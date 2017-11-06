Во Франции безумные фанаты. Они посылают Эвра и срывают матч из-за празднования гола

Сразу две жестких истории за одни выходные.

Во Франции на этих выходных героями сразу двух матчей стали фанаты. Обе игры закончились с громким счетом 5:0, но разговоров вокруг событий вне поля все равно гораздо больше.

В Марселе после абсолютно дикой истории с Патрисом Эвра фанаты продемонстрировали три растяжки: «Ты подумал, что ты больше чем клуб. В наших цветах мы тебя видеть не хотим. Пошел ты на ***, Эвра». А потом еще четыре: «Любовь к футболке. Уважение к фанатам. Профессионализм. Мы что, так много просим?». Еще один баннер: «Игра окончена» – с намеком на фразу, которую Эвра нередко выдает в соцсетях («Люблю эту игру»).

Как известно, из-за инцидента с фанатом УЕФА завел дисциплинарное дело, а футболиста отстранили от игр и тренировок с клубом. Слухи о возможном расторжении контракта звучат все чаще, однако сам Эвра после матча с «Каном» заявил в инстаграме, что «получает серьезную поддержку от настоящих фанатов «Марселя». В комментариях высказывались предположения, что сам Эвра оставляет только реплики с поддержкой.