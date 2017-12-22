Эти парни – сенсация месяца. Они вам точно понравятся

«Бристоль Сити» выносит более статусные клубы и лучше всех празднует голы прямо в твиттере.

Отец и сын. И Рой Ходжсон

В шведском «Мальме» 90-х обитали три важных персонажа. Где-то в недрах рос подросток Златан Ибрагимович, во взрослой команде солировал Гари Джонсон, а тренировал его сам Рой Ходжсон. За время скандинавской командировки Ходжсон довольно близко познакомился с сыном Гари Джонсона – Ли, и именно отсюда, по мнению британских СМИ, началась история самого резонансного тренера этого декабря.

В середине нулевых Гари и Ли вместе рулили в «Бристоле» и 24 мая 2008-го едва не сделали чудо. Гари-тренер и Ли-полузащитник вывели «Бристоль Сити» в финал плей-офф за право выйти в АПЛ, но там их с минимальным результатом переборол «Халл Сити», который рвался в первую для себя Премьер-лигу. Мечта Гари и Ли дебютировать на самом верху семейным дуэтом так и не сбылась.

В следующих двух сезонах «Бристоль» боролся за выживание, Гари Джонсон ушел в полупрофессиональные клубы, а Ли завершил карьеру и продолжил дело отца. Едва придя в «Олдхэм» в 2013-м, Ли Джонсон попал в Кубке Англии на «Ливерпуль». Но тогда для сенсаций Ли не созрел, и его команда уступила «красным» – 0:2. Ничего серьезного Джонсон-младший не добился и с «Барнсли», откуда его уволили по ходу сезона-2015/16. Казалось, его тренерская карьера обрывается, едва стартанув. И тут на помощь приходит старый приятель Рой Ходжсон. Он порекомендовал Ли Джонсона владельцу «Бристоля» Стиву Лэнсдауну.

«Каждый день мне на почту приходили угрозы»

В знакомом месте Ли Джонсон начал потрясающе. «Бристоль Сити» обыграл «Уиган» и «Бертон» и вырвался в лидеры. Команда почти полгода слыла грозой авторитетов – по ходу дистанции были обыграны «Фулхэм», «Астон Вилла» и «Лидс Юнайтед». Так продолжалось ровно до наступления календарной зимы. Восемь поражений подряд в декабре-январе накалили обстановку до предела. «Это был жесточайший период в истории моего правления. Такой злобы и агрессии, которую выливала пресса и болельщики на нас, мне никогда не приходилось переживать», − признался Лэнсдаун.

Еще хуже было самому Ли Джонсону. После пяти поражений подряд он забрал нападающего Мэтти Тейлора прямо из логова злейшего врага − «Бристоль Роверс». Узнав об этом, фанаты засыпали тренера проклятиями. «Каждый день мне на почту приходили угрозы и требования немедленно убираться. Один из болельщиков узнал, где я живу и разместил объявление на форуме «Бристоля». Через некоторое время разъяренная толпа дежурила у моего дома, но я и моя семья заранее успели его покинуть. Это был самый кошмарный период моей жизни», − вспоминал Ли.

После поражения от «Ноттингема» Джонсон получил интересное предложение от сборной Гибралтара, откуда родом его бабушка. Но туда его не отпустил Стив Лэнсдаун. Параллельно босс пригрозил наказанием особо агрессивным фанатам «Бристоля», чтобы спасти тренера от бешеного давления. Обстановка на «Эштон Гейте» нормализовалась, к команде вновь пришли победы и после финишного спурта «Бристоль» выбрался со дна таблицы.

После этого Джонсон создал главную радость в новейшей истории клуба.

Если в первых турах команда еще допускала осечки, то затем «Бристоль» поймал невиданный для себя кураж. В Чемпионшипе «малиновки» перебарывают одного соперника за другим, а Кубок Лиги и вовсе превратился для «Бристоля» в поле для издевательств. «Плимут» и «Кристал Пэлас» были уничтожены, а «Уотфорд» − переигран в безбашенной перестрелке. «Бристоль» ворвался в четвертьфинал Кубка Лиги, где их ждал «МЮ».

