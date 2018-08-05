Интересное в Суперкубке Англии. Браво косячит, за «Челси» зажигает 17-летний пацан

Агуэро забил 200-й, а потом и 201-й

Разменял третью сотню голов за «Сити» аргентинский суперфорвард. Он – рекордсмен в истории клуба, а сегодня еще и улучшил статистику. Первый гол в ворота «Челси» стал 200-м, а затем пришел и 201-й. В ворота синих Кун отгрузил уже целую десятку – чаще забивал только «Ньюкаслу» (14).

Итак, 201. Из них:

147 – правой ногой

35 – левой ногой

19 – головой

И еще.

182 – из пределов штрафной

19 – из-за пределов штрафной

Браво веселил

Несмотря на казавшееся огненным противостояние Гвардиолы и Сарри, матч едва ли можно было назвать зрелищным. Клаудио Браво в первом тайме скучал довольно часто, но зато потом всех посмешил. Правда, шутка чилийца едва не обернулась голом в ворота «Сити», но все обошлось. В интернете же этот эпизод обсуждали чаще, чем первый мяч Куна.

Уокер играл в дырявых гетрах

Мы видели такое еще на чемпионате мира, когда несколько игроков надевали странные гетры с дырками. Впрочем, еще пару лет назад такое заметили у Гарета Бэйла – так он пытался избежать травм. Как объясняла испанская пресса, современные гетры изготавливаются таким образом, чтобы циркуляции воздуха ничего не мешало, при этом врачи никак не подтверждают, что дырки в них как-то могут помочь избежать травм – это просто психологический ход футболиста.

Как бы то ни было, несколько игроков продолжают дырявить гетры и играть в них в футбол. Из их числа и Кайл Уокер, который тем самым старается уменьшить напряжение на мышцы голени и боль в ногах.

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У «Челси» по воротам чаще всех лупил 17-летний парень

Речь о юном Каллуме Хадсоне-Одои – универсальном футболисте ганского происхождения, способном отыграть на любой позиции в полузащите. В прошлом году Хадсон-Одои выиграл чемпионат мира в составе сборной Англии (U-17) и тогда же дебютировал в составе «Челси», а в нынешнем – уже подпускается в клубе и в таких важных матчах.

В матче за Суперкубок ни Жоржиньо, ни Фабрегас, ни Баркли, ни Педро, ни Мората, ни Виллиан, ни Мозес не били чаще Хадсона-Одои – на счету юниора два удара по воротам, один из которых – в створ. Кроме того, парень разок удачно применил дриблинг, словил на себе фол и даже удачно сыграл в отборе. Если «Челси» был невнятен, то это уж точно не про юного англичанина, который хоть как-то пытался оживить команду.

Чемпион выиграл Суперкубок впервые за пять лет

Последний раз такое было еще при Мойесе в «МЮ» – представляете, насколько давно? С тех пор следующие четыре Суперкубка неизменно выигрывал действующий обладатель Кубка. Это уже 24-й трофей Хосепа Гвардиолы. Маурицио Сарри пока в своей тренерской карьере кубков не держал вообще.

Суперкубок Англии

Челси – Манчестер Сити – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Агуэро, 13; 0:2 – Агуэро, 58.

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Жоржиньо, Фабрегас (Дринкуотер, 60), Баркли, Педро (Мозес, 80), Мората (Абрахам, 69), Хадсон-Одои (Виллиан, 60).

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунс, Агуэро (Компани, 80), Ляпорт (Отаменди, 87), Сане (Гюндоган, 46), Бренардо Силва, Менди, Фернандиньо, Марез (Жезус, 68), Фоден (Диас, 75).