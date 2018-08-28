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    Похоже, Моуринью скоро уволят


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    Голосов: 16
    28.08.2018 00:19
    Он потратил почти полмиллиарда, но ничего не добился.

    27 мая 2016-го было ровно два года с начала истории Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед». За это время «Юнайтед» потратил около 432 млн евро на покупку новых футболистов и выиграл всего лишь три более-менее второсортных трофея: Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. После двух лет попыток вернуться на английский трон стало понятно: у него ничего не получится.

    Проблемы с атакой

    За два года в «МЮ» прогрессировали только некоторые футболисты: Рэшфорд, Матич, Лингард. Но повышение уровня этих ребят не сопровождается прогрессом «Юнайтед» в целом. Команда играет все в тот же защитный футбол, причем Моуринью не меняет тактику даже в матчах, когда преимущество «Юнайтед» очевидно.

    Статистика по прошлому сезону такова: в восьми случаях из десяти, когда «МЮ» забивал гол, Жозе сразу же жестикулировал игрокам, чтобы они действовали поближе к защите. Похоже, трусливая тактика португальца окончательно достала болельщиков. После проигранного матча с «Брайтоном» под цитатами Моура с пресс-конференции фаны «Юнайтед» организовали массовый хейт тренера. «МЮ» никогда не играл в такой однообразный и малоатакующий футбол.

    Даже при Луи ван Гале и его псевдоидеологии команда выбиралась в атаку чаще, чем при Жозе. Убийственный плюс в пользу Моура – в прошлом сезоне «МЮ» забил больше всего голов в АПЛ за всю пост-фергюсоновскую эпоху (68). При этом при ван Гале процент удачных атак (в данном случае – комбинаций, приводящих к ударам по воротам соперника) составлял 24,1%, при Мойесе – 20,4%. При Моуринью «МЮ» завершил точным ударом всего 18,1% вылазок к чужой штрафной.

    При этом, несмотря на очевидную адаптацию других команд к «автобусам», Жозе все еще действует по защитной методике. Гвардиола тренирует в центре поля ромб с Бернарду Силвой (номинально – фланговым полузащитником) на острие фигуры, сразу под Агуэро. Сарри берет в «Челси» двух футболистов (Ковачич и Жоржиньо), которые хорошо действуют в случае, если соперник играет от обороны. У Юргена Клоппа на случай, если игроки «МЮ» забьются близко к Де Хеа, есть Наби Кейта с шикарным пасом, Салах и Фирмино.

    Кажется, это не особо смущает Жозе. При внушительном наборе классных игроков он давно ставит на защитные действия, но не на атакующие. По данным Sky Sports, по количеству созданных моментов, касаний в штрафной площади соперника «МЮ» занимает 17-е и 20-е места среди команд АПЛ. Кроме того, «Юнайтед» проводит всего 20% игрового времени в атаке в третьих тридцатиминутках матчей Премьер-лиги. Эта отвратительная цифра отправляет манкунианцев на 20-е место в рейтинге команд чемпионата Англии.

    Проблемы с боссами

    Изначально кажется, что они несущественные: недавно «Юнайтед» продлил контракт с Жозе до 2020 года, исполнительный директор команды Эд Вудворд вроде как доверяет португальцу. На деле же Моуринью и американские боссы совершенно по-разному смотрят на развитие клуба. Жозе думает, что результат придет, только если совершить качественные приобретения. Глейзеры и Вудворд рассчитывают, что Жозе справится с доступными активами.

    При этом действия владельцев нелогичны. Американцы в течение нескольких трансферных окон выполняли просьбы коуча, тратили безумные деньги на новичков, а потом – с грустью наблюдали за провалами Моуринью в чемпионате. Кажется, теперь терпение Глейзеров лопнуло. Боссы выделили деньги только на Фреда, Диого Далота и, по данным журналистов BBC, отказали Жозе Моуринью в приобретении целого ряда игроков. В их число входили Гарет Бэйл, Иван Перишич и Матео Ковачич.

    Моуринью ноет даже в ситуации абсолютной вседозволенности. «Или у наших конкурентов фантастические составы, или они активно инвестируют в покупки, как это делает «Ливерпуль», скупающий всех и вся. Так что, если «Манчестер Юнайтед» не усилит команду, нас ждет тяжелый сезон», – трудно поверить, но это говорит человек, который за два года потратил почти полмиллиарда евро.

    Еще один момент, в котором Вудворд и Моуринью не могут прийти к соглашению – должность спортивного директора. Жозе считает, что с некоторыми организационными задачами он справится самостоятельно, но за введение нового сотрудника в административный штаб голосуют все директоры «МЮ». Их просто не устраивает трансферная политика, за которую долгое время отвечал лично Моуринью.

    При португальце некоторые приобретенные футболисты так и не добились предполагаемого прогресса, поэтому Эд Вудворд уже начал поиски спортивного директора. По данным SkySports, в следующее трансферное окно такой человек организует дополнительный скаутский отдел и будет предлагать тренеру потенциальных новичков. По данным The Guardian, спортивный директор лично займется поисками новых футболистов и будет играть роль Свена Мислинтата в «Арсенале» (немец ездит по странам и приносит Эмери кипу с отчетами по играм интересующих его игроков).

    В любом случае, как бы ни хотел Моуринью, очень скоро его сильно стеснят в обязанностях. Вопрос остается лишь один – кого возьмет «Манчестер Юнайтед» в свой штаб. В английской прессе есть слухи, что в шорт-лист «Юнайтед» входят спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи и спортдир «Локомотива» Эрик Штоффельхаус.

