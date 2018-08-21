Президент «Валенсии»: «Родриго хочет играть за нас. Отступные за испанца составляют 120 миллионов»

Президент «Валенсии» Анил Мурти назвал сумму отступных за форварда команды Родриго, в услугах которого заинтересован «Реал».

«Все знают, что Лопетеги лично знаком с Родриго, но мы не знаем, что происходит в «Реале».

Родриго – чрезвычайно важный для нас игрок, который стоит очень дорого. Он хочет играть за «Валенсию», а его отступные составляют 120 миллионов евро.

Эта сумма не взята с потолка – мы анализируем рынок. Но каждый день все меняется, так что подождем и посмотрим, что произойдет», – сказал Мурти.