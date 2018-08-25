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  • Сезон Бундеслиги стартовал со скандала. «Баварии» дали странный пенальти

Сезон Бундеслиги стартовал со скандала. «Баварии» дали странный пенальти

«Бавария» выиграла 3:1 у «Хоффенхайма» – сенсаций тут нет. Мюллер открыл счет в первом тайме, Салаи сравнял во втором, а затем «Бавария» пыталась вырвать победу. В итоге вырвала с помощью пенальти, который назначил судья после падения Рибери. Пересматривать момент нарушения судья не стал.

Как вам такой полет?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Нечто подобное практиковала сборная Италии на победном для себя ЧМ-2006 – Фабио Гроссо перевалился через защитника в овертайме матча 1/8 финала с Австралией, но судья поставил пенальти, и итальянцы победили.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Между тем, Левандовски не реализовал пенальти, но добил Роббен, вбежавший при этом в штрафную еще до удара. Судья засчитал гол, но после видеопросмотра заставил перебить.

Левандовски был точен – 2:1, а затем «Бавария» забила еще один гол, который судья тоже засчитал. Горетцка наносил удар, и мяч рикошетом от руки Мюллера влетел в ворота. Благодаря видеоповтору этот гол тоже отменили.

Роббен забил третий гол под занавес матча – 3:1. Судейство Бастиана Данкерта при этом едва ли могло устроить гостей, который трижды ошибся грубо.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур

Бавария – Хоффенхайм – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мюллер, 23; 1:1 – Салаи, 57; 2:1 – Левандовски, 79 (с пенальти); 3:1 – Роббен, 90.

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Теперь «Бавария» запрещает телефоны и вообще не тратит деньги. Там интересно

Германия. Бундеслига Германия Бавария Хоффенхайм Рибери Франк Левандовски Роберт
Комментарии (15)
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BARCLAYS_APL
1535145981
Нет пенальти 100%
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mihail1980
1535146309
сейчас раздуют из мухи слона
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Olga85
1535147881
Я не видела матч и по тексту статьи не могу понять, смотрел ли судья видеоповтор в моменте с падением Рибери или нет. Если нет, то непонятно почему, особенно принимая во внимание, что видеоповторы при пробитии пенальти и еще одном взятии ворот он посмотрел. Если да, то такого судью просто надо отстранять от судейства. Здесь надо было не пенальти давать, а желтую карточку Рибери за симуляцию. Данный пример показывает, что VAR не панацея, хотя, конечно, позволяет сократить количество судейский ошибок. Пресловутый человеческий фактор как играл, так и будет продолжать играть свою роль время от времени. Только в чемпионатах, которые уже используют VAR, критика судей за ошибки станет еще жестче , поскольку теперь объяснить такие решения, как принял данный судья, будет вообще невозможно, и сослаться на то, что "я художник, я так вижу" будет уже нельзя.
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чемпион мира1
1535165497
Судьи тоже люди.
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Львиное сердце
1535174523
это же Бавария!
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ItalianFootball
1535180332
Как там у классиков - А судьи кто ? Вечный монолог.
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BoltCX
1535188363
все равно Бавария взяла бы три очка.
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BRO_football
1535188801
Тоже мне скандал! Вы на наш РПЛ посмотрите!
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Cules2013
1535195808
Вот это исполнил, так исполнил, там даже контакта и близко не было)
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lNeTl
1535210668
Эпичный матч!
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