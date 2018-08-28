Талант, который может испортить карьеру Черышева

Гедеша очень ждали
Когда «Валенсия» объявила об аренде Черышева, фанаты встретили сделку смешанными чувствами. Среди комментариев про Путина и Россию мелькали высказывания о том, что лучше бы закрыли переговоры с «ПСЖ» по Гедешу. 21-летний португалец провел в «Валенсии» целый сезон-2017/18, но играл в аренде. За 33 матча Примеры он забил пять голов и отдал десяток голевых пасов. Поэтому в мае «ПСЖ» потребовал за Гедеша 80 миллионов евро. Transfermarkt утверждает, что сумму сбили до 40 миллионов.
Болельщики «Валенсии» радовались примерно так:
Он стоит таких денег
Гедеш прорывался в европейский футбол из «Бенфики», где его начали сравнивать с Роналду. Он дебютировал еще в сезоне-2014/15 и потом заработал для клуба 30 миллионов евро. Кажется, даже в самом «ПСЖ» не поняли, зачем покупали Гедеша. За два сезона полузащитник провел в Лиге 1 только восемь неполных матчей, где сделал одну голевую передачу. Зато в «Валенсии» он раскрылся и доказал свой потенциал.
У Гедеша есть несколько достоинств, которые делают его перспективным и важным игроком для «Валенсии».
1. Гонсало Гедеш – универсальный футболист. Он играет на левом краю атаки, но при желании может сменить фланг или вообще перейти в центр нападения. Первый сигнал для Черышева в том, что португальца должны использовать именно слева. В первых двух матчах там неудачно выходил в основе новичок Васс, а справа безальтернативно играет перспективный Солер. В нападение Гедеша не пульнут – там и без него четыре сильных форварда.
2. Скромность – главная черта талантливого португальца. Когда Гедеш еще играл за «Бенфику», в нем отмечали стремление к спортивным успехам и отсутствие желания жить в роскоши. При этом Гедеша считают открытым и веселым парнем, с которым всегда можно посоветоваться и поговорить. За пределами поля с ним легко подружиться, но в игре все по-другому. «Валенсия» специально держала для Гедеша его седьмой номер и готова дать парню все условия для комфортной игры.
3. Гедеш идеально подходит для «Валенсии». Он выделяется скоростью и низким дриблингом. Топ-футболистом Гедеша делает еще и умение классно бить. С левой ногой у него возникают сложности, но с родной правой португалец стреляет по девяткам. Вот такой гол он забил в матче против «Севильи».
Почему все это важно?
Этим летом Денис Черышев классно выступил на чемпионате мира, но «Вильярреалу» оказался не нужен. Видеть Черышева в «Валенсии» хотел главный тренер Марселино, поэтому так переход выглядит хорошо. Но самого Дениса мы теряем из-за частых трансферов в испанские команды одного уровня. Приобретение Гедеша может окончательно добить все перспективы россиянина в настоящем и будущем. Гонсало едет в «Валенсию» для игры в основе в обожаемом болельщиками статусе звезды. Денис Черышев и без новых приобретений начал сезон с одного выхода на замену в проигранном матче. Кажется, дальше ему будет еще сложнее.
Важные новости о «Валенсии»:
«Валенсия» проиграла «Эспаньолу», Черышев вышел на замену
Президент «Валенсии»: «Родриго хочет играть за нас. Отступные за испанца составляют 120 миллионов»
Дзадза перешел из «Валенсии» в «Торино»
[poll id=1733]