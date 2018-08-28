Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Похоже, Моуринью скоро уволят

27 мая 2016-го было ровно два года с начала истории Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед». За это время «Юнайтед» потратил около 432 млн евро на покупку новых футболистов и выиграл всего лишь три более-менее второсортных трофея: Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. После двух лет попыток вернуться на английский трон стало понятно: у него ничего не получится.

Проблемы с атакой

За два года в «МЮ» прогрессировали только некоторые футболисты: Рэшфорд, Матич, Лингард. Но повышение уровня этих ребят не сопровождается прогрессом «Юнайтед» в целом. Команда играет все в тот же защитный футбол, причем Моуринью не меняет тактику даже в матчах, когда преимущество «Юнайтед» очевидно.

Статистика по прошлому сезону такова: в восьми случаях из десяти, когда «МЮ» забивал гол, Жозе сразу же жестикулировал игрокам, чтобы они действовали поближе к защите. Похоже, трусливая тактика португальца окончательно достала болельщиков. После проигранного матча с «Брайтоном» под цитатами Моура с пресс-конференции фаны «Юнайтед» организовали массовый хейт тренера. «МЮ» никогда не играл в такой однообразный и малоатакующий футбол.

Даже при Луи ван Гале и его псевдоидеологии команда выбиралась в атаку чаще, чем при Жозе. Убийственный плюс в пользу Моура – в прошлом сезоне «МЮ» забил больше всего голов в АПЛ за всю пост-фергюсоновскую эпоху (68). При этом при ван Гале процент удачных атак (в данном случае – комбинаций, приводящих к ударам по воротам соперника) составлял 24,1%, при Мойесе – 20,4%. При Моуринью «МЮ» завершил точным ударом всего 18,1% вылазок к чужой штрафной.

При этом, несмотря на очевидную адаптацию других команд к «автобусам», Жозе все еще действует по защитной методике. Гвардиола тренирует в центре поля ромб с Бернарду Силвой (номинально – фланговым полузащитником) на острие фигуры, сразу под Агуэро. Сарри берет в «Челси» двух футболистов (Ковачич и Жоржиньо), которые хорошо действуют в случае, если соперник играет от обороны. У Юргена Клоппа на случай, если игроки «МЮ» забьются близко к Де Хеа, есть Наби Кейта с шикарным пасом, Салах и Фирмино.

Кажется, это не особо смущает Жозе. При внушительном наборе классных игроков он давно ставит на защитные действия, но не на атакующие. По данным Sky Sports, по количеству созданных моментов, касаний в штрафной площади соперника «МЮ» занимает 17-е и 20-е места среди команд АПЛ. Кроме того, «Юнайтед» проводит всего 20% игрового времени в атаке в третьих тридцатиминутках матчей Премьер-лиги. Эта отвратительная цифра отправляет манкунианцев на 20-е место в рейтинге команд чемпионата Англии.

Проблемы с боссами

Изначально кажется, что они несущественные: недавно «Юнайтед» продлил контракт с Жозе до 2020 года, исполнительный директор команды Эд Вудворд вроде как доверяет португальцу. На деле же Моуринью и американские боссы совершенно по-разному смотрят на развитие клуба. Жозе думает, что результат придет, только если совершить качественные приобретения. Глейзеры и Вудворд рассчитывают, что Жозе справится с доступными активами.

При этом действия владельцев нелогичны. Американцы в течение нескольких трансферных окон выполняли просьбы коуча, тратили безумные деньги на новичков, а потом – с грустью наблюдали за провалами Моуринью в чемпионате. Кажется, теперь терпение Глейзеров лопнуло. Боссы выделили деньги только на Фреда, Диого Далота и, по данным журналистов BBC, отказали Жозе Моуринью в приобретении целого ряда игроков. В их число входили Гарет Бэйл, Иван Перишич и Матео Ковачич.

Моуринью ноет даже в ситуации абсолютной вседозволенности. «Или у наших конкурентов фантастические составы, или они активно инвестируют в покупки, как это делает «Ливерпуль», скупающий всех и вся. Так что, если «Манчестер Юнайтед» не усилит команду, нас ждет тяжелый сезон», – трудно поверить, но это говорит человек, который за два года потратил почти полмиллиарда евро.

Еще один момент, в котором Вудворд и Моуринью не могут прийти к соглашению – должность спортивного директора. Жозе считает, что с некоторыми организационными задачами он справится самостоятельно, но за введение нового сотрудника в административный штаб голосуют все директоры «МЮ». Их просто не устраивает трансферная политика, за которую долгое время отвечал лично Моуринью.

При португальце некоторые приобретенные футболисты так и не добились предполагаемого прогресса, поэтому Эд Вудворд уже начал поиски спортивного директора. По данным SkySports, в следующее трансферное окно такой человек организует дополнительный скаутский отдел и будет предлагать тренеру потенциальных новичков. По данным The Guardian, спортивный директор лично займется поисками новых футболистов и будет играть роль Свена Мислинтата в «Арсенале» (немец ездит по странам и приносит Эмери кипу с отчетами по играм интересующих его игроков).

В любом случае, как бы ни хотел Моуринью, очень скоро его сильно стеснят в обязанностях. Вопрос остается лишь один – кого возьмет «Манчестер Юнайтед» в свой штаб. В английской прессе есть слухи, что в шорт-лист «Юнайтед» входят спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи и спортдир «Локомотива» Эрик Штоффельхаус.

Проблемы с лидерами

В июне британская пресса разрывала сердца болельщиков «МЮ» слухами о том, что Поль Погба хочет уйти из команды. У ситуации были два раздражителя. Первый – Мино Райола, который вроде бы провоцировал своего клиента на переход в «Барсу» или в «Ювентус». Второй – Жозе Моуринью, недовольный поведением агента полузащитника. Кроме того, он раскритиковал Поля за то, что он отказался прерывать свой отпуск после ЧМ. По слухам британских таблоидов, Моуринью слишком часто ставит свои интересы выше желания игроков. Этот момент, кстати, считают одной из причин расставания с Дэйли Блиндом.

После трансфера голландца в «Аякс» Моуринью признался: он не встречал большего профессионала в своей жизни. Инсайдеры Mirror быстро опровергли высказывания горячими фактами. По мнению газеты, португалец в какой-то момент видел в Блинде полноценного капитана команды, услышал отказ Блинда забирать повязку на постоянной основе, разочаровался в нем и сплавил подальше от «Олд Траффорд». Любопытно, что теперь футболистов «МЮ» выводит на поле Поль Погба, который также недавно плохо воспринимал критику со стороны Моуринью.

***

В последний понедельник августа «МЮ» проиграл дважды за три первых тура и впервые при португальце пропустил три гола на «Олд Траффорд». Букмекеры ставят на то, что Жозе Моуринью будет первым уволенным тренером в этом сезоне АПЛ. Легенда «МЮ» Ли Шарп надеется, что португалец покинет команду к Рождеству. Кажется, все вокруг складывается против Моура. Журналисты, руководство, некоторые агенты и игроки не разделяют убеждений португальца, которые тянут в пропасть всю команду. В этом виноват только Моуринью.

И это понимают все, кроме него самого.

