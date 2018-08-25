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    Сезон Бундеслиги стартовал со скандала. «Баварии» дали странный пенальти


    2.8
    Голосов: 4
    25.08.2018 00:20
    А для чего тогда видеоповторы?

    «Бавария» выиграла 3:1 у «Хоффенхайма» – сенсаций тут нет. Мюллер открыл счет в первом тайме, Салаи сравнял во втором, а затем «Бавария» пыталась вырвать победу. В итоге вырвала с помощью пенальти, который назначил судья после падения Рибери. Пересматривать момент нарушения судья не стал.

    Как вам такой полет?

    Нечто подобное практиковала сборная Италии на победном для себя ЧМ-2006 – Фабио Гроссо перевалился через защитника в овертайме матча 1/8 финала с Австралией, но судья поставил пенальти, и итальянцы победили.

    Между тем, Левандовски не реализовал пенальти, но добил Роббен, вбежавший при этом в штрафную еще до удара. Судья засчитал гол, но после видеопросмотра заставил перебить.

    Левандовски был точен – 2:1, а затем «Бавария» забила еще один гол, который судья тоже засчитал. Горетцка наносил удар, и мяч рикошетом от руки Мюллера влетел в ворота. Благодаря видеоповтору этот гол тоже отменили.

    Роббен забил третий гол под занавес матча – 3:1. Судейство Бастиана Данкерта при этом едва ли могло устроить гостей, который трижды ошибся грубо.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур

    Бавария – Хоффенхайм – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мюллер, 23; 1:1 – Салаи, 57; 2:1 – Левандовски, 79 (с пенальти); 3:1 – Роббен, 90.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Теперь «Бавария» запрещает телефоны и вообще не тратит деньги. Там интересно

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 4
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    Комментарии15
    ...
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      Рейтинг: +582

      lNeTl 25 августа 2018, 18:24

      Эпичный матч!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 августа 2018, 14:16

      Вот это исполнил, так исполнил, там даже контакта и близко не было)

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 августа 2018, 12:20

      Тоже мне скандал! Вы на наш РПЛ посмотрите!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 25 августа 2018, 12:12

      все равно Бавария взяла бы три очка.

      -3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 августа 2018, 09:58

      Как там у классиков - А судьи кто ? Вечный монолог.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 25 августа 2018, 08:22

      это же Бавария!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 25 августа 2018, 05:51

      Судьи тоже люди.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 05:13

      Даже в бундеслиге судьи ошибаются.

      0
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      Рейтинг: +311

      Olga85 25 августа 2018, 00:58

      Я не видела матч и по тексту статьи не могу понять, смотрел ли судья видеоповтор в моменте с падением Рибери или нет. Если нет, то непонятно почему, особенно принимая во внимание, что видеоповторы при пробитии пенальти и еще одном взятии ворот он посмотрел. Если да, то такого судью просто надо отстранять от судейства. Здесь надо было не пенальти давать, а желтую карточку Рибери за симуляцию.
      Данный пример показывает, что VAR не панацея, хотя, конечно, позволяет сократить количество судейский ошибок. Пресловутый человеческий фактор как играл, так и будет продолжать играть свою роль время от времени. Только в чемпионатах, которые уже используют VAR, критика судей за ошибки станет еще жестче , поскольку теперь объяснить такие решения, как принял данный судья, будет вообще невозможно, и сослаться на то, что "я художник, я так вижу" будет уже нельзя.

      1
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      Рейтинг: +177

      miklos > Olga85 25 августа 2018, 01:08

      нет, момент с Рибери судья не пересматривал. спасибо, что написали. мы сделали уточнение в статье, а то и правда не совсем понятно вышло.

      0
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > Olga85 25 августа 2018, 02:56

      Я, видимо, буду сильно в меньшинстве, но, пожалуй, защищу арбитра. Рибери себе пробросил мяч на ход? Коряво, но да. Успевал бы он к мячу, если бы не тело защитника? Скорее всего да, как минимум поборолся бы. Но налетел на спину защитника и упал. Какая тут симуляция, если на скорости перед тобой ложится тело? Как по мне, это можно вполне считать нарушением, ведь действия защитника помешали атаке и защитник уже не играл в мяч, когда Рибери перекинул этот самый мяч через него. Да, Рибери там начал поджимать ноги еще в прыжке. Но если бы не поджимал(а он не обязан этого делать), то была бы явная подножка. Но и без этого вроде как коленом зацепил.

      0
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 > aimer1988 25 августа 2018, 11:02

      За такие нарушения уже лет 10 пенальти не дают. Рибери увидел что не успевает к мячу и нырнул. Вот и все. Весь класс всеми любимой Баварии.

      2
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      Рейтинг: +311

      Olga85 > aimer1988 25 августа 2018, 17:36

      Да Рибери не просто ноги поджимал, он откровенно нырял рыбкой, даже не попытавшись перепрыгнуть защитника )) Он стал заваливаться ровно в тот момент, когда увидел на своем пути пролетающего в подкате защитника. Вот только Рибери откровенно надеялся на контакт, а защитник сделал все возможное, чтобы этого контакта избежать. Если бы судья посмотрел повтор, он точно не назначил бы пенальти.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 25 августа 2018, 00:31

      сейчас раздуют из мухи слона

      -3
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