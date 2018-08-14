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    Позорный скандал в РПЛ. «Спартак» победил


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    Голосов: 9
    14.08.2018 16:05
    Главные подробности дела Ташаева.

    Что произошло?

    6 июля Ташаев стал игроком «Спартака». В СМИ писали о его плате в 1,5 миллиона евро за расторжение контракта с «Динамо». Позже стало известно, что эти деньги погасил «Спартак». Агенты Ташаева рассуждали о том, сколько вариантов имел игрок, а сам полузащитник радовался переходу. «Динамо» от этого осталось в проигрыше, а через месяц клуб активизировался.

    «Динамо» обратилось в Палату споров с просьбой о дисквалификации Ташаева. Уже на следующий день Арбитражный суд Москвы разобрался в ситуации и все прояснил. Сторона «Динамо» требовала аннулировать тот самый пункт о фиксированной выплате в 1,5 миллиона евро, потому что из-за этого клуб лишился еще 2-х миллионов за подготовку Ташаева и других платежей. В этом «Динамо» отказали, а сам трансфер Ташаева суд признал законным.

    Кажется, никаких санкций и дисквалификации игрока уже не будет.

    Почему это важно?

    Портал Transfermarkt оценивает Ташаева в 5 миллионов евро. Предыдущий сезон – лучший в его карьере. В 27 матчах Премьер-лиги Ташаев забил семь голов и отдал шесть голевых передач. Он был лидером «Динамо» и высоко котировался на рынке. При нормальных раскладах «Динамо» должно было продавать Ташаева в несколько раз дороже, но клуб виноват в этом сам. Вот слова экс-генерального директора «Динамо» Евгения Муравьева:

    «Насколько мне известно, спортивный директор клуба сказал, что нам такой игрок не нужен. Почему его клуб вообще пытается оспорить, я не понимаю. Менеджмент не довел работу до конца по стоимости выкупа. Это вопрос к сегодняшнему менеджеру «Динамо», а не ко мне. Какой выход из этой ситуации? Конечно, будут судиться, надо как-то исправлять и доводить дело до конца. Эту ситуацию надо решать между Ташаевым и «Динамо». Этот скандал не идет на пользу никому».

    Александр Ташаев, интервью порталу Sport24

    «Я очень много лет провел в «Динамо». Безмерно благодарен клубу за все. Столько людей там встретил замечательных… Мне там дали шанс, поверили в меня. Прекрасно понимаю, что динамовцам, болельщикам особенно, было тяжело принять мое решение. Мне это тоже далось сложно во всех отношениях, но я хочу расти как футболист. И на данном этапе я со своей семьей и окружением решил, что «Спартак» – идеальный для этого вариант»

    Реакция болельщиков

    Все последнее время на Ташаева серьезно бомбили болельщики. Даже Романа Зобнина по такому же пути в «Спартак» отпускали намного легче. Логично, что переход Ташаева к конкуренту принимают не все.

    Как у него сейчас дела?

    В «Спартаке» Ташаева представляют игроком основы. В трех матчах чемпионата он играл в среднем по 65 минут. Пока крайний полузащитник привыкает к задумкам Карреры и постепенно перестраивается под новые задачи. Год назад он начинал чемпионат в футболке «Динамо» и лишил «Спартак» очков, которых потом не хватило клубу для прямого попадания в Лигу чемпионов. Сейчас от Ташаева ждут помощи в противостоянии против ПАОКа.

    «Спартак» подписал Ташаева. Шикарный трансфер для клуба

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РПЛ
    Рейтинг: 2 Голосов: 9
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 17 июля 2020, 21:43

      как парням, против ******, теперь играть, тьфу срамотища...

      0
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      Рейтинг: +64

      красноярец 18 августа 2018, 23:40

      петушки.

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 15 августа 2018, 20:19

      Динамо вообще странно себя ведет уже долгие годы. То по 80 лямов на игроков тратят, то находятся на грани банкротства. Там с руководством явно какие-то темные дела происходят.

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk 15 августа 2018, 20:03

      Я бы на месте руководства Динамо направил бы запрос по поводу появление 1,5 млн. которые, он выплатил что б уволится после установление источника денег и в случае если эти деньги пришли от Спартака тогда можно смело в суд идти и тут уже не отмажется т.к. вёл переговоры с другим клубом имея контракт действующий на руках, а если докажет что это накопления собственные тогда вопросов ноль.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 15 августа 2018, 15:11

      Если ты всю сознательную жизнь провел в "Динамо" и потом переходишь к заклятому "другу" - это просто предательство, измена, да и не по понятиям, а западло. Это то же самое что и предательство Родины. И не надо оправдываться высокими словами... Иуда он и есть иуда.

