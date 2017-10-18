«Спартак» отфедунил и даже чуточку откаррерил «Севилью». Реакция страны на историческую победу

Разгром «Севильи» – самое эмоциональное событие в жизни фанатов «Спартака» после весеннего чемпионства.
Так вот почему у «Спартака» столько травмированных? Это план Карреры!
И кто-то еще предлагал выгнать итальянского тренера?
Без комментариев.
Испанцы обожают играть в Лиге Европы.
Футбольный функционер мирового уровня Дмитрий Селюк жонглирует словами не хуже, чем Георгий Черданцев.
Как и ожидалось, Дмитрий Егоров с Чемпионата уже предсказывает второе чемпионство «Спартака». Верите?
Поблагодарите Комбарова за ключевое спасение!
Книга уже в печати.
Крупной победе «Спартака» удивились даже в ливанской прессе: «Ливерпуль», обыгрывающий «Марибор» 7:0, – это объяснимо, но «Спартак», громящий «Севилью» со счетом 5:1, – это сумасшествие».
Теперь фанаты «Ливерпуля» уже не так недовольны ничьей в Москве: «После того, как «Спартак» вынес «Севилью», наша ничья 1:1 в Москве совсем не выглядит плохим результатом».
Вчерашние герои!
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