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Талант, который может испортить карьеру Черышева

Гедеша очень ждали

Когда «Валенсия» объявила об аренде Черышева, фанаты встретили сделку смешанными чувствами. Среди комментариев про Путина и Россию мелькали высказывания о том, что лучше бы закрыли переговоры с «ПСЖ» по Гедешу. 21-летний португалец провел в «Валенсии» целый сезон-2017/18, но играл в аренде. За 33 матча Примеры он забил пять голов и отдал десяток голевых пасов. Поэтому в мае «ПСЖ» потребовал за Гедеша 80 миллионов евро. Transfermarkt утверждает, что сумму сбили до 40 миллионов.

Болельщики «Валенсии» радовались примерно так:

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Он стоит таких денег

Гедеш прорывался в европейский футбол из «Бенфики», где его начали сравнивать с Роналду. Он дебютировал еще в сезоне-2014/15 и потом заработал для клуба 30 миллионов евро. Кажется, даже в самом «ПСЖ» не поняли, зачем покупали Гедеша. За два сезона полузащитник провел в Лиге 1 только восемь неполных матчей, где сделал одну голевую передачу. Зато в «Валенсии» он раскрылся и доказал свой потенциал.

У Гедеша есть несколько достоинств, которые делают его перспективным и важным игроком для «Валенсии».

1. Гонсало Гедеш – универсальный футболист. Он играет на левом краю атаки, но при желании может сменить фланг или вообще перейти в центр нападения. Первый сигнал для Черышева в том, что португальца должны использовать именно слева. В первых двух матчах там неудачно выходил в основе новичок Васс, а справа безальтернативно играет перспективный Солер. В нападение Гедеша не пульнут – там и без него четыре сильных форварда.

2. Скромность – главная черта талантливого португальца. Когда Гедеш еще играл за «Бенфику», в нем отмечали стремление к спортивным успехам и отсутствие желания жить в роскоши. При этом Гедеша считают открытым и веселым парнем, с которым всегда можно посоветоваться и поговорить. За пределами поля с ним легко подружиться, но в игре все по-другому. «Валенсия» специально держала для Гедеша его седьмой номер и готова дать парню все условия для комфортной игры.

3. Гедеш идеально подходит для «Валенсии». Он выделяется скоростью и низким дриблингом. Топ-футболистом Гедеша делает еще и умение классно бить. С левой ногой у него возникают сложности, но с родной правой португалец стреляет по девяткам. Вот такой гол он забил в матче против «Севильи».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Почему все это важно?

Этим летом Денис Черышев классно выступил на чемпионате мира, но «Вильярреалу» оказался не нужен. Видеть Черышева в «Валенсии» хотел главный тренер Марселино, поэтому так переход выглядит хорошо. Но самого Дениса мы теряем из-за частых трансферов в испанские команды одного уровня. Приобретение Гедеша может окончательно добить все перспективы россиянина в настоящем и будущем. Гонсало едет в «Валенсию» для игры в основе в обожаемом болельщиками статусе звезды. Денис Черышев и без новых приобретений начал сезон с одного выхода на замену в проигранном матче. Кажется, дальше ему будет еще сложнее.

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Испания. Примера Испания Валенсия Черышев Денис Гедеш Гонсалу
Комментарии (7)
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серега кашин
1535451022
у него и карьеры то толком нет всегда в заявку попасть не может
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dyema
1535451971
Пора в Россию
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KOLBIS
1535458332
Не везет Денису,искренне сочувствую...
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Чуни Муни
1535462903
Хоть он и Гадеш, но Дену ничего не мешает.)))
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general.lizyukov
1535474427
Он сам себе карьеру испортит, не нужно никого приплетать.
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Cules2013
1535483105
Есть такая штука, называется "конкуренция". Судя по заголовку, автор об этом не слышал.
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