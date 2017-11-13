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В чем главная проблема футбола в России

На неделе случились две важные истории вокруг темы ЧМ-2018. Первая – студентов в нескольких городах хотели выселить из общежитий на время турнира, чтобы передать их места для отрядов МВД. Когда поднявшийся шум долетел до министерских кабинетов, эту затею вроде как прикрыли.

Вторая – в субботу «Лужники» побили рекорд посещаемости для сборной, показали нам Месси и знатно опозорились: толпу под 80 тысяч человек не выпускали со стадиона несколько часов, создав дичайшую пешеходную пробку. Возмущения тут было еще громче, а чиновники уже раздали обещания все исправить.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает


Эти эпизоды о разном, но на самом деле про одно и то же. Как и некоторые более давние случаи, на которые сейчас пора снова навести фокус.

● 9-й тур этого чемпионата России был запланирован на 8-10-е числа сентября. При этом в последний день лета в стране никто не знал, когда именно начнутся матчи следующих выходных. Как в таких условиях бронировать билеты на выезд в другие города или строить планы на семейный уик-энд с футболом − загадка.

Кстати, напоминание: похожие истории с календарем возникали и перед стартом сезона (объявили только первые восемь туров), и перед последним финалом Кубка (игру назначили на рабочее 2 мая), и перед крупными топ-играми (например, матч «Спартака» и «Зенита» в августе показали в 20:00 воскресенья). Комментируя одну из этих ситуаций, начальник РФПЛ Сергей Прядкин ответил гениально: «Претензии к календарю РФПЛ есть только у болельщиков и журналистов».

● В середине августа, в день главного дерби русского футбола, «Бомбардир» опубликовал текст о том, как ЦСКА продает билеты на игру со «Спартаком». Продажи открыли за десять дней до матча и отдали первую очередь владельцам абонементов. Потом тем, кто оформил клубную карту или сходил на один из прошлых матчей.

Вот − кусок из комментария армейского фаната, который мы в ходе подготовки материала выцепили на другом сайте: «В итоге я сначала приехал и оформил карту болельщика за 1000 руб., потом второй раз приезжал в офис на Пятницкой уже за билетами, но опять купить не смог − не работала электронная система бронирования, и в очереди, ждавшей ее восстановления, человек 15».

Если что, такие истории случаются и на Кубке конфедераций, и в Санкт-Петербурга с двумя стадионами, и в Ростове в декорациях лучшего сезона в истории города.

● В городе Казань − месте с замечательными людьми, замечательной архитектурой и замечательными достижениями − уже несколько лет как готов классный стадион для чемпионата мира. И на него никто не ходит. Последняя грустная новость оттуда: за 4 часа до матча Кубка против не менее замечательных «Крыльев» было продано 450 билетов. Удивительно при этом, но как раз в Казани обитает футболист с самой высокой зарплатой во всей РФПЛ.

***

Итак, все эти эпизоды про одно и то же. Очень часто бывает так, что футбол в России − не для людей.

Точнее для людей, конечно. Но не для всех. Он не для тех, кто покупает билеты, ходит на матчи в обычные боковые сектора и ищет в магазине футболку любимой команды по нормальной цене. Не для тех, кто в идеальных условиях называются зрители.

От классической схемы профессионального спорта «Тысячи людей смотрят, как десяток людей играет» русский футбол беспощадно отсек половину и ни разу не умер по одной простой причине. Чтобы быть, русскому футболу не нужны болельщики.

Потому что большинство клубов получает деньги из муниципального бюджета, а не собственных доходов. Потому что успех единственного спортивного канала привязан к чему угодно, но только не к рейтингам популярности. Потому что каждый топ-матч в столице − это в первую очередь не радость для фанатов, а тяжелый выезд для отрядов полиции. Пока где-нибудь в идеальном мире болельщики − это стимул, в такой системе они − назойливая проблема. Которая постоянно требует, лезет и жалуется, заставляя со вздохом поднимать зад из протертого кресла.

Мы думаем, что русский футбол не самодостаточный, потому что выполняет какую-то там социальную функцию. Но когда доходит до этой самой социальной функции, выясняется другое: он к ней категорически не приспособлен. Он или стартует в неудобное время, или зажимает тебя в часовой очереди, или проводит по грязному асфальту мимо кордона из шлемов, дубинок и сердитых взглядов. Там всегда холодно, суетливо и дорого. Там всегда отвратительный кипяток с пакетиком чая в мягком пластике за сотню рублей. Там всегда сквозит ощущение, что тебя на этом стадионе терпят, а твоя фанатская радость − с оттенком унизительной вины, и в следующие три часа ты не должен про это забыть.

В таких условиях футбол − это не возможность. Футбол − это тысячи препятствий. И в новой реальности мотивации преодолевать такое будет все меньше. Бюрократическо-милицейский футбол прогнется сначала под другие виды спорта, а потом просто под другие активности. Люди выберут бары, квесты в реальности, кинотеатры, баттл-рэп − что угодно, где их не заставят за собственные деньги терпеть из-за развлечения.

Мне скажут: «Абрамов, если ты такой умный, иди сам управляй такой махиной». Нет, ребят, это все дешевый популизм. Во-первых, чтобы слышать, как со сцены поют фальшиво, необязательно петь самому, а чтобы выплюнуть пересоленный суп, не нужен диплом повара мишленовского ресторана. Чтобы понять, как иногда трудно зрителю русского футбола, нужно быть не организатором, а самим зрителем. Во-вторых, в десятках лигах планеты те же самые проблемы каким-то неведомым образом решают чуть успешнее и быстрее. Значит, так можно.

