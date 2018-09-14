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Витсель красиво вернулся из Китая. Он все еще звезда

Нам надо знать о Китае?

Там Витсель не провалился, а иногда даже зажигал. Полузащитник «Шанхай Шеньхуа» Цинь Шэн за грубый фол на Витселе получил полугодовую дисквалификацию, а в матче Кубка Китая Аксель забил сумасшедший по креативности гол в падении. Сейчас по таким мячам его оценивают и характеризуют. Удивительно, но важные новости о Витселе в Китае на этом заканчиваются.

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Как он возвращался?

В январе 2017 года «Зенит» продал Витселя в Китай за 20 миллионов евро. За такую же сумму бельгиец через полтора года опять попал в Европу, где выбил зарплату в 10 миллионов за сезон (в Китае было 18). Пункт о фиксированной сумме выкупа бельгиец сам включил в соглашение еще при подписании контракта с «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайцы противились, но игрока отпустили.

Дортмундская «Боруссия» нашла в нем качественного универсала для основы, хотя летом серьезно переплатила для усиления центра. На Витселя и Дилэйни вместе потратили 40 миллионов евро, а на продажах Мерино, Кастро и Шахина отбили только 13. В обновленной «Боруссии» важную роль отвели именно Витселю, который зажигает с первых матчей.

Что уже получилось?

Сначала Витсель результативно дебютировал в Кубке Германии. Он вышел на замену в конце второго тайма, а на 95-й минуте перевел игру в дополнительное время. В тот момент дортмундцы проигрывали «Гройтен Фюрту», а на чужой половине поля играл даже вратарь. Ройс забил победный гол на 120-й и тоже стал героем непростого матча, а после матча хвалил Витселя. «Аксель схватил мяч и сохранил хладнокровие в эйфорическом окончании матча. Он показал характер. Нам нужен был такой игрок, как он», – рассказал Ройс.

Еще круче у Витселя пошло в Бундеслиге. На мяч скандального Огюстена уже на первой минуте «Боруссия» ответила четырьмя голами. Аксель тоже поучаствовал в разгроме «РБ Лейпцига» и сразу попал в хит-парады. Его мяч ударом через себя признали лучшим голом августа в Бундеслиге. Если Витсель забивает, то только важно и красиво.

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Чего ждут в команде?

В ближайшее время в «Боруссии» хотят организовать совет футболистов. Немецкие журналисты пишут, что Витсель туда не войдет, но это не помешало ему занять важное место в раздевалке и рассуждать о положении в клубе. «Я готов стать лидером «Боруссии». Мне 29 лет, но я один из самых старших в этом составе. Пищеку 33 года, Ройсу – 29, Бюрки – 28. Остальным от 18 до 26 лет. Я удивился, когда впервые приехал в расположение «Боруссии». Никогда не думал, что буду играть в Германии, но вообще не колебался, когда у меня появился шанс присоединиться к «Боруссии», – говорил Витсель.

Люсьен Фавр считает покупку Витселя удачной для команды с игровой стороны. «Витсель сделал нашу игру более структурированной и спокойной. Играть на его позиции не так просто, потому что часто приходится работать с мячом и с соперником, который висит на тебе. Аксель справляется с этим более чем хорошо, и кроме того, забивает голы», – рассказал главный тренер «Боруссии». При этом Витсель универсален и может выйти на трех позициях в середине, но в обоих матчах Бундеслиги Фавр использовал его строго в роли центрального игрока из тройки полузащитников.

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Германия. Бундеслига Германия Боруссия Д Тяньцзинь Цюаньцзянь Витсель Аксель
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1536925946
Красиво ты вошла в мою грешную жизнь, красиво ты ушла из неё... и наоборот!
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Skull_Boy
1536927914
Когда это он был звездой, обыкновенный средний хавбек и звезды все спокойно сидят в клубах и получают нехилое бабло за свои успехи с командой, а не бегают из болота в болото за деньгами
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Vistavas
1536928128
Возможно ещё выстрелит Аксель, но далеко не факт. Голы прекрасные и важные ) Напомнили гол Рони в матче против Юве, эффектно и своевременно ) Удачи чувак ) Старайся, и у тебя всё получится )
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tilvan
1536931199
там головой было бы надежнее сыграть
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САДЫЧОК
1537110996
Мне очень нравится Витсель ! Но он медленный игрок !и почемуто часто играет спиной к воротам , несмотря на то что он полузащитник !
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