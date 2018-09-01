Таблица летних трансферов РПЛ. Все переходы в одном месте

Локомотив (Москва)

Пришли: з. Идову (Амкар), з. Хеведес (Шальке), з. Маргасов (Тосно, из аренды), п. Крыховяк (ПСЖ, Франция, в аренду), н. Жемалетдинов (Рубин), н. Портнягин (Урал), н. Эдер (Лилль, Франция), н. Смолов (Краснодар)

Ушли: в. Лобанцев (Ротор), з. В.Денисов (Крылья Советов, в аренду), з. Пейчинович (Чанчунь Ятай, Китай), п. Касаев (Балтика, в аренду), н. Корян (Химки, в аренду), н. Ари (Краснодар, из аренды), н. Эдер (Лилль, Франция, из аренды), н. Портнягин (Химки, в аренду)

ЦСКА (Москва)

Пришли: з. Магнуссон (Бристоль Сити, Англия), з. Бекао (Баия, Бразилия), з. Чернов (Урал, из аренды), п. Бийол (Рудар, Словения), п. Ахметов (Рубин), п. Ефремов (Оренбург, из аренды), п. Макаров (Тосно, из аренды), п. Обляков (Уфа), п. Влашич (Эвертон, Англия, в аренду), п. Сигурдссон (Норччепинг, Швеция), н. Оланаре (Амкар, из аренды), н. Базелюк (Зброевка, Чехия, из аренды), н. Эрнандес (свободный агент), н. Нисимура (Вегалта Синдай, Япония)

Ушли: з. Игнашевич (завершение карьеры), з. А.Березуцкий (завершение карьеры), з. В.Березуцкий (завершение карьеры), п. Натхо (свободный агент), п. Головин (Монако, Франция), п. Вернблум (свободный агент), п. Миланов (свободный агент), н. Муса (Лестер, Англия, из аренды), н. Базелюк (СКА-Хабаровск, в аренду), н. Витиньо (Фламенго), н. Оланаре (свободный агент)

Спартак (Москва)

Пришли: з. Жиго (Гент, Бельгия), п. Ташаев (Динамо), п. Попов (Рубин, из аренды), п. Зуев (Ростов, из аренды), п. Еременко (свободный агент)

Ушли: з. Таски (свободный агент), з. Максимович (Наполи, Италия, из аренды), з. Тигиев (Крылья Советов, в аренду), п. Пашалич (Челси, Англия, из аренды), п. Леонтьев (свободный агент), п. Зуев (Ростов), п. Бакаев (Арсенал Тула, в аренду), п. Промес (Севилья, Испания)

Краснодар (Краснодар)

Пришли: з. Спайич (Андерлехт, Бельгия), з. Марков (Кубань), з. Фьолусон (Норрчепинг, Швеция), п. Стоцкий (Уфа), п. Жигулев (Тосно, из аренды), п. Подберезкин (Рубин, из аренды), п. Куэва (Сан-Паулу, Бразилия), п. Катрич (Динамо), н. Болов (из аренды), н. Комличенко (Млада Болеслав, Чехия, из аренды), н. Ари (Локомотив, из аренды)

Ушли: з. Гранквист (Хельсингборг, Швеция), з. Янбаев (свободный агент), з. Калинин (свободный агент), з. Грицаенко (Енисей, в аренду), п. Подберезкин (Рубин), п. Шатов (Зенит, из аренды), п. Жигулев (Урал, в аренду), п. Жоаозиньо (Динамо), н. Лаборде (свободный агент), н. Иван (Рапид, Австрия, в аренду), н. Болов (Химки, свободный агент), н. Смолов (Локомотив), н. Комличенко (Млада Болеслав, Чехия)

Зенит (Санкт-Петербург)