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 августа 2018, 18:42

      в динамо любят после драки кулаками махать и всегда это бесполезно

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 18:30

      этого итога и следовало ожидать, зря и затевали суды и претензии. ведь Ташаев знал что поступает в соответствии с условиями контракта.

      4
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      Рейтинг: +1095

      ZAITZEFF2011 14 августа 2018, 18:04

      Это уже не первая ошибка руководства Динамо по разбазариванию игроков. Нужны изменения в структуре клуба в обязательном порядке.

      5
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      Рейтинг: +379

      o33uk > ZAITZEFF2011 15 августа 2018, 20:04

      Это не ошибка это вредительство и воровство намеренное.

      0
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 14 августа 2018, 17:58

      а что собственно "позорного" ???

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 августа 2018, 16:25

      А смысл после боя кулаками махать ?
      Руководству Динамо надо самим в себе разобраться.

      4
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Мары 15 августа 2018, 21:10

      Вчера смотрел как Ташаев играет в Лиги Чемпионов?
      Я же говорил что так получиться.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > o33uk 15 августа 2018, 21:43

      Хорошо Ташаев играл.Один из не многих кто на пару с Зобниным, Глушаковым и Жиго пытался сыграть не стандартно.Вратарь молодой тоже не плох.Джикия надёжный, но медленно начинал атаки.
      К сожалению остальные вышли как туристы.Фланги обороны просто мёртвые.Вот собственно и всё.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Мары 16 августа 2018, 12:40

      Я просто напомнить хотел о том как перед началом чемпа вы рисовали картину как Ташаев вырастит благодаря участию в ЛЧ. Я же писал гарантий что он будет там играть 0 т.к. туда ещё нужно попасть.
      По игре Ташаева плохого сказать не могу, неплохо начал момент имел, но дальше и хорошего сказать нечего как впрочем и про всех остальных не было б Зобнина вообще непонятно как бы вы играли.
      Вообщем если ты просто скажешь что я был по поводу ЛЧ прав этого будет достаточно.))))

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      Рейтинг: +23534

      Мары > o33uk 16 августа 2018, 15:55

      Большое строится из малого.Ты же тоже когда то ребёнком был.Но вырос.И спор был не за лигу.Можешь поднять его.Ты говорил, что Ташаев говно и пёс и вообще не факт, что у Карреры он будет в основе.
      За Лигу же я тебе ни чего не говорил.Не люблю прыгать вперёд с фразами о ещё не случившемся.Что проходить этот ПАОК обязаны, да говорил.Что пройдём, ни разу.Подыми коменты и обнови память.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Мары 16 августа 2018, 16:41

      Ты говорил о том что прогресс Ташаеву обеспечен за счёт выступлений в ЛЧ(тогда ещё даже не было известно с кем вы будете играть). На что я тебе отвечал что с чего ты взял что он там будет играть, намекая на то что туда надо ещё пройти вот и всё.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Мары 16 августа 2018, 16:45

      По поводу того что он пёс или говно я не говорил.
      Весь наш спор был вокруг того что ты убеждал всех не только меня что перейдя в Спартак сразу начнёт прогрессировать и тому подобное, я не соглашался с этим и приводил аргументы за то что он явно ошибся с клубом.

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      Мары > o33uk 16 августа 2018, 19:33

      Ну не суди ты по двум, трём матчам.Дай время хотя бы до Нового года.Будет прежней своей тенью, клянусь я признаю, что ошибался.Если же наоборот, тоже учись признавать ошибки.
      Пока же вижу, что парню доверяют и он отвечает тренерскому составу тем же.Пока играет на достаточно приличном уровне, но ещё не раскрылся и это факт.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Мары 17 августа 2018, 14:53

      Вот совсем другой разговор.
      Если в дерби победите первый признаю свою не правоту, но тоже стоит учитывать победы разные бывают.
      По поводу Ташаева возможно ты и прав и всё это дело времени но я всё таки склоняюсь к тому что не попрёт у него при Карере точно т.к. повторю то что раньше говорил в случае продажи Промеса возможно у Ташаева были б шансы на его позиции и при наличии сильного крайнего защитника который освободил бы его от оборонительной работы, но на сегодня таких нет.
      И второй момент но на мой взгляд самый важный о котором я говорил раньше предсезонка провалена напрочь тот же Ташаев провёл тренировку первую в 20- ых числах так же Промес и тд. отсюда такие слабые матчи по игре с Оренбургом Анжи и Греками, а при таких раскладах разбираться как и куда поставить Ташаева никто не будет не до этого.

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