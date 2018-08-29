Фавр: «Витсель хорошо справляется со своей ролью и, кроме того, забивает голы»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр рассказал об улучшениях, которые стали заметны в команде с приходом полузащитника Акселя Витселя.

«Благодаря Витселю, наша игра стала более структурированной и спокойной. Играть на его позиции не так просто, потому что часто приходится работать с мячом и с соперником, который висит на тебе. Аксель справляется с этим более чем хорошо, и кроме того, забивает голы», – сказал Фавр.

Экс-игрок «Зенита» перешел в дортмундскую команду этим летом.