Мне скажут далее: «Да чего ты, это же Россия». Ни фига. Такие настроения − пораженческий самострел. Россия − это еще про другое. Это великое прошлое, когда десятки тысяч людей заполняли стадионы от Питера до Владикавказа, это крутые акции новых «Зенита» и «Локо», это фантастическая инфраструктура «Краснодара», это народное счастье после ЕВРО-2008 или Англии-2007, это парни вроде Реброва, Игнашевича, Семака, Башкирова и многих других, это свежие успехи ЦСКА и «Спартака» в еврокубках. Вот это вот все − тоже Россия. И хочется, чтобы как можно чаще она была как раз такой. А никакой другой − не была.

До чемпионата мира − почти полгода. Впереди еще много пафоса, денег и шумных мероприятий. Все для того, чтобы летом мы не опозорились перед остальной планетой и сделали красоту. Это правильно. Но в интернациональной суете очень важно помнить вот что: не менее ценно, чтобы мы не опозорились друг перед другом. Если ЧМ-2018 реально станет праздником для страны-хозяйки, то все случится не зря.

И не так важно, какое там место при этом займет сборная.

Россия. Премьер-лига Россия Россия
Комментарии (24)
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Silicium
1510561504
Главная проблема в отсутствии футбола как такового. Есть все: пиар, бизнес, продажа всего и вся перепродажа давно уже проданного, распродажа всего, чего осталось, строительный бизнес с распилом выделенных государством средств, последующий пиар на перераспределении присвоенного не по чину, да все есть, а футбола нет...
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OfaZavr
1510562565
именно потому что это Россия, здесь не только в футболе так но и во многих сферах.
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filosof sparty
1510567997
Пожалуй, лучшая статья здесь!!! Ведь можете, когда хотите!
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Danish Dynamite
1510572457
Как раз-таки это - Россия!!! Такую статью можно написать про что угодно в российской сфере услуг: от системы здравоохранения до гарантийного ремонта автомобилей. И тут неважно, на государственном, муниципальном или частном уровне всё это. Наследие совка, менталитет "на авось прокатит", лень, жадность, снижение общего культурного уровня населения - вот корни зла. А это всё - на уровне отдельного человека. Начинать меняться надо с себя, хотя бы научиться выполнять обещания, перестать мусорить на землю и прилюдно матюгаться. Иначе - бесполезно...
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Борис Шкурович-Хазин
1510611938
Прочитал Романа Абрамова "В чём главная проблема фуибола" и стало тошно. Особенно после заключения:"Если ЧМ-2018 ревльно станет праздником для страны-хозяйки,то всё случится не зря. И не так важно,какое место при этом займёт сборная".Если не важно,зачем принимать участие,тем более тратить громандные деньги на строительство стадионов,которые потом будут пустовать?А разве не доставила бы победа сборной России,у себя дома,болельщикам радость?А главная проблема футбола в России в том,что,во-первых,им руководят бездарные чиновники,во-вторых,вместо того,чтобы воспитывать классных футболистов,которых было много в не совсем далёком прошлом,покупают "легионеров" за бешенные деньги.Но кому нужна победа,покупаемая за деньги и накаченная допингом? Вспоминается генерал,которого спросили:"Любовь это удовольствие или работа?Ответ:,конечно удовольствие,иначе я бы посылал своего денщика!" Пока не будут условия для вырщевания своих Пеле и Яшиных,никакого удовольствия нынешня сборная с бездарными тренерами для россиян не принесёт! P.S.После того,когда большинство болельщиков увидели "уход" зрителей с матча,не думаю,что многим захочется пойти на матчи чемпионата мира. Борис Шкурович-Хазин,13 ноября 2017 года.
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giluxa1963
1510630998
проблема в воспитании рожденных в 90-х и позже ,почему до 90-х люди ходили на стадион семьями собирались полные стадионы и ни кому даже в голову не приходило ломать кресла, что то жечь или кидать ,и это при том что на 40000 болельщиков приходилось не более 100 милиционеров
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issagaz
1510649612
Да, тема глобальная. В каждой стране есть проблемы футбола. В России с годами виден хоть какой-то прогресс... Вы тут, большинство, хайпите - это не то, это не так. Просто посмотрите на Люксембург, Гибралтар, Лихтенштейн, Фарерские Острова, Эстония, Андорра, эти страны вообще ни в каких финальных стадиях не участвовали. Любите свою страну, уважайте и цените всё то, что есть и верьте в то, что будет ! Я из Казахстана, и знаете как вообще всегда обидно видеть, что в квалификационных группах сборная занимает последние места, хотя парни талантливые есть. Шучу, не обидно)) Я всегда душой за Россию !!!!!!!!!
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Zubo
1510665895
Главная проблема - братки
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Vratarь
1510673077
А люди все роптали и роптали, А люди справедливости хотят: - Мы в очереди первыe стояли, А те, кто сзади нас, - уже едят. Им объяснили, чтобы не ругаться: - Мы просим вас, уйдите, дорогие! Те, кто едят, ведь это - иностранцы, А вы, прошу прощенья, кто такие? А люди все роптали и роптали, А люди справедливости хотят: - Мы в очереди первыe стояли, А те, кто сзади нас, - уже едят. Но снова объяснил администратор: - Я вас прошу, уйдите, дорогие! Те, кто едят, ведь это - делегаты, А вы, прошу прощенья, кто такие? А люди все роптали и роптали, А люди справедливости хотят: - Мы в очереди первыe стояли, А те, кто сзади нас, - уже едят. 1966 Владимир наш Семёнович
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tum tum
1510673667
в том что играть в футбол не умеют !
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