Пришли: з. Чернов (Тосно, из аренды), з. Нету (Фенербахче, Турция, из аренды), з. Новосельцев (Арсенал Тула, из аренды), з. Цаллагов (Динамо, из аренды), п. Юсупов (Ростов, из аренды), п. Рязанцев (Амкар, из аренды), п. Маркизио (свободный агент), п. Шатов (Краснодар, из аренды), п. Эрнани (Сент-Этьен, Франция, из аренды), п. Мак (ПАОК, Греция, из аренды), п. Нобоа (Рубин, из аренды), н. Дзюба (Арсенал Тула, из аренды)

Ушли: в. Бабурин (Рубин, в аренду), з. Кришито (Дженоа, Италия), з. Новосельцев (Анжи, в аренду), з. Цаллагов (Рубин, в аренду), п. Юсупов (Ростов), п. Рязанцев (свободный агент), п. Файзулин (завершение карьеры), п. Ригони (Аталанта, Италия, в аренду), н. Полоз (Рубин, в аренду), н. Панюков (Урал, в аренду)

Уфа (Уфа)

Пришли: з. Круговой (Зенит-2), з. Пуцко (СКА-Хабаровск, из аренды), п. Зубарев (Химки, из аренды), п. Тилл (Прогрес, Люксембург), п. Алиев (Крылья Советов), п. Безденежных (Нижний Новгород, из аренды), н. Батютин (Динамо СПб, из аренды), н. Абдулавов (Томь, из аренды), н. Бизяк (Домжале, Словения)

Ушли: з. Сафрониди (завершение карьеры), п. Стоцкий (Краснодар), п. Обляков (ЦСКА), н. Батютин (Авангард, в аренду), н. Абдулавов (Ротор, в аренду), н. Фатай (Динамо Мн, Белоруссия)

Арсенал (Тула)

Пришли: в. Нигматуллин (Амкар), в. Шамов (Луч), з. Сокол (Спартак), з. Кадири (Аустрия, Австрия, в аренду), з. Столяренко (Ротор, из аренды), п. Бакаев (Спартак, в аренду), п. Костадинов (Маккаби Хайфа, Израиль), п. Машнев (Луч, из аренды), п. Мирзов (Ростов, в аренду), п. Рыжков (Тамбов, из аренды), п. Лесовой (Зенит, в аренду)

Ушли: в. Обухов (Зенит-2, из аренды), з. Новосельцев (Зенит, из аренды), з. Сунзу (Лилль, Франция, из аренды), з. Столяренко (Тюмень), п. Рыжков (Сибирь), п. Машнев (Луч), п. Максимов (свободный агент), п. Бурчану (свободный агент), п. Маига (Сент-Этьен, Франция, из аренды), н. Расич (свободный агент), н. Шевченко (свободный агент), н. Дзюба (Зенит, из аренды)

Динамо (Москва)

Пришли: в. Седов (Амкар), з. Белоруков (Амкар, из аренды), з. Кардозу (Тондела, Португалия), п. Жоаозиньо (Краснодар)

Ушли: з. Белоруков (Анжи), з. Цаллагов (Зенит, из аренды), п. Зотов (Енисей, в аренду), п. Ташаев (Спартак), п. Катрич (Краснодар), н. Обольский (Сочи, в аренду)

Ахмат (Грозный)

Пришли: в. Шепляков (Днепр Смоленск), з. Низич (Хайдук, Хорватия), з. Мусалов (Анжи, в аренду), п. Думбия (Андерлехт, Бельгия), п. Гащенков (Амкар), п. Харин (Левадия, Эстония), п. Пирис (Монпелье, Франция, из аренды), п. Торже (Динамо Бухарест, Румыния, из аренды),

Ушли: в. Шепляков (Днепр Смоленск, из аренды), з. Сампайо (свободный агент), п. Гиголаев (Анжи, в аренду), п. Пирис (Монпелье, Франция), п. Кацаев (Анжи), н. Лео (ПАОК, Греция), н. Ахъядов (Анжи, в аренду)

Рубин (Казань)

Пришли: в. Коновалов (Торпедо Ж, Белоруссия), в. Бабурин (Зенит, в аренду), з. Санчес (Эспаньол, Испания, из аренды), з. Бергстрем (Грассхопперс, Швейцария, из аренды), з. Уремович (Олимпия, Словения), з. Чико (Гранада, Испания), з. Цаллагов (Зенит, в аренду), п. Рочина (Леванте, Испания, из аренды), п. Байрамян (Ростов, в аренду), п. Подберезкин (Краснодар), н. Бухаров (свободный агент) н. Полоз (Зенит, в аренду)

Ушли: в. Рыжиков (Крылья Советов), з. Санчес (Эспаньол, Испания), з. Энаке (Партизан, Сербия), з. Кузьмин (свободный агент), з. Бергстрем (Утрехт, Голландия), п. Шарипов (Ротор), п. Ахметов (ЦСКА), п. Рочина (Леванте, Испания), п. Подберезкин (Краснодар, из аренды), п. Нобоа (Зенит, из аренды), п. Попов (Спартак, из аренды), н. Карадениз (завершение карьеры), н. Жемалетдинов (Локомотив)

Ростов (Ростов-на-Дону)

Пришли: з. Хаджикадунич (Мальме, Швеция), з. Щадин (Кубань), з. Логашов (Балтика), п. Гулиев (Спартак), п. Салетрос (АИК, Швеция), п. Киреев (Авангард, из аренды), п. Эзатолахи (Амкар, из аренды), п. Юсупов (Зенит), п. Мирзов (Тосно, из аренды), п. Зуев (Спартак), н. Качарава (Корона, Польша, из аренды), н. Кьяртанссон (Маккаби Т.-А., Израиль)

Ушли: з. Плиев (Балтика, в аренду), з. Макеев (Сочи), п. Киреев (Мордовия), п. Сапета (свободный агент), п. Чуперка (Тамбов), п. Думбия (Реймс, Франция), п. Байрамян (Рубин, в аренду), п. Зуев (Спартак, из аренды), п. Трошечкин (Авангард, в аренду), п. Эзатолахи (Рединг, Англия, в аренду), п. Мирзов (Арсенал, в аренду), п. Гулиев (Спартак, из аренды), п. Юсупов (Зенит, из аренды), н. Дядюн (Балтика), н. Качарава (Антортосис, Кипр)

Урал (Екатеринбург)

Пришли: в. Арапов (Волгарь, из аренды), з. Ходжаниязов (Балтика), з. Панков (АЕК, Кипр, из аренды), з. Брызгалов (Анжи), з. Фомин (Текстильщик, из аренды), п. Араторе (Санкт-Галлен, Швейцария), п. Ломакин (Енисей, из аренды), п. Жигулев (Краснодар, в аренду), п. Коробов (Авангард, из аренды), п. Серченков (Алашкерт, Армения, из аренды), н. Ставпец (Тюмень, из аренды), н. Панюков (Зенит, в аренду), н. Погребняк (Тосно)

Ушли: в. Арапов (Чайка, в аренду), з. Панков (Раднички, Сербия), з. Хозин (Арарат, Армения, в аренду), з. Фомин (Текстильщик), з. Чернов (ЦСКА, из аренды), п. Коробов (Авангард), п. Ломакин (Факел, в аренду), п. Манучарян (свободный агент), н. Ставпец (свободный агент), н. Портнягин (Локомотив, из аренды),

Оренбург (Оренбург)

Пришли: в. Довбня (СКА-Хабаровск), з. Сиваков (Амкар), з. Шахов (Тосно), п. Маляров (Кубань), п. Бакаев (Анжи), п. Мишкич (Олимпия, Словения), п. Кулишев (Динамо СПб), н. Чуканов (Тюмень), н. Машуков (Химки, из аренды), н. Дюриш (Анортосис, Кипр, из аренды), н. Галаджан (Казанка, в аренду), н. Деспотович (Астана, Казахстан)

Ушли: з. Плопа (Балтика), з. Васиев (Тюмень), з. Удалый (Анжи, из аренды), п. Парняков (Тюмень), п. Ефремов (ЦСКА, из аренды), п. Коронов (Тюмень), н. Дюриш (Анортосис, Кипр), н. Мамтов (Тамбов), н. Воробьев (Ротор), н. Делькин (Нижний Новгород), н. Попов (Ротор)

Крылья Советов (Самара)

Пришли: в. Рыжиков (Рубин), в. Опарин (Тосно), в. Лория (Анжи, из аренды), з. Тигиев (Спартак, в аренду), з. В.Денисов (Локомотив, в аренду), з. Самарджич (Анжи), з. Рохель (Насьональ, Уругвай), з. Чичерин (Енисей), з. Полуяхтов (Анжи), з. Бато (Кайрат, Казахстан, из аренды), п. Антон (Анжи), п. Яковлев (Анжи), п. Зинков (Зенит, из аренды), н. Канунников (СКА-Хабаровск), н. Кудряшов (Томь, из аренды), н. Шейдаев (Трабзонспор, Турция), н. Вучичевич (Црвена Звезда, Сербия)

Ушли: в. Леонов (СКА-Хабаровск), в. Шильников (Сызрань-2003), в. Опарин (СКА-Хабаровск), з. Гаджибеков (Енисей), з. Ятченко (Енисей), з. Бато (Кайрат, Казахстан), з. Таранов (Краснодар), п. Кулик (Анжи), п Алиев (Уфа), п. Георгиевский (свободный агент), п. Кленкин (свободный агент), н. Самодин (Шинник), н. Визнович (Луч, в аренду), н. Кудряшов (Томь)

Енисей (Красноярск)

Пришли: в. Юрченко (Тосно), з. Ятченко (Крылья Советов), з. Занев (Амкар), з. Дугалич (Тосно), з. Гаджибеков (Крылья Советов), з. Грицаенко (Краснодар, в аренду), п. Зотов (Динамо, в аренду), п. Огуде (Амкар), п. Комолов (Амкар), п. Гавазай (Скендербеу, Албания), п. Костюков (Амкар), п. Торбинский (Балтика), н. Бодул (Амкар)

Ушли: з. Чичерин (Крылья Советов), з. Гарбуз (Тамбов), з. Васильев (Ротор), з. Жиров (Сандхаузен, Германия), з. Тен (Томь), з. Мильдзихов (Химки, в аренду), п. Стеклов (Авангард), п. Камеш (Лиепая, Латвия), п. Матяш (свободный агент), п. Исаев (Зенит-2, из аренды), п. Ломакин (Урал, из аренды), н. Малоян (Тюмень, в аренду), н. Сердеров (Сумгаит, Азербайджан), н. Карпюк (Рязань), н. Руднев (Сызрань-2003, в аренду)

Анжи (Махачкала)

Пришли: в. Дюпин (Кубань), з. Белоруков (Динамо), з. Новосельцев (Зенит, в аренду), з. Гапон (Кубань), з. Удалый (Оренбург, из аренды), п. Ондуа (Заря, Украина), п. Кацаев (Ахмат), п. Гиголаев (Ахмат, в аренду), п. Рабиу (свободный агент), п. Кулик (Крылья Советов), п. Савичев (СКА-Хабаровск), п. Мохаммад (Легион-Динамо), н. Ахъядов (Ахмат, в аренду), н. Понсе (Сампдория, Италия), н. Долгов (Торпедо Ж, Белоруссия, из аренды)

Ушли: в. Лория (Крылья Советов, из аренды), з. Жилов (Урожай), з. Полуяхтов (Крылья Советов), з. Самарджич (Крылья Советов), з. Брызгалов (Урал), з. Мусалов (Ахмат, в аренду), з. Данченко (Шахтер, Украина, из аренды), п. Антон (Крылья Советов), п. Хубулов (Эрзурумспор, Турция), п. Бакаев (Оренбург), п. Поку (Тампа-Бэй, США), п. Яковлев (Крылья Советов), н. Лескано (Тобол, Казахстан, в аренду), н. Будковский (Шахтер, из аренды), н. Калмыков (Урожай, в аренду)