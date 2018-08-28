Талант, который может испортить карьеру Черышева

Гедеша очень ждали

Когда «Валенсия» объявила об аренде Черышева, фанаты встретили сделку смешанными чувствами. Среди комментариев про Путина и Россию мелькали высказывания о том, что лучше бы закрыли переговоры с «ПСЖ» по Гедешу. 21-летний португалец провел в «Валенсии» целый сезон-2017/18, но играл в аренде. За 33 матча Примеры он забил пять голов и отдал десяток голевых пасов. Поэтому в мае «ПСЖ» потребовал за Гедеша 80 миллионов евро. Transfermarkt утверждает, что сумму сбили до 40 миллионов.

Болельщики «Валенсии» радовались примерно так:

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Он стоит таких денег

Гедеш прорывался в европейский футбол из «Бенфики», где его начали сравнивать с Роналду. Он дебютировал еще в сезоне-2014/15 и потом заработал для клуба 30 миллионов евро. Кажется, даже в самом «ПСЖ» не поняли, зачем покупали Гедеша. За два сезона полузащитник провел в Лиге 1 только восемь неполных матчей, где сделал одну голевую передачу. Зато в «Валенсии» он раскрылся и доказал свой потенциал.

У Гедеша есть несколько достоинств, которые делают его перспективным и важным игроком для «Валенсии».

1. Гонсало Гедеш – универсальный футболист. Он играет на левом краю атаки, но при желании может сменить фланг или вообще перейти в центр нападения. Первый сигнал для Черышева в том, что португальца должны использовать именно слева. В первых двух матчах там неудачно выходил в основе новичок Васс, а справа безальтернативно играет перспективный Солер. В нападение Гедеша не пульнут – там и без него четыре сильных форварда.

2. Скромность – главная черта талантливого португальца. Когда Гедеш еще играл за «Бенфику», в нем отмечали стремление к спортивным успехам и отсутствие желания жить в роскоши. При этом Гедеша считают открытым и веселым парнем, с которым всегда можно посоветоваться и поговорить. За пределами поля с ним легко подружиться, но в игре все по-другому. «Валенсия» специально держала для Гедеша его седьмой номер и готова дать парню все условия для комфортной игры.

3. Гедеш идеально подходит для «Валенсии». Он выделяется скоростью и низким дриблингом. Топ-футболистом Гедеша делает еще и умение классно бить. С левой ногой у него возникают сложности, но с родной правой португалец стреляет по девяткам. Вот такой гол он забил в матче против «Севильи».

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Почему все это важно?

Этим летом Денис Черышев классно выступил на чемпионате мира, но «Вильярреалу» оказался не нужен. Видеть Черышева в «Валенсии» хотел главный тренер Марселино, поэтому так переход выглядит хорошо. Но самого Дениса мы теряем из-за частых трансферов в испанские команды одного уровня. Приобретение Гедеша может окончательно добить все перспективы россиянина в настоящем и будущем. Гонсало едет в «Валенсию» для игры в основе в обожаемом болельщиками статусе звезды. Денис Черышев и без новых приобретений начал сезон с одного выхода на замену в проигранном матче. Кажется, дальше ему будет еще сложнее.

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