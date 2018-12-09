Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

У «Рубина» лучшие угловые в РПЛ. Смотрите сами

Можно сколько угодно грустить, что на «Рубин» в Казани никто не смотрит. Можно бесконечно наслаждаться, как Бердыев в тяжелых условиях делает «Рубин» хотя бы середняком. Можно радоваться вечному прогрессу Азмуна, который все еще считается талантливым нападающим. У нас есть занятие немного лучше и полезнее: у «Рубина» надо брать уроки по исполнению угловых ударов.

Ниже – шесть моментов из этого сезона, когда «Рубин» превращал в голы обычные подачи от угловой отметки.

1. Игроки ЦСКА выбили мяч из штрафной, но атака продолжилась. Заброс вперед, выигранная борьба и Азмун отправляет мяч в сетку. Оборона ЦСКА не успела подстроиться под изменение ситуации во время углового, а «Рубин» сделал это идеально.

2. Матч с «Ростовом» – показатель типичного розыгрыша для «Рубина». Несколько игроков «Рубина» идут во вратарскую и выигрывают борьбу за мяч. В такой ситуации не помогают даже руки защитников – от гола спасет только промах с убойной позиции.

3. Совершенно обратная ситуация была в матче с «Уралом». Во вратарской полная свобода, но «Рубин» получает преимущество за счет неожиданного включения Азмуна. Иранец набрал скорость и сильно вколотил мяч в ворота. Гол оказался победным.

4. В матче со «Спартаком» Бердыев совершил лучшую замену сезона. Он специально выпустил Сорокина на последний угловой. Защитника «Рубина» никто не успел взять под опеку. Итог – равный счет и важное турнирное очко.

5. В игре с «Динамо» все исполнялось по примеру матча с «Ростовом». Давление на вратаря и защитников во вратарской – самое эффективное действие «Рубина». Здесь помогли еще и неудачно расположившиеся игроки «Динамо», а мяч от головы Луценко отлетел в сетку.

6. В «Рубине» окончательно поняли, что работает именно эта система. Вратарь «Зенита» Лунев попытался сыграть на выходе, но мяч переправили в ворота прямо перед ним.

«На каждую игру берем где-то 3-4 варианта, потому что больше не запоминается. Игроки иначе просто запутаются. Это всегда один вариант, который постоянно исполняется и два других – в зависимости от соперника и стиля его игры, играет он в зонах или персонально, есть ли у него какие-то конкретные слабые места», – рассказывал о стандартах Виталий Кафанов, давший большое интервью «БИЗНЕС Online». Он правильно считает, что за счет штрафных, угловых и аутов можно выигрывать матчи.

У «Рубина» это отлично получается не только по угловым: в матче с «Крыльями Советов» Азмун забил на последних секундах именно после подачи со штрафного. С «Зенитом» вышел своеобразный микс из дубля Сорокина после стандартов. «Зенит» против этого не придумал ничего.

Видео взяты с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Актуальные материалы:

«Зенит» проиграл воспитаннику, которого не ставил состав

Самая скучная команда РПЛ зажгла перед переездом на новую арену

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Рубин Азмун Сердар Сорокин Егор Коновалов Игорь Бердыев Курбан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1544383720
В начале Чемпионата и Спартак расхваливали все кому не лень, говоря что угловые - грозное оружие красно белых. И куда все это делось? Посмотрим как пойдет дальше у Рубина. А сейчас, да, молодцы. Что есть то есть.
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
3
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
13:48
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
13:39
Соболев объявил о бойкоте СМИ
13:28
5
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
2
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
4
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
1
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
1
Все новости
Все новости
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
4
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
1
Погребняк: «Батраков усилил бы «Зенит»
12:11
2
Сын Соболева поступил в академию «Зенита», о котором ранее негативно высказывался
11:48
9
Зобнин – о судействе матча с «Ахматом»: «Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят»
11:21
7
Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД на «Мерседесах»
11:03
7
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
10:18
Экс-арбитр Федотов – о 4 судьях РПЛ: «Заберите у них эмблемы ФИФА, отдайте молодым»
10:03
4
Орлов – о матче «Спартака» в Грозном: «Почему Ву не знал правил игры?»
09:48
7
Селюк – о Слуцком: «Будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с еще одним знатоком футбола»
09:23
5
Тихонов – о празднованиях голов в РПЛ: «Плачут и посылают сердечки всем, ###»
09:08
1
Писарев – о Даку: «Должен сделать «Спартак» чемпионом»
08:58
11
Назван срок нового контракта Барко со «Спартаком»
08:48
3
Селюк: «Талалаев заинтересован в продажах игроков «Балтики», потому что получает процент»
08:17
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
5
Тренер РПЛ признался в симпатии к Дзюбе
01:18
2
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
7
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
2
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
20
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
2
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
Даку отказали в статусе легенды «Рубина»: «Зачем его подбрасывать?»
Вчера, 23:39
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
7
Фото«Факел» объявил о переходе марокканского защитника
Вчера, 23:00
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+