Разбитая копилка и разбитый Моуринью

Жозе Моуринью вряд ли скрывал радость от жеребьевки: ему достался единственный клуб турнира, который не представляет АПЛ. Главная задача португальца на матч с «Бристолем» − пресечь недооценку соперника, который, похоже, открыто смотрел на «МЮ» снизу вверх. «Я специально узнал, какое шампанское любит Жозе Моуринью и заказал его за 450 фунтов. Чтобы приобрести его, мне пришлось разбить копилку дочери. Я бы очень хотел побывать в компании Моуринью хотя бы 5-10 минут», − рассказывал Джонсон.

Моуринью провалился. Индивидуально игроки «МЮ» сильно превосходили, но это не помогло из-за тактических ошибок. «Юнайтед» удивил дерзкий прессинг «Бристоля», от которого страдает сейчас весь Чемпионшип. К тому же, манкуниакцам тупо не везло: Ибрагимович засадил мяч в перекладину, а Рэшфорд – в штангу. Впоследствии Рэшфорд создал еще три момента для гола, но все мимо.

«Соперник сражался так, будто это их главный матч в жизни. Наши игроки были похожи на офисных клерков, часть из которых вообще не хотели выходить на работу», − красноречиво заявил после матча Моуриньо.

Все решилось на 93-й минуте матча. Вышедший на замену нападающий Мэтти Тейлор – тот самый, из «Бристоль Роверс» − оттянулся на позицию атакующего полузащитника. Вместе с ним оттянулись и защитники «МЮ», благодаря чему свободная зона образовалась перед Кори Смитом. Опорник «Бристоля», будь он чуть менее решительным, не нырнул бы туда и предпочел бы и дальше спокойно охранять свою зону. Но «Манчестер» позволял сопернику настолько много, что Смит решился. Кори ускорился, ворвался на место Тейлора, оказался один на один с вратарем «МЮ» и забил решающий гол. Зрители на «Эштон Гейте» вырвались на поле, а Ли Джонсон обнимался с первым попавшимся под руки боллбоем. В тот вечер это однозначно был самый счастливый городо Англии.

Манчестер-2

Теперь в полуфинале «Бристоль» сыграет с лучшей командой мира на данный момент. Да еще и на «Этихаде». Повторит ли «Бристоль» такой же трюк с другой половиной Манчестера? Скорее всего, нет. В игре с «Юнайтед» они большую часть матча показывали общекомандную скорость уровня Чемпионшипа/низов АПЛ. Кроме того, Ли Джонсон использует систему высокого прессинга, который Пеп Гвардиола разобьет изысканно и со вкусом.

Особенно серьезные опасения вызывают края защиты. Правый фланг Бэйли Райта стал любимым местом для «манкунианцев» для острых навесов и прострелов. Слева же располагается несостоявшийся новичок «Ростова» Хордур Магнуссон. Исландец заметно чаще бегал в атаку со своей зоны, но особого креатива в его действиях нет. Вообще перед тренерским штабом «Бристоля» встанет дилемма: играть ли строго тактически или же допускать для футболистов смену позиций.

Как только «малиновки» освоились и поняли, что «МЮ» не слишком сконцентрирован, появилась общая раскрепощенность. Свой первый момент футболисты «Бристоля» создали, когда опорники Марлон Пак и Кори Смит неожиданно для соперника разыграли комбинацию справа. Решающий гол, как уже было сказано, пришел именно после позиционной рокировки Смита и Тейлора. Но позволит ли «Манчестер Сити» себе такую расслабленность? Тоже сильно вряд ли.

Но даже разгром на «Этихаде» не повлияет на настроение «Бристоля». В этом сезоне их главная задача − АПЛ, где они не появлялись с 1979 года. Сейчас команда идет третьей, отставая от идущего вторым «Кардиффа» на четыре очка. Девять лет назад Ли Джонсон остановился в шаге от Премьер-Лиги как игрок. Сейчас пора взять реванш за себя и за папу.

И еще кое-что важное

Если драма Ли Джордана или густая тактика вас не убедили, железный козырь «Бристоля» − ролики для соцсетей, где каждый игрок по-своему празднует забитый гол. Это очень здорово.

Внизу − несколько экземпляров SMM-творчества. Ждем в августе новые серии. Записанные уже специально под АПЛ.

twit text — Bristol City FC (@bcfctweets) 20 декабря 2017 г.