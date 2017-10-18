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  • «Спартак» отфедунил и даже чуточку откаррерил «Севилью». Реакция страны на историческую победу

«Спартак» отфедунил и даже чуточку откаррерил «Севилью». Реакция страны на историческую победу

Разгром «Севильи» – самое эмоциональное событие в жизни фанатов «Спартака» после весеннего чемпионства.

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Так вот почему у «Спартака» столько травмированных? Это план Карреры!

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И кто-то еще предлагал выгнать итальянского тренера?

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Без комментариев.

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Испанцы обожают играть в Лиге Европы.

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Футбольный функционер мирового уровня Дмитрий Селюк жонглирует словами не хуже, чем Георгий Черданцев.

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Как и ожидалось, Дмитрий Егоров с Чемпионата уже предсказывает второе чемпионство «Спартака». Верите?

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Поблагодарите Комбарова за ключевое спасение!

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Книга уже в печати.

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Крупной победе «Спартака» удивились даже в ливанской прессе: «Ливерпуль», обыгрывающий «Марибор» 7:0, – это объяснимо, но «Спартак», громящий «Севилью» со счетом 5:1, – это сумасшествие».

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Теперь фанаты «Ливерпуля» уже не так недовольны ничьей в Москве: «После того, как «Спартак» вынес «Севилью», наша ничья 1:1 в Москве совсем не выглядит плохим результатом».

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Вчерашние герои!

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Лига чемпионов Лига чемпионов Спартак Севилья
Комментарии (25)
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Colonist
1508317476
Круто!!!
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alex1951
1508318718
То есть теперь Спартак ,совсем не такой Спартак,каким мы знали его еще три дня назад? Это совершенно другой Спартак,ну как при И.Нетто или как при тренере О.Романцеве. Значит он сам себе повысил планку ,ниже которой опускаться низзя! Ниже позор!
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спартач-тверь
1508319281
Чётко сказано -Спартак» отфедунил и даже чуточку откаррерил «Севилью» А Севилья У Спартака от Промисела и от Мельгарехтила))
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myelementisearth
1508319691
Что за легендарные матчи? Сыграли со средней командой испании. Зенит вот обычный матч с Сосьедадом сыграл, Локо с Злином а ЦСКА с Бенфикой, но легендарным оказалась почему то победа Спартака над Севильей) что за лол?
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КонтриК
1508322831
Не любитель игры Спартака, но вчера наблюдалось очень даже радостно! Если команды топ 6 РФПЛ играли бы на таком уровне хотя бы через матч, чемпионат ты наполнился красками. А вообще пусть все набирают по максимум очки в общую копилку и обгоняем Францию.
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gigs84
1508326953
Молодцы! Подарили нам море позитива.
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alp
1508334775
весьма не плохо сыграли. мои поздравления мясным. но нос задирать рано
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nik_59
1508340503
Что уж тут исторического.
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TUMS
1508341217
Положительные эмоции зашкаливают. Спасибо Спартаку.
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Berikosha
1508344994
Победу заслужили,возможно где-то подвезло.Но это должно было случиться и повезло Сильнейшим,БРАВО СПАРТАК! Значит остальные тоже по зубам,главное идти с таким настроем дальше,УДАЧИ!!!
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