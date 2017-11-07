От «Ювентуса» до тюрьмы. Он забивал голы в Серии А, но стал преступником

20 октября 2017 года карьера Фабрицио Микколи закончилась. Итальянский суд официально приговорил его к 3,6 годам лишения свободы за вымогательство.

«Я всю жизнь мечтал о завершении карьеры в «Лечче». Я люблю этот клуб с детства и всегда хотел подарить ему трофей», − говорил он до этого.

Не получилось.

История одного конфликта

Микколи никогда не фанател от звезд «Реала», «МЮ» или «Баварии». Все его кумиры в основном носили красно-желтую футболку «Лечче». Как-то в 12 лет Фабрицио поступил в школу «Милана», где тренеры увидели в нем потенциал. Но очень скоро Микколи захандрил и захотел назад в Лечче: фактически у него такая же сильная зависимость от дома, что и у Хесуса Наваса. Микколи умолял академию «Лечче» принять его к себе, но там отмечали у мальчика недостаток роста и лишний вес.

Фабрицио спасло приглашение «Тернаны», где он дорос аж до «Ювентуса». Туринцы еще в начале 2000-х любили подписывать молодых игроков, едва сверкнувших в итальянских лигах. От Микколи ждали многого, но дождались лишь многочисленных скандалов. Как выяснилось позже, они были спровоцированы не футболистом, а руководством «Юве».

Видя в Микколи невероятный талант, Лучано Моджи настоятельно рекомендовал игроку избавиться от своего агента и заменить его на своего сына − Алессандро Моджи. «Благодаря Франческо Калиандро я фактически пробил себе дорогу в профессиональный футбол. В моих планах никогда не значилось расторжение контракта с моим агентом», − жестко ответил Микколи и поплатился за это. За два года в «Юве», Фабрицио сыграл всего в 23 матчах, чаще всего выходя на замену.

С каждым следующим месяцем давление Лучано Моджи увеличивалось. Он приказал игрокам не общаться с Микколи и по возможности угнетать его. Кульминацией войны между клубом и игроком стал 2004 год: «У меня тогда родилась дочь, как вдруг с предложением на «Юве» вышел «Портсмут». Нам было очень неудобно перебираться в Англию, и эта перспектива доводила меня и жену до депрессии».

К счастью, сделка с «Портсмутом» сорвалась. Микколи перебрался в аренду в «Фиорентину», которую спас от вылета в последнем туре сезона-2004/05. Болельщики полюбили Фабрицио, а сам игрок признавался, что Флоренция становится его вторым домом. Но «Ювентус» не оставил Микколи, забрав его обратно.

Эхо громкого агентского скандала давало о себе знать даже в 2006-м. Микколи показывал блистательный футбол в «Бенфике», но потом с удивлением обнаружил, что не попал в список на чемпионат мира. Сборная Италии выиграла тот турнир, а Фабрицио грустно смотрел за этим по телевизору и с тех пор очень переживал, вспоминая эпизод. Как выяснилось позже, Марчелло Липпи не взял Микколи в сборную по совету своего хорошего друга Лучано Моджи.

Более-менее спокойно Фабрицио почувствовал себя только в «Палермо». В 2009 году Микколи забил 14 голов за «розанеро», побив свой бомбардирский рекорд. Редкий тур Серии А обходился без его голевого удара или шедеврального паса, но в сборную Италии он все равно не попал: на ЧМ-2010 команду выводил все тот же Марчелло Липпи.

В 2011 году на игрока вышел «Интер» с конкретным предложением, но Микколи отказался, сославшись на занятость на Сицилии. Какая именно это была занятость, вскрылось буквально пару недель назад.

Избить друга за просроченный долг

В то время Фабрицио крепко сдружился с Мауро Лауричеллой. Его отец Антонио был главарем мафиозной группировки города Кальсо и держал в страхе местных жителей не одно десятилетие. Микколи давал кредиты своим друзьям и знакомым через мафиозные связи. Попав в ловушку, друзья Фабрицио, как правило, из нее не выбирались. Футболист выбивал из должников внушительные суммы, и если те не могли ее выплатить, звонил Мауро Лауричелле. Тот отправлял к должнику своих коллекторов, которые часто жестоко избивали людей.

Микколи долгое время скрывал свои занятия. Микколи и Лауричелла регулярно меняли SIM-Карты, чтобы их разговор не прослушала полиция. Параллельно Фабрицио изображал из себя борца с мафией и даже похвалил на пресс-конференции Джованни Фальконе – знаменитого борца с бандитскими группировками, зверски убитого в 1992 году. В 2012 году Микколи принял участие в матче памяти Фальконе и все голы посвящал ему. Каково же было удивление полиции, когда они все же смогли перехватить телефонный разговор Микколи и Лауричеллы.

В нем Фабрицио неоднократно называл Фальконе «сукиным сыном», а Лауричелла охотно делился своими достижениями на мафиозном фронте. Еще в 2013 году Микколи был близок к тюрьме, но полиция так и не смогла грамотно распорядиться появившимися доказательствами. Тогда в дело вступили фанаты «Палермо», которые выставили Микколи ультиматум: они требовали от него больше никогда не надевать футболку «розанеро». Или они применят по отношению к нему жесткие санкции. Фабрицио согласился и расторг контракт.

Микколи вернулся в родной «Лечче», где фанаты также долгое время протестовали. «Мы не желаем видеть его в нашей футболке. У полиции есть доказательства о его мафиозных делах, он постоянно проводит время в компании воров в законе и жестоких преступников. Дать ему контракт – значит произвести тяжелый антивоспитательный эффект. Таким аферистам не место в «Лечче»! − говорилось в официальном обращении фанатов. Микколи провел в команде два года, но так и не смог вывести родной клуб из болота Лега Про. «Салентини» регулярно занимали вторые места, но оступались в финалах плей-офф в борьбе за выход в Серию В.

Последний год своей карьеры Микколи провел в мальтийской «Биркиркаре». Затем какое-то время поработал там скаутом, но все большее время увлекался криминалом. Новые знакомства с бандитами, совместные фотографии в инстаграме и общие дела.

В этом году полиция выяснила, что подельники Микколи жестоко избивали его друга, которому Фабрицио в свое время дал 20 000 евро на открытие дискотеки. Дела у того не пошли, и долг отдавать было нечем.

Деньги для Микколи оказались важнее друзей. Возможно, в следующие три года его мировоззрение как-то поменяется.