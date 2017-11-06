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    • Во Франции безумные фанаты. Они посылают Эвра и срывают матч из-за празднования гола

    Во Франции безумные фанаты. Они посылают Эвра и срывают матч из-за празднования гола


    3.5
    Голосов: 4
    06.11.2017 14:30
    Сразу две жестких истории за одни выходные.

    Во Франции на этих выходных героями сразу двух матчей стали фанаты. Обе игры закончились с громким счетом 5:0, но разговоров вокруг событий вне поля все равно гораздо больше.

    В Марселе после абсолютно дикой истории с Патрисом Эвра фанаты продемонстрировали три растяжки: «Ты подумал, что ты больше чем клуб. В наших цветах мы тебя видеть не хотим. Пошел ты на ***, Эвра». А потом еще четыре: «Любовь к футболке. Уважение к фанатам. Профессионализм. Мы что, так много просим?». Еще один баннер: «Игра окончена» – с намеком на фразу, которую Эвра нередко выдает в соцсетях («Люблю эту игру»).

    Как известно, из-за инцидента с фанатом УЕФА завел дисциплинарное дело, а футболиста отстранили от игр и тренировок с клубом. Слухи о возможном расторжении контракта звучат все чаще, однако сам Эвра после матча с «Каном» заявил в инстаграме, что «получает серьезную поддержку от настоящих фанатов «Марселя». В комментариях высказывались предположения, что сам Эвра оставляет только реплики с поддержкой.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Daily Mail, L'Equipe
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 4
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    Комментарии (9)
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    shish_414
    1510036544
    Не фиг пять пропускать,еще и дома, сент-этьен сам себя унизил, а фекир в прекрасной форме, имеет право поглумиться
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    fortune-bva
    1510089071
    ребят, а что с Эвра, кто в курсе в двух словах, почему его гнобят дома?
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