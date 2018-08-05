Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Интересное в Суперкубке Англии. Браво косячит, за «Челси» зажигает 17-летний пацан

Интересное в Суперкубке Англии. Браво косячит, за «Челси» зажигает 17-летний пацан

Агуэро забил 200-й, а потом и 201-й

Разменял третью сотню голов за «Сити» аргентинский суперфорвард. Он – рекордсмен в истории клуба, а сегодня еще и улучшил статистику. Первый гол в ворота «Челси» стал 200-м, а затем пришел и 201-й. В ворота синих Кун отгрузил уже целую десятку – чаще забивал только «Ньюкаслу» (14).

Итак, 201. Из них:

  • 147 – правой ногой
  • 35 – левой ногой
  • 19 – головой

И еще.

  • 182 – из пределов штрафной
  • 19 – из-за пределов штрафной

Браво веселил

Несмотря на казавшееся огненным противостояние Гвардиолы и Сарри, матч едва ли можно было назвать зрелищным. Клаудио Браво в первом тайме скучал довольно часто, но зато потом всех посмешил. Правда, шутка чилийца едва не обернулась голом в ворота «Сити», но все обошлось. В интернете же этот эпизод обсуждали чаще, чем первый мяч Куна.

Уокер играл в дырявых гетрах

Мы видели такое еще на чемпионате мира, когда несколько игроков надевали странные гетры с дырками. Впрочем, еще пару лет назад такое заметили у Гарета Бэйла – так он пытался избежать травм. Как объясняла испанская пресса, современные гетры изготавливаются таким образом, чтобы циркуляции воздуха ничего не мешало, при этом врачи никак не подтверждают, что дырки в них как-то могут помочь избежать травм – это просто психологический ход футболиста.

Как бы то ни было, несколько игроков продолжают дырявить гетры и играть в них в футбол. Из их числа и Кайл Уокер, который тем самым старается уменьшить напряжение на мышцы голени и боль в ногах.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

У «Челси» по воротам чаще всех лупил 17-летний парень

Речь о юном Каллуме Хадсоне-Одои – универсальном футболисте ганского происхождения, способном отыграть на любой позиции в полузащите. В прошлом году Хадсон-Одои выиграл чемпионат мира в составе сборной Англии (U-17) и тогда же дебютировал в составе «Челси», а в нынешнем – уже подпускается в клубе и в таких важных матчах.

В матче за Суперкубок ни Жоржиньо, ни Фабрегас, ни Баркли, ни Педро, ни Мората, ни Виллиан, ни Мозес не били чаще Хадсона-Одои – на счету юниора два удара по воротам, один из которых – в створ. Кроме того, парень разок удачно применил дриблинг, словил на себе фол и даже удачно сыграл в отборе. Если «Челси» был невнятен, то это уж точно не про юного англичанина, который хоть как-то пытался оживить команду.

Чемпион выиграл Суперкубок впервые за пять лет

Последний раз такое было еще при Мойесе в «МЮ» – представляете, насколько давно? С тех пор следующие четыре Суперкубка неизменно выигрывал действующий обладатель Кубка. Это уже 24-й трофей Хосепа Гвардиолы. Маурицио Сарри пока в своей тренерской карьере кубков не держал вообще.

Суперкубок Англии

Челси – Манчестер Сити – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Агуэро, 13; 0:2 – Агуэро, 58.

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Жоржиньо, Фабрегас (Дринкуотер, 60), Баркли, Педро (Мозес, 80), Мората (Абрахам, 69), Хадсон-Одои (Виллиан, 60).

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунс, Агуэро (Компани, 80), Ляпорт (Отаменди, 87), Сане (Гюндоган, 46), Бренардо Силва, Менди, Фернандиньо, Марез (Жезус, 68), Фоден (Диас, 75).

Англия. Премьер-лига Англия Челси Манчестер Сити Агуэро Серхио Уокер Кайл Браво Клаудио Хадсон-Одои Каллум
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
21082014
1533486332
все закомерно.без Азара Челси совсем беспомощен.и если к этому добавить тот факт,что команда играет фактически без нападающего..да и связка ЦЗ:Рюдигер-Луис вряд ли устроила своею игрою сегодня главного тренера.пожелаем Маурицио не опускать руки и исправлять ситуацию.лишь бы дали ему на это время.ну,а у Пепа все супергуд.ложка дегтя-периодические соло номера Браво.с открытием сезона!
Ответить
Denis SPb
1533487994
Никто не бил чаще - а всего 2 удара и 1 в створ... Бросский заголовок... Думал, хоть 5-6 ударов было...
Ответить
Romio-xxx
1533512369
Я просто ошеломел,когда узнал сколько ему лет!!С такой игрой он вытеснит Азара через полгода!Вообще бодрый парнишка!!!
Ответить
Михаил Шевченко
1533542953
Сити слишком хорош....
Ответить
panmon
1533626642
Словил... дальше не читаем
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
5
Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»
17:57
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
17:45
Даку выбрал номер в «Спартаке»
17:29
6
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
16:49
4
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
16:43
2
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
15:41
Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»
15:30
17
Все новости
Все новости
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
15:41
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
2
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
09:36
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 19:38
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
Вчера, 18:17
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
ФотоХоланд встретился с лучшим баскетболистом в истории
1 августа
3
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
Реакция «Челси» на завершение дисквалификации Мудрика
31 июля
«Ньюкасл» объявил об отставке главного тренера
31 июля
Мудрик сделал заявление о завершении дисквалификации за допинг
31 июля
7
Мудрику разрешили играть в футбол после дисквалификации за допинг
31 июля
3
«Ньюкасл» заплатит 11 миллионов за нового тренера
31 июля
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
«Манчестер Сити» назвал «Реалу» цену на Родри
31 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+