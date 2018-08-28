Похоже, Моуринью скоро уволят

27 мая 2016-го было ровно два года с начала истории Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед». За это время «Юнайтед» потратил около 432 млн евро на покупку новых футболистов и выиграл всего лишь три более-менее второсортных трофея: Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. После двух лет попыток вернуться на английский трон стало понятно: у него ничего не получится.

Проблемы с атакой

За два года в «МЮ» прогрессировали только некоторые футболисты: Рэшфорд, Матич, Лингард. Но повышение уровня этих ребят не сопровождается прогрессом «Юнайтед» в целом. Команда играет все в тот же защитный футбол, причем Моуринью не меняет тактику даже в матчах, когда преимущество «Юнайтед» очевидно.

Статистика по прошлому сезону такова: в восьми случаях из десяти, когда «МЮ» забивал гол, Жозе сразу же жестикулировал игрокам, чтобы они действовали поближе к защите. Похоже, трусливая тактика португальца окончательно достала болельщиков. После проигранного матча с «Брайтоном» под цитатами Моура с пресс-конференции фаны «Юнайтед» организовали массовый хейт тренера. «МЮ» никогда не играл в такой однообразный и малоатакующий футбол.

Даже при Луи ван Гале и его псевдоидеологии команда выбиралась в атаку чаще, чем при Жозе. Убийственный плюс в пользу Моура – в прошлом сезоне «МЮ» забил больше всего голов в АПЛ за всю пост-фергюсоновскую эпоху (68). При этом при ван Гале процент удачных атак (в данном случае – комбинаций, приводящих к ударам по воротам соперника) составлял 24,1%, при Мойесе – 20,4%. При Моуринью «МЮ» завершил точным ударом всего 18,1% вылазок к чужой штрафной.

При этом, несмотря на очевидную адаптацию других команд к «автобусам», Жозе все еще действует по защитной методике. Гвардиола тренирует в центре поля ромб с Бернарду Силвой (номинально – фланговым полузащитником) на острие фигуры, сразу под Агуэро. Сарри берет в «Челси» двух футболистов (Ковачич и Жоржиньо), которые хорошо действуют в случае, если соперник играет от обороны. У Юргена Клоппа на случай, если игроки «МЮ» забьются близко к Де Хеа, есть Наби Кейта с шикарным пасом, Салах и Фирмино.

Кажется, это не особо смущает Жозе. При внушительном наборе классных игроков он давно ставит на защитные действия, но не на атакующие. По данным Sky Sports, по количеству созданных моментов, касаний в штрафной площади соперника «МЮ» занимает 17-е и 20-е места среди команд АПЛ. Кроме того, «Юнайтед» проводит всего 20% игрового времени в атаке в третьих тридцатиминутках матчей Премьер-лиги. Эта отвратительная цифра отправляет манкунианцев на 20-е место в рейтинге команд чемпионата Англии.

Проблемы с боссами

Изначально кажется, что они несущественные: недавно «Юнайтед» продлил контракт с Жозе до 2020 года, исполнительный директор команды Эд Вудворд вроде как доверяет португальцу. На деле же Моуринью и американские боссы совершенно по-разному смотрят на развитие клуба. Жозе думает, что результат придет, только если совершить качественные приобретения. Глейзеры и Вудворд рассчитывают, что Жозе справится с доступными активами.

При этом действия владельцев нелогичны. Американцы в течение нескольких трансферных окон выполняли просьбы коуча, тратили безумные деньги на новичков, а потом – с грустью наблюдали за провалами Моуринью в чемпионате. Кажется, теперь терпение Глейзеров лопнуло. Боссы выделили деньги только на Фреда, Диого Далота и, по данным журналистов BBC, отказали Жозе Моуринью в приобретении целого ряда игроков. В их число входили Гарет Бэйл, Иван Перишич и Матео Ковачич.

Моуринью ноет даже в ситуации абсолютной вседозволенности. «Или у наших конкурентов фантастические составы, или они активно инвестируют в покупки, как это делает «Ливерпуль», скупающий всех и вся. Так что, если «Манчестер Юнайтед» не усилит команду, нас ждет тяжелый сезон», – трудно поверить, но это говорит человек, который за два года потратил почти полмиллиарда евро.

Еще один момент, в котором Вудворд и Моуринью не могут прийти к соглашению – должность спортивного директора. Жозе считает, что с некоторыми организационными задачами он справится самостоятельно, но за введение нового сотрудника в административный штаб голосуют все директоры «МЮ». Их просто не устраивает трансферная политика, за которую долгое время отвечал лично Моуринью.

При португальце некоторые приобретенные футболисты так и не добились предполагаемого прогресса, поэтому Эд Вудворд уже начал поиски спортивного директора. По данным SkySports, в следующее трансферное окно такой человек организует дополнительный скаутский отдел и будет предлагать тренеру потенциальных новичков. По данным The Guardian, спортивный директор лично займется поисками новых футболистов и будет играть роль Свена Мислинтата в «Арсенале» (немец ездит по странам и приносит Эмери кипу с отчетами по играм интересующих его игроков).

В любом случае, как бы ни хотел Моуринью, очень скоро его сильно стеснят в обязанностях. Вопрос остается лишь один – кого возьмет «Манчестер Юнайтед» в свой штаб. В английской прессе есть слухи, что в шорт-лист «Юнайтед» входят спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи и спортдир «Локомотива» Эрик Штоффельхаус.

Проблемы с лидерами

В июне британская пресса разрывала сердца болельщиков «МЮ» слухами о том, что Поль Погба хочет уйти из команды. У ситуации были два раздражителя. Первый – Мино Райола, который вроде бы провоцировал своего клиента на переход в «Барсу» или в «Ювентус». Второй – Жозе Моуринью, недовольный поведением агента полузащитника. Кроме того, он раскритиковал Поля за то, что он отказался прерывать свой отпуск после ЧМ. По слухам британских таблоидов, Моуринью слишком часто ставит свои интересы выше желания игроков. Этот момент, кстати, считают одной из причин расставания с Дэйли Блиндом.

После трансфера голландца в «Аякс» Моуринью признался: он не встречал большего профессионала в своей жизни. Инсайдеры Mirror быстро опровергли высказывания горячими фактами. По мнению газеты, португалец в какой-то момент видел в Блинде полноценного капитана команды, услышал отказ Блинда забирать повязку на постоянной основе, разочаровался в нем и сплавил подальше от «Олд Траффорд». Любопытно, что теперь футболистов «МЮ» выводит на поле Поль Погба, который также недавно плохо воспринимал критику со стороны Моуринью.

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В последний понедельник августа «МЮ» проиграл дважды за три первых тура и впервые при португальце пропустил три гола на «Олд Траффорд». Букмекеры ставят на то, что Жозе Моуринью будет первым уволенным тренером в этом сезоне АПЛ. Легенда «МЮ» Ли Шарп надеется, что португалец покинет команду к Рождеству. Кажется, все вокруг складывается против Моура. Журналисты, руководство, некоторые агенты и игроки не разделяют убеждений португальца, которые тянут в пропасть всю команду. В этом виноват только Моуринью.

И это понимают все, кроме него самого.

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