    Проблемы с лидерами

    В июне британская пресса разрывала сердца болельщиков «МЮ» слухами о том, что Поль Погба хочет уйти из команды. У ситуации были два раздражителя. Первый – Мино Райола, который вроде бы провоцировал своего клиента на переход в «Барсу» или в «Ювентус». Второй – Жозе Моуринью, недовольный поведением агента полузащитника. Кроме того, он раскритиковал Поля за то, что он отказался прерывать свой отпуск после ЧМ. По слухам британских таблоидов, Моуринью слишком часто ставит свои интересы выше желания игроков. Этот момент, кстати, считают одной из причин расставания с Дэйли Блиндом.

    После трансфера голландца в «Аякс» Моуринью признался: он не встречал большего профессионала в своей жизни. Инсайдеры Mirror быстро опровергли высказывания горячими фактами. По мнению газеты, португалец в какой-то момент видел в Блинде полноценного капитана команды, услышал отказ Блинда забирать повязку на постоянной основе, разочаровался в нем и сплавил подальше от «Олд Траффорд». Любопытно, что теперь футболистов «МЮ» выводит на поле Поль Погба, который также недавно плохо воспринимал критику со стороны Моуринью.

    ***

    В последний понедельник августа «МЮ» проиграл дважды за три первых тура и впервые при португальце пропустил три гола на «Олд Траффорд». Букмекеры ставят на то, что Жозе Моуринью будет первым уволенным тренером в этом сезоне АПЛ. Легенда «МЮ» Ли Шарп надеется, что португалец покинет команду к Рождеству. Кажется, все вокруг складывается против Моура. Журналисты, руководство, некоторые агенты и игроки не разделяют убеждений португальца, которые тянут в пропасть всю команду. В этом виноват только Моуринью.

    И это понимают все, кроме него самого.

    Весь мир тащится от жеста Алли. Его трудно повторить

    13 главных фактов нового сезона АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1532

      starche 23 сентября 2018, 21:46

      ЖоМо в очередной раз доказал, что он - физрук! Столько бабла угробил, а толку -0!

      0
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 28 августа 2018, 18:08

      ээээ...чем то он напоминает мне бывшего дочкиного тренера...харизмы маловато...куража нет....какой-то унылый дядька...а то что личность тренера оч.важна для любого спортсмена и для команды тем более - факт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 28 августа 2018, 14:23

      да и хрен с ним

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 28 августа 2018, 12:31

      зидан уже в манчестере

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      Grindcore 28 августа 2018, 11:43

      Он уже спёкся как тренер.

      1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 28 августа 2018, 11:23

      Может уже пора какую нибудь сборную возглавить...

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 28 августа 2018, 10:34

      Жозе без работы не останется ...

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 28 августа 2018, 10:30

      Моуриньо первым на выход в АПЛ? Не думаю, но сам факт его увольнения в течение этого сезона реален как никогда.
      Давайте честно - идеи португальца устарели и теперь работают плохо, а нового он ничего придумывать не хочет. Вон как парятся Пеп и Клопп, а Жозе воду в ступе толчёт уже лет 10. И проблема же не в самой сути оборонительной игры, а что она на практике не получается. Смысл играть от защиты, если защиту выстроить не получается? Многие бы сквозь пальцы смотрели бы на то, как играет их любимая команда, если она бы чаще выигрывала и меньше пропускала. А так - какой смысл? И денег на трансферы МЮ при Жозе потратил сопоставимое с тем, что у Сити или Ливерпуля.
      Те, кто приводят в качестве контраргументов - 2 место в АПЛ или победу в ЛЕ. Ну простите, если топ-тренер, коим себя Моур уж точно считает, тратит пол-миллиарда баксов на трансферы за пару ТО, сам лично выбирает какие игроки ему нужны, а потом выполняет необходимый минимум, чтобы его не выгнали - это успех по-вашему? Позорно было бы, если бы с такими ресурсами он ничего бы не достиг. Может многие уже забыли с какими отскоками МЮ выиграл ту же ЛЕ, хотя там класс команд был явно ниже. Трофеи Жозе в МЮ - это результат общекомандного класса игроков, которые сработали в его пользу. Гранды футбола на то они и гранды, что даже в сложные для себя времена где-то что-то могут выиграть.
      МЮ явно регрессирует при Жозе, и в этом сезоне будет хуже, чем в прошлом. Жозе ноет, что ему мало денег на трансферы, у него не те игроки (которых он сам и выбирал, между прочим) и т.п. Интересно, если он был тренировал Арсенал вместо Венгера - на каком бы он месте финишировал - 12? 15?

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      Рейтинг: +844

      lejnin 28 августа 2018, 09:26

      Если у МЮ при Моуре только 18% атак завершается голами, это значит, имхо, что тактика работает (а иначе не было б атак), но играют хреновые нападающие (иначе было б больше голов реализовано), так что прав Маур, МЮ нужен нормальный центрдеф, на одном Лукаку далеко не уедешь...
      Тем более, в прошлом чемпе МЮ заняло 2 место (с МанСити бороться сложно), т.е. опередило всех своих конкурентов, несмотря на обилие голов и атакующую тактику с их стороны...

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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > lejnin 29 августа 2018, 21:31

      18% атак доходят до удара в створ. Внимательней надо быть товарищ!

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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 28 августа 2018, 08:05

      Увольнение Маура-вопрос времени.а его не так много.очень сложно представить кто из ведущих клубов Европы захочет с ним связываться после МЮ.

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