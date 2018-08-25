Сезон Бундеслиги стартовал со скандала. «Баварии» дали странный пенальти

«Бавария» выиграла 3:1 у «Хоффенхайма» – сенсаций тут нет. Мюллер открыл счет в первом тайме, Салаи сравнял во втором, а затем «Бавария» пыталась вырвать победу. В итоге вырвала с помощью пенальти, который назначил судья после падения Рибери. Пересматривать момент нарушения судья не стал.
Как вам такой полет?
Нечто подобное практиковала сборная Италии на победном для себя ЧМ-2006 – Фабио Гроссо перевалился через защитника в овертайме матча 1/8 финала с Австралией, но судья поставил пенальти, и итальянцы победили.
Между тем, Левандовски не реализовал пенальти, но добил Роббен, вбежавший при этом в штрафную еще до удара. Судья засчитал гол, но после видеопросмотра заставил перебить.
Левандовски был точен – 2:1, а затем «Бавария» забила еще один гол, который судья тоже засчитал. Горетцка наносил удар, и мяч рикошетом от руки Мюллера влетел в ворота. Благодаря видеоповтору этот гол тоже отменили.
Роббен забил третий гол под занавес матча – 3:1. Судейство Бастиана Данкерта при этом едва ли могло устроить гостей, который трижды ошибся грубо.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур
Бавария – Хоффенхайм – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Мюллер, 23; 1:1 – Салаи, 57; 2:1 – Левандовски, 79 (с пенальти); 3:1 – Роббен, 90.
Теперь «Бавария» запрещает телефоны и вообще не тратит деньги. Там интересно