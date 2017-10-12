«Спартачи» налетели со спины и начали мочить всех без разбора». Он перенес жуткое избиение и сохранил любовь к футболