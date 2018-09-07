Игрок странно отказался от сборной, а потом вышел за клуб

Жан-Кевин Огустен – перспективный французский игрок, которого точно ждет неплохая карьера. В 21 год он уже успел побороться за место в составе «ПСЖ», а теперь стал одним из лидеров «РБ Лейпцига». Немцы выкупили Огустена у парижан за 16 миллионов евро, а Transfermarkt уже поднял его стоимость до 20 миллионов. В этом сезоне Огустен начал с двух голов в Бундеслиге и мяча в Лиге Европы. В матче с «Боруссией» француз вообще отличился уже на первой минуте, пусть его команда и проиграла со счетом 1:4.

Теперь парень угодил в скандал. Вот состав «Лейпцига» на товарищеский матч с «Заглембе» в паузе на игры сборных. Огустен вышел в основе, хотя перед этим отказался приезжать в сборную Франции U-21.

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Когда игрока хотели вызвать в состав французской молодежки на игры с Болгарией и Люксембургом, он ответил главному тренеру команды Сильвену Риполю текстовым сообщением. Там Огустен отказался от вызова, потому что недавно восстановился от травмы и перенапряг мышцы в клубных матчах. Остаться в расположении клуба ему советовали в «Лейпциге» по результатам физических тестов. Такое оправдание Огустен сейчас и публикует в социальных сетях.

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«Я принял к сведению его отказ и сделаю необходимые выводы. Такие вещи никак не сочетаются с тем отношением к игре, которое я прививаю этой команде. Хочу идти вперед с желающими быть здесь игроками», – обругал игрока Сильвен Риполь. Эти слова тренер говорил еще до появления Огустена в матче за «Лейпциг». Выход на поле в товарищеской игре теперь делает ситуацию еще драматичнее и запутаннее. Тем более что тренер «Лейпцига» Ральф Рангник публично поддерживал поступок Огустена: «Когда игрок чувствует усталость и склонность к травме после многих игр сезона, совершенно разумно не ехать в сборную».

Зато у Риполя и Огустена уже был конфликт год назад, но совершенно по другой причине. Они поссорились и устроили перепалку во время одного из матчей, после чего Огустена выкинули из сборной. В состав Жан-Кевин вернулся только в марте и проблем больше не возникало. В девяти матчах за молодежку он забил шесть голов, а французы лидируют в отборочной группе на ЕВРО-2019 без очковых потерь. Новый конфликт может не только окончательно закрыть для Огустена возможность попасть в сборную, но и навлечь на него санкции. Французская федерация обратится в ФИФА, чтобы разобраться в ситуации и наказать игрока, если тот действительно виноват.

Теперь к перспективному парню много вопросов, а у французов подобное уже происходило. На чемпионат мира в России в резервном списке отказался приезжать Адриан Рабьо. Неужели Огустен вдохновляется его примером?

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