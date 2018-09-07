Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игрок странно отказался от сборной, а потом вышел за клуб


    4.7
    Голосов: 6
    07.09.2018 14:20
    Огустену грозят разбирательствами.

    Жан-Кевин Огустен – перспективный французский игрок, которого точно ждет неплохая карьера. В 21 год он уже успел побороться за место в составе «ПСЖ», а теперь стал одним из лидеров «РБ Лейпцига». Немцы выкупили Огустена у парижан за 16 миллионов евро, а Transfermarkt уже поднял его стоимость до 20 миллионов. В этом сезоне Огустен начал с двух голов в Бундеслиге и мяча в Лиге Европы. В матче с «Боруссией» француз вообще отличился уже на первой минуте, пусть его команда и проиграла со счетом 1:4.

    Теперь парень угодил в скандал. Вот состав «Лейпцига» на товарищеский матч с «Заглембе» в паузе на игры сборных. Огустен вышел в основе, хотя перед этим отказался приезжать в сборную Франции U-21.

    Когда игрока хотели вызвать в состав французской молодежки на игры с Болгарией и Люксембургом, он ответил главному тренеру команды Сильвену Риполю текстовым сообщением. Там Огустен отказался от вызова, потому что недавно восстановился от травмы и перенапряг мышцы в клубных матчах. Остаться в расположении клуба ему советовали в «Лейпциге» по результатам физических тестов. Такое оправдание Огустен сейчас и публикует в социальных сетях.

    «Я принял к сведению его отказ и сделаю необходимые выводы. Такие вещи никак не сочетаются с тем отношением к игре, которое я прививаю этой команде. Хочу идти вперед с желающими быть здесь игроками», – обругал игрока Сильвен Риполь. Эти слова тренер говорил еще до появления Огустена в матче за «Лейпциг». Выход на поле в товарищеской игре теперь делает ситуацию еще драматичнее и запутаннее. Тем более что тренер «Лейпцига» Ральф Рангник публично поддерживал поступок Огустена: «Когда игрок чувствует усталость и склонность к травме после многих игр сезона, совершенно разумно не ехать в сборную».

    Зато у Риполя и Огустена уже был конфликт год назад, но совершенно по другой причине. Они поссорились и устроили перепалку во время одного из матчей, после чего Огустена выкинули из сборной. В состав Жан-Кевин вернулся только в марте и проблем больше не возникало. В девяти матчах за молодежку он забил шесть голов, а французы лидируют в отборочной группе на ЕВРО-2019 без очковых потерь. Новый конфликт может не только окончательно закрыть для Огустена возможность попасть в сборную, но и навлечь на него санкции. Французская федерация обратится в ФИФА, чтобы разобраться в ситуации и наказать игрока, если тот действительно виноват.

    Теперь к перспективному парню много вопросов, а у французов подобное уже происходило. На чемпионат мира в России в резервном списке отказался приезжать Адриан Рабьо. Неужели Огустен вдохновляется его примером?

    Важные материалы об игроках сборной Франции:

    Единственный француз, которого бесит победа сборной

    Мбаппе − больше, чем Пеле. Он станет легендой

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 25 сентября 2018, 21:29

      накажут, и по делу.надо молодых учить уму разуму.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 8 сентября 2018, 10:11

      Мелочь. Молодой. Все будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +311

      Olga85 7 сентября 2018, 19:42

      Я не понимаю, за что его может наказать ФИФА? Одно дело - если его больше никогда не вызовут в сборную, а другое - это наказание. Это что за рабство такое? По-моему, согласие или отказ играть за сборную - это личный выбор каждого футболиста, которого туда приглашают. Или Огустен по гроб жизни за что-то обязан сборной Франции? Может они ему ежемесячно зарплату платят? Бред какой-то!
      В сборной специфические нагрузки, там тренер хочет получить от игроков желаемое за очень короткий срок. В клубе подготовка планомерная и игрок подстраивается именно под нее. Поэтому в сборную могут попадать игроки в разном физическом состоянии, и не редки случаи, когда под нагрузками в сборной игроки получают травмы даже на тренировках, особенно если уже имеют остаточные последствия предыдущей травмы.
      Федерация футбола Франции может конечно обидеться на игрока и рекомендовать тренерам сборных в различных возрастных группах больше его никогда не вызывать, но наказывать за отказ играть за сборную - это за гранью добра и зла.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb > Olga85 13 сентября 2018, 12:56

      Под каждым словом подписываюсь))) Всё верно!!!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 7 сентября 2018, 15:49

      ++++

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14266

      Skull_Boy 7 сентября 2018, 15:33

      Что за бред дешевый, любой игрок может отказаться от вызова в сборную, хоть это Огустен или Месси

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 7 сентября 2018, 15:08

      А разве он не может отказаться от вызова?Это ж не работа.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 сентября 2018, 14:23

      Видать деньжат в сборной поменьше платят...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      isco2307 > KOLBIS 7 сентября 2018, 22:13

      +++

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11