Весь мир тащится от жеста Алли. Его трудно повторить

13 главных фактов нового сезона АПЛ

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Блинд Дейли Погба Поль Моуринью Жозе ван Гаал Луи
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KOLBIS
1535428002
Когда его тактика давала плоды,но потом команды соперников нашли противоядие и развивались,а он остался топтаться на месте и не хочет признавать новые реалии...Из ОСОБЕННОГО превратился в ПОСРЕДСТВЕННОГО...
Ответить
овертайм
1535430188
засиделся, пора искать новые вызовы, англию уже покорял и не раз, пора может быть францию или германию?) думаю в псж или дортмунде на него было бы интересно посмотреть) хотя может обратно в реал или вообще юве?))
Ответить
kachan63
1535432122
А чего гнать на Моура?! Много ли в Англии клубов, выигравших за два сезона хоть парочку подобных "второсортных" трофеев? И говорить о "второсортности" Кубка Лиги как-то неприлично, если этим трофеем не гнушаются ни "Ман. Сити", ни "Челси". И что выиграл, например, Клопп за это время? Если Моура уволят, ему надо или возвращаться в Италию, или ехать в Германию.
Ответить
Lester84
1535432715
Значит скоро приедет на заработки в Россию
Ответить
Vladarg
1535432746
Увольнение Маура-вопрос времени.а его не так много.очень сложно представить кто из ведущих клубов Европы захочет с ним связываться после МЮ.
Ответить
Cules2013
1535441434
Моуриньо первым на выход в АПЛ? Не думаю, но сам факт его увольнения в течение этого сезона реален как никогда. Давайте честно - идеи португальца устарели и теперь работают плохо, а нового он ничего придумывать не хочет. Вон как парятся Пеп и Клопп, а Жозе воду в ступе толчёт уже лет 10. И проблема же не в самой сути оборонительной игры, а что она на практике не получается. Смысл играть от защиты, если защиту выстроить не получается? Многие бы сквозь пальцы смотрели бы на то, как играет их любимая команда, если она бы чаще выигрывала и меньше пропускала. А так - какой смысл? И денег на трансферы МЮ при Жозе потратил сопоставимое с тем, что у Сити или Ливерпуля. Те, кто приводят в качестве контраргументов - 2 место в АПЛ или победу в ЛЕ. Ну простите, если топ-тренер, коим себя Моур уж точно считает, тратит пол-миллиарда баксов на трансферы за пару ТО, сам лично выбирает какие игроки ему нужны, а потом выполняет необходимый минимум, чтобы его не выгнали - это успех по-вашему? Позорно было бы, если бы с такими ресурсами он ничего бы не достиг. Может многие уже забыли с какими отскоками МЮ выиграл ту же ЛЕ, хотя там класс команд был явно ниже. Трофеи Жозе в МЮ - это результат общекомандного класса игроков, которые сработали в его пользу. Гранды футбола на то они и гранды, что даже в сложные для себя времена где-то что-то могут выиграть. МЮ явно регрессирует при Жозе, и в этом сезоне будет хуже, чем в прошлом. Жозе ноет, что ему мало денег на трансферы, у него не те игроки (которых он сам и выбирал, между прочим) и т.п. Интересно, если он был тренировал Арсенал вместо Венгера - на каком бы он месте финишировал - 12? 15?
Ответить
android-uz
1535444629
Может уже пора какую нибудь сборную возглавить...
Ответить
Grindcore
1535445823
Он уже спёкся как тренер.
Ответить
серега кашин
1535448667
зидан уже в манчестере
Ответить
Мария Мария
1535468884
ээээ...чем то он напоминает мне бывшего дочкиного тренера...харизмы маловато...куража нет....какой-то унылый дядька...а то что личность тренера оч.важна для любого спортсмена и для команды тем более - факт
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
5
Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»
17:57
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
17:45
1
Даку выбрал номер в «Спартаке»
17:29
8
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
16:49
4
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
16:43
2
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
15:41
Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»
15:30
17
Все новости
Все новости
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
15:41
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
2
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
09:36
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 19:38
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
Вчера, 18:17
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
ФотоХоланд встретился с лучшим баскетболистом в истории
1 августа
3
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
Реакция «Челси» на завершение дисквалификации Мудрика
31 июля
«Ньюкасл» объявил об отставке главного тренера
31 июля
Мудрик сделал заявление о завершении дисквалификации за допинг
31 июля
7
Мудрику разрешили играть в футбол после дисквалификации за допинг
31 июля
3
«Ньюкасл» заплатит 11 миллионов за нового тренера
31 июля
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
«Манчестер Сити» назвал «Реалу» цену на Родри
31 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+