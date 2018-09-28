Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сейчас в РПЛ 149 легионеров. Больше всего – у «Спартака»

Все данные взяты из заявок клубов на официальном сайте РПЛ. Это объясняет, почему, например, у «Спартака» два француза (алжирец Ханни там указан именно как француз). Что за латвиец есть в составе ЦСКА (это молодой форвард Оскар Рубинес, который пока играет за молодежку). И как так вышло, что бразилец Вандерсон из «Краснодара» отмечен как бельгиец (как и у Ханни, у него два гражданства, но именно это указано в качестве основного).

«Спартак» лидирует по количеству легионеров, далее – «Зенит», «Ростов» и «Краснодар». Интересно, что эти четыре клуба занимают первые четыре места и в турнирной таблице. Наиболее скромное представительство у «Рубина», при этом у «Анжи» всего лишь один легионер представляет Европу.

Больше всего в нашем чемпионате играет сербов – целых десять футболистов, хотя бы один сербский игрок есть у половины наших клубов. На одного меньше у Бразилии, а дальше снова идут представители бывшей Югославии – словенцы и хорваты. Мода на исландцев в России только набирает обороты, их тоже в РПЛ теперь много.

***

Кстати, у Станислава Чудина есть целый телеграм-канал с футбольной инфографикой. Подписывайся и получай всю полезную информацию в четком оформлении!

Где в России лучше и хуже всего ходят на стадионы

Кто спонсирует русские клубы. В одной картинке

Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
giluxa1963
1537865912
в спартаке иностранцев больше чем россиян -это для тех кто называет ее народной командой
Ответить
тщмек 19
1537867446
В Краснодаре нет бразильцев? А, да, Ари же тоже не бразилец уже))
Ответить
Bronholm
1537900556
Приятно, что так много скандинавов
Ответить
BRO_football
1537969078
Помню, как полгода назад на Бомбардире была похожая инфографика с легионерами, которые приезжали в РПЛ за всю историю её существования. А сейчас - только за этот сезон. Всё новое - это хорошо забытое старое?
Ответить
PUZIAKA
1538051318
Давайте выложим эту инфографику в 4й раз с новым заголовком? Идея для Бомбардира)
Ответить
kanav67
1538073867
Кто мне ответит на такой вопрос. Г-н Федун недавно выступал за ужесточение лимита и при этом хвастался великолепной академией Спартака, которая кует кадры в огромном количестве. При этом Федун клеймил позором Гинера, который выступал против лимита. В итоге у Спартака 15 легионеров, а у ЦСКА всего 9. Как это понимать?
Ответить
DOCTOR PENALTY
1538083523
Шоколадками затарились по -полной.
Ответить
Александ1982
1538106384
дело в том что с лимитом наши пешеходы стали стоить больше легионеров
Ответить
чемпион мира1
1538109104
Пора снимать лимиты, ограничения в чем-то-это всегда плохо.
Ответить
Владислав Vlad
1538257253
В основе Спартака 12 легов. 3 лега в Спартаке 2. Причём этим легам ещё нет 21 года, т.е. почти, как воспитанники, а не легионеры. Месси тоже не в Аргентине тренировался. Итого - 12 легов .
Ответить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
1
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
2
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Тренер РПЛ признался в симпатии к Дзюбе
01:18
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
1
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
Даку отказали в статусе легенды «Рубина»: «Зачем его подбрасывать?»
Вчера, 23:39
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Фото«Факел» объявил о переходе марокканского защитника
Вчера, 23:00
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Гусев ответил, готов ли он возглавить «Ростов»
Вчера, 22:36
1
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
4
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»
Вчера, 22:22
7
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
Вчера, 21:51
16
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
Вчера, 21:41
8
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
Вчера, 21:18
6
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
Вчера, 20:59
5
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
Вчера, 20:27
5
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
Вчера, 20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
Вчера, 19:53
1
Орлов объяснил, почему Соболев не зомби
Вчера, 19:19
3
ВидеоЕщенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 18:58
9
Семин двумя словами описал Слуцкого
Вчера, 18:48
8
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
Вчера, 18:39
3
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
Вчера, 18:30
2
ВидеоЭкс-арбитр ФИФА указал на судейскую ошибку против «Спартака»
Вчера, 17:56
8
В Госдуме прокомментировали жалобу жены Смолова
Вчера, 17:35
5
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»
Вчера, 17:23
Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»
Вчера, 16:54
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+