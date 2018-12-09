У «Рубина» лучшие угловые в РПЛ. Смотрите сами

Можно сколько угодно грустить, что на «Рубин» в Казани никто не смотрит. Можно бесконечно наслаждаться, как Бердыев в тяжелых условиях делает «Рубин» хотя бы середняком. Можно радоваться вечному прогрессу Азмуна, который все еще считается талантливым нападающим. У нас есть занятие немного лучше и полезнее: у «Рубина» надо брать уроки по исполнению угловых ударов.

Ниже – шесть моментов из этого сезона, когда «Рубин» превращал в голы обычные подачи от угловой отметки.

1. Игроки ЦСКА выбили мяч из штрафной, но атака продолжилась. Заброс вперед, выигранная борьба и Азмун отправляет мяч в сетку. Оборона ЦСКА не успела подстроиться под изменение ситуации во время углового, а «Рубин» сделал это идеально.

2. Матч с «Ростовом» – показатель типичного розыгрыша для «Рубина». Несколько игроков «Рубина» идут во вратарскую и выигрывают борьбу за мяч. В такой ситуации не помогают даже руки защитников – от гола спасет только промах с убойной позиции.

3. Совершенно обратная ситуация была в матче с «Уралом». Во вратарской полная свобода, но «Рубин» получает преимущество за счет неожиданного включения Азмуна. Иранец набрал скорость и сильно вколотил мяч в ворота. Гол оказался победным.

4. В матче со «Спартаком» Бердыев совершил лучшую замену сезона. Он специально выпустил Сорокина на последний угловой. Защитника «Рубина» никто не успел взять под опеку. Итог – равный счет и важное турнирное очко.

5. В игре с «Динамо» все исполнялось по примеру матча с «Ростовом». Давление на вратаря и защитников во вратарской – самое эффективное действие «Рубина». Здесь помогли еще и неудачно расположившиеся игроки «Динамо», а мяч от головы Луценко отлетел в сетку.

6. В «Рубине» окончательно поняли, что работает именно эта система. Вратарь «Зенита» Лунев попытался сыграть на выходе, но мяч переправили в ворота прямо перед ним.

«На каждую игру берем где-то 3-4 варианта, потому что больше не запоминается. Игроки иначе просто запутаются. Это всегда один вариант, который постоянно исполняется и два других – в зависимости от соперника и стиля его игры, играет он в зонах или персонально, есть ли у него какие-то конкретные слабые места», – рассказывал о стандартах Виталий Кафанов, давший большое интервью «БИЗНЕС Online». Он правильно считает, что за счет штрафных, угловых и аутов можно выигрывать матчи.

У «Рубина» это отлично получается не только по угловым: в матче с «Крыльями Советов» Азмун забил на последних секундах именно после подачи со штрафного. С «Зенитом» вышел своеобразный микс из дубля Сорокина после стандартов. «Зенит» против этого не придумал ничего.

Видео взяты с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

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