«Спартак» отфедунил и даже чуточку откаррерил «Севилью». Реакция страны на историческую победу

Разгром «Севильи» – самое эмоциональное событие в жизни фанатов «Спартака» после весеннего чемпионства.

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Так вот почему у «Спартака» столько травмированных? Это план Карреры!

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И кто-то еще предлагал выгнать итальянского тренера?

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Без комментариев.

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Испанцы обожают играть в Лиге Европы.

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Футбольный функционер мирового уровня Дмитрий Селюк жонглирует словами не хуже, чем Георгий Черданцев.

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Как и ожидалось, Дмитрий Егоров с Чемпионата уже предсказывает второе чемпионство «Спартака». Верите?

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Поблагодарите Комбарова за ключевое спасение!

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Книга уже в печати.

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Крупной победе «Спартака» удивились даже в ливанской прессе: «Ливерпуль», обыгрывающий «Марибор» 7:0, – это объяснимо, но «Спартак», громящий «Севилью» со счетом 5:1, – это сумасшествие».

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Теперь фанаты «Ливерпуля» уже не так недовольны ничьей в Москве: «После того, как «Спартак» вынес «Севилью», наша ничья 1:1 в Москве совсем не выглядит плохим результатом».

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Вчерашние герои!

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