засчитывались только мячи, забитые головой или с лета.

Где можно сыграть за российские команды

В симуляторе Pro Evolution Soccer от Konami. Контракт РПЛ с японским разработчиком действует с начала июля. Представители лиги, кстати, уже рассказали, почему выбрали именно предложение от Konami. По словам коммерческого директора РПЛ Павла Суворова, у лиги была два предложение на приобретение лицензии, и вариант от PES оказался более выгодным с финансовой точки зрения. Кроме того, в масштабах серии игр FIFA РПЛ не котировалась как топовая лига. Как заметил Суворов, Konami поможет чемпионату России продвигать свой бренд в мире. Никакие детали контракта Премьер-лиги с японской компании не разглашаются.

Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Спартак ЦСКА Зенит
Комментарии (28)
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Чуни Муни
1534931667
В другом режиме игроки получат возможность отключить все правила – в матче не будет фолов или офсайдов. Также можно настроить голы, чтобы засчитывались только мячи, забитые головой или с лета. Режим будет называться - беспредел.)))
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GoldPlayFIFARus9
1534931862
Гениальный маркетинг РПЛ в плане популяризации чемпионата России. Продажи ФИФА в 50 раз больше чем у ПЕСа? А не отказаться ли нам от ФИФА? Те как раз к ЧМ сделали нам стадионы...
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Вальдемар IV
1534938288
лапочкин будет?
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Hala Madrid
1534938591
Только вот ПЕС по продажам даже рядом не стоит с FIFA. Что это вообще за игра про футбол, в которой нет многих клубов, в 18 не увидел "Реал" и удалил через 2 минуты после входа в игру. Да, у ЕА казуальщина, попсятина и пр. но зато у клубов реальные названия, у игроков реальные имена, да и вариативности больше. В РФПЛ думали только о мгновенной выгоде, но я не думаю, что кто-то пересядет на ПЕС только из-за российских клубов.
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Антибиотик
1534954683
ФИФА совсем скатилась ниже уровня городской канализации. Столько чуши напридумывали и для кого? Это футбол или выдумки канадских очкариков? Всегда играл только в ФИФА, но похоже теперь нужно заставить себя перейти на ПЕС и умудриться привыкнуть к ней.
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foreverorthodox
1534954991
Единственным минус ПЕС - отсутствие русскоязычного комментатора
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Spartak 777
1534969602
я начиная с 10 фифы покупал ее только ради РПЛ , и с первой же ФУТ всегда строил команду российского чемпионата , а теперь...нах 19 фифу , буду дальше в 18 играть , тем более у меня там щас очень мощная команда составленная исключительно из игроков нашего чемпионата
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Lakhamu
1535042534
фифка стала скучной когда из неё убрали элемент мэнэджмента стадиона и прокачки тренеров . игровые деньги тупо не куда девать 8(
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Maxi_7
1535048339
Почитал тут комментарии, возник интересный вопрос( риторический) - Что является бОльшим неуважением по отношению к себе - Поставить за 2 минуты патч на игру и добавить тем самым все лицензии и наслаждаться отличной игрой или играть в игру про футбол, в которой футбола нет(и не будет). На самом деле хочется дать совет всем громко кричащим, что в PES нет лицензий,а они мол должны быть по умолчанию, ребята, расслабьтесь в ближайшие несколько лет все будет продолжаться в том же духе). Скажите за это спасибо ЕА и самим себе... ведь электроники, приходя, в офисы АПЛ, Ла Лиги и других топовых чемпионатов и клубов предлагают такие сумасшедшие деньги, что перебить их предложения просто физически невозможно, плюс предложения эти находятся под статусом эксклюзива, мол вы давайте права только нам и никому другому (япошки потом к вам сунутся, шлите их лесом), а деньги эти берутся с не очень умных людей, которых подсадили на казино ( FUT), ведь без вложений реальных денег в FUT сейчас играть практически невозможно, если не задротить сутками и каждые выходные не проводить с утра до ночи в викенд лиге... Но вы же сами платите деньги за то, чтобы вас ;%бали (прошу прощения за мой французский, но тут без этого никак) покупая и играя в fifa( геймплей не меняется уже 3 года, вам продают одну и ту же игру, с различной новой околофутбольной мишурой) , хотя , если хорошенько пораскинуть мозгами, если вас в PES не устраивает только отсутствие лицензий, но сам игровой процесс вам нравится, так б?#ть поддержите разработчика деньгами, купите игру, чтобы эти самые деньги у них были, дабы те потом развивали свой продукт и боролись за эти самые пресловутые лицензии... P.S. Спешу успокоить тех, кто уже подумал, что я PESодрочер, на самом деле я играл в PES до 2014 пока они не перешли на этот дебильный движок фокс, потом перешел на Фифу с 15й части и играл по 17ю включительно, так как Фифа тогда была объективно сильнее по геймплею, анимациям и т.д. в PES тогда был тихий ужас - хоккей вместо футбола, как видите дело не в лицензиях - для меня этот фактор имел значение в самую последнюю очередь, ведь я знал, что все лицензии ставятся за 2-3 минуты... Решать в любом случае вам, во что вам нравится играть в футбол или карточную игру... лично для меня важно, чтобы на экране все происходило максимально приближенно к реальной футбольной трансляции, поэтому глядя на видео "нового" геймплея фифа 17... ой 19 и даже еще не поиграв на то время в демо pes 2019 я без труда и всяких колебаний предзаказал последний еще в конце июля месяца.
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FCvolgaNN
1542984007
Ах..енчик!!.. покупаешь такой ФИФА19, а там РПЛ нет!!. Гуглишь и видишь такие новости... И на кой х..р я ее покупал тогда!..
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