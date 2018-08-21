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    Президент «Валенсии»: «Родриго хочет играть за нас. Отступные за испанца составляют 120 миллионов»

    Президент «Валенсии» Анил Мурти назвал сумму отступных за форварда команды Родриго, в услугах которого заинтересован «Реал».

    «Все знают, что Лопетеги лично знаком с Родриго, но мы не знаем, что происходит в «Реале».

    Родриго – чрезвычайно важный для нас игрок, который стоит очень дорого. Он хочет играть за «Валенсию», а его отступные составляют 120 миллионов евро.

    Эта сумма не взята с потолка – мы анализируем рынок. Но каждый день все меняется, так что подождем и посмотрим, что произойдет», – сказал Мурти.

    Источник: Football Espana

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    21.08.2018 09:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 21 августа 2018, 12:06

      С этими ценами на игроков совсем с ума посходили.

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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 21 августа 2018, 10:16

      Набиваю тупо цену. Уже нашли замену в лице Батшкаи и Гамейро. А Сейчас будут пытаться вытянуть по больше денег из Реала. Надеюсь Перес не так глуп. По тому что Родриго по моему мнению не стоит и трети от этой суммы.

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 21 августа 2018, 09:38

      Пилять, где вы такие цены берёте, совсем из ума выжили)

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