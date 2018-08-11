Игрок сбежал после звонка. Его клуб теперь ненавидят

Это английское лето особенно дикое. Англичане закрыли трансферное окно 9 августа, чтобы избежать перетасовки составов во время чемпионата, поэтому первая половина месяца получилась даже слишком жаркой. Вратарь Кепа стал самым дорогим испанцем в истории и сменил в рамке «Челси» Тибо Куртуа. «Эвертон» увел у «Милана» Бернарда и взял отказников из «Барселоны». Удивляющий «Фулхэм» переплюнул всех топов.

При желании «Фулхэм» теперь может выставить абсолютно новый состав по сравнению с предыдущим сезоном в Чемпионшипе. На летнее усиление команда потратила 109 миллионов евро, а купленный у «Бешикташа» вратарь Фабри даже не вписывается в предполагаемую схему.

text Публикация от text (@brfootball) 9 Авг 2018 в 3:10 PDT

Место левого защитника здесь займет Джо Брайан – парень, который вколотил один из голов «Бристоля» в сумасшедшей игре с «МЮ». Именно с ним связана самая забавная история последних дней, потому что Брайан почти перешел в «Астон Виллу». Все вопросы с «Бристолем» были улажены, разговор с тренером состоялся, медицинские вопросы закрыты. Брайан готовился подписать контракт, когда «Бристоль Сити» принял предложение «Фулхэма». Джо собрался и уехал в Лондон, а «Вилла» даже не нашла ему замену.

«Он прошел все медицинские тесты и вернулся на тренировочное поле. Через 15 минут после этого агенту Джо позвонили. Нам не хватило этих 15 минут, а «Фулхэм» не получил свою главную трансферную цель. Когда приходит звонок из Премьер-лиги, нам трудно конкурировать. В финансовом аспекте они предложили ему лучшую зарплату. Для справедливости Брайан оставался с нами еще несколько часов, но место в Премьер-лиге и деньги заставили его уйти в «Фулхэм». Этого не должно было случиться», – досадовал главный тренер «Астон Виллы» Стив Брюс.

Несколько фактов о трансфере, которую делают историю еще драматичнее.

1. «Фулхэм» вел переговоры о полноценном трансфере Мэтта Таргетта из «Саутгемптона». Левый защитник провел в команде половину прошлого сезона, но о его выкупе так и не договорились. За день до закрытия окна «Фулхэм» давал «Саутгемптону» 15 миллионов евро, но у них запросили 20. Брайан оказался дешевой альтернативой – его подписали всего за 6 миллионов.

2. Отъезд Брайана из расположения «Астон Виллы» сопровождался слухами. Самые веселые из них связаны со Стивом Брюсом и его чрезмерным желанием сохранить Брайана. В сети разлетелся скриншот из переписки, где утверждалось о погоне Брюса за игроком на машине прямо по трассе. Ведущие английские СМИ ничего не подтвердили, но на эту тему фанаты лепили мемы.

3. Джо Брайан заслужил повышение. 24-летний атакующий защитник поиграл во всех лигах до пятого дивизиона, воспитывался «Бристолем» и закрепился с командой в Чемпионшипе. Как и ушедшего в ЦСКА Хордура Магнуссона, болельщики «Бристоля» любили Брайана. Сам он финансово помогал любительским командам и открыто общался с фанатами. Его отпустили с теплотой.

Зато «Фулхэму» сильно досталось за агрессивную трансферную политику. Переход Брайана взбудоражил болельщиков «Астон Виллы». Они мечтают о возвращении команды в АПЛ, а не о подобных трансферных итогах. В сторону «Фулхэма» полилась ненависть.

«Ты выиграл, «Фулхэм». Наслаждайтесь Джо Брайаном. Надеюсь, он сделает вас счастливыми. Дорогие лорды, какая же печальная жизнь. Вы полностью разрушили трансферное окно, чтобы у вас появился новый левый защитник. Воспользуйтесь деньгами, чтобы получить уроки милости и приличия».

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