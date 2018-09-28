Сейчас в РПЛ 149 легионеров. Больше всего – у «Спартака»

Все данные взяты из заявок клубов на официальном сайте РПЛ. Это объясняет, почему, например, у «Спартака» два француза (алжирец Ханни там указан именно как француз). Что за латвиец есть в составе ЦСКА (это молодой форвард Оскар Рубинес, который пока играет за молодежку). И как так вышло, что бразилец Вандерсон из «Краснодара» отмечен как бельгиец (как и у Ханни, у него два гражданства, но именно это указано в качестве основного).

«Спартак» лидирует по количеству легионеров, далее – «Зенит», «Ростов» и «Краснодар». Интересно, что эти четыре клуба занимают первые четыре места и в турнирной таблице. Наиболее скромное представительство у «Рубина», при этом у «Анжи» всего лишь один легионер представляет Европу.

Больше всего в нашем чемпионате играет сербов – целых десять футболистов, хотя бы один сербский игрок есть у половины наших клубов. На одного меньше у Бразилии, а дальше снова идут представители бывшей Югославии – словенцы и хорваты. Мода на исландцев в России только набирает обороты, их тоже в РПЛ теперь много.

***

Кстати, у Станислава Чудина есть целый телеграм-канал с футбольной инфографикой. Подписывайся и получай всю полезную информацию в четком оформлении!

Где в России лучше и хуже всего ходят на стадионы

Кто спонсирует русские клубы. В одной картинке