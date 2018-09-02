Он провалился в России, а сейчас устраивает сенсацию в АПЛ

После трех туров АПЛ сразу четыре команды идут со стопроцентным показателем: «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и «Уотфорд». Последних называют большой сенсацией, а результаты этому только способствуют. «Уотфорд» уже обыграл «Брайтон (2:0), «Бернли» (3:1) и «Кристал Пэлас» (2:1), выдав лучший старт с сезона 1982-83. Пожалуй, эти парни готовы преподносить сюрпризы и дальше, хотя удаче на старте предшествовало много вопросов. Не обошлось и без тренера, который работал в РПЛ.

Тренерская проблема

«Уотфорд» впервые с 2015-го года начинает новый сезон с тем же тренером, что и заканчивал предыдущий. Этот факт крайне важный. Дело в том, что в 2012-м году клуб приобрела итальянская семья Поцци, а с этого момента в «Уотфорде» не задерживался ни один тренер. Их сменилось сразу десять за шесть лет.

Тот сезон не стал исключением. Команда под руководством 40-летнего Марку Силвы играла в атакующий и содержательный футбол, но после 11-матчевой серии без побед (10 поражений и 1 ничья) боссы «Уотфорда» убрали тренера. На его место пришел известный российскому болельщику испанец Хави Грасия, работавший до этого в казанском «Рубине». Фанаты восприняли негативно эту новость и считали, что руководство поспешило с увольнением.

При Силве «Уотфорд» шел на 10-м месте, а при Грасии завершил сезон на 14-й строчке. В итоге Марку забрал к себе «Эвертон», где строят перспективную команду, а Грасия перед новым сезоном остался в «Уотфорде» решать вопросы баланса. При том же Силве «шершни» могли резвиться с «Ливерпулем (3:3) или же достойно уступать «МЮ» (2:4). Грасия играет на сохранение текущего результата с помощью обороны.

Решение проблемы тренер нашел в переходе на схему 4-4-2, при которой форварды Дини и Грей играют одновременно. Под ними располагается креативное ядро в лице Дукуре (лучший бомбардир прошлого сезона – 7 голов) и Хьюз. После восстановления вернется еще и качественный Клеверли. Такая схема еще и полезна для «Уотфорда» тем, что при агрессивной манере игры себя особенно проявляют англичане. Например, в матче с «Бернли» голами отметились Грэй, Дини и Хьюз.

Трансферные провалы

«Я удовлетворен текущим набором игроков. Теперь нам необходимо построить из него хорошую команду», – не так давно заявил Грасия. И это совершенно очевидная ложь. Хави молчит о том, что клуб в последний момент продал одного из самых талантливых полузащитников АПЛ Ришарлисона в «Эвертон» за 40 миллионов фунтов, а взамен никого не нашли. На месте Ришарлисона тренерский штаб видит Хьюза.

Главным же «приобретением» «Уотфорда» в этом сезоне можно считать переподписание контракта с Дукуре до 2023-го года. По слухам английской прессы, парнем интересовались даже клубы из «большой четверки», но по итогу полузащитник никуда не делся. Еще трансфер, который обращает на себя внимание – приобретение Жерара Деулофеу из 12 миллионов. Вторую половину прошлого сезона полузащитник провел в «Уотфорде» на правах аренды, травмировался, но неплохо себя зарекомендовал.

«Уотфорд» планировал продлить аренду, а «Барса» ратовала за подписание полноценного соглашения. В итоге Жерар оказался в «Уотфорде» и стал главным медийным лицом команды. Рафинья Алькантара уже как-то говорил, что Деулофеу» – это «будущий обладатель Золотого мяча». Сейчас такие амбиции кажутся смешными, а Жерару предстоит многое доказать.

Из «Вест Бромвича» подписали Бена Фостера за 4 миллиона фунтов. Бен 7 сезонов провел за «Альбион», а теперь харизматичный вратарь станет лидером в раздевалке. Парень за 12 миллионов и новый опытный кипер – это все, что можно сказать о трансферах «Уотфорда». Но и без громких покупок эти парни умудряются побеждать.

Забавный пиар

За пределами поля все пока не очень. Перед стартом сезона «Уотфорд» здорово повеселил своих болельщиков, а заодно неожиданно для себя знатно подправил статистику вовлеченности среди футбольных болельщиков в СНГ.

Фанаты казахстанского «Тобола» заметили идентичный дизайн формы у своей команды и «Уотфорда». Сходство безусловное (как и партнерство – с Adidas). А после того, как стало известно о том, что «Тобол» играет в этой форме с марта, в социальных сетях полились обвинения в адрес «Уотфорда» в плагиатстве.

Вскоре страсти поутихли. Генеральный директор «Тобола» Николай Панин все четко разъяснил: «Как нам объяснил официальный представитель Adidas в Казахстане, выбор формы – это прерогатива каждого клуба. В том, что английский клуб выбрал цветовое решение, уже использованное в ФК «Тобол», здесь проблем не видят. Каталог товаров один, и такие совпадения случаются». Проблемы больше нет, но осадок остался.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Итог

В том сезоне главной сенсацией сезона стало седьмое место «Бернли». Команда попала в Лигу Европы, хотя до этого чуть не вылетела в Чемпионшип. Этот «Уотфорд» может показать что-то похожее, если грамотно потратит средства зимой (и продержит стабильный результат с текущим составом).

Два ближайших тура – встречи с «Тоттенхэмом» и «МЮ». Грасия, мы ждем чуда?

Важные тексты про АПЛ:

Похоже, Моуринью скоро уволят

Вы даже не представляете, насколько «Челси» повезло с Жоржиньо

Дважды получить жуткую травму и упасть на дно. Все это новая звезда АПЛ

[poll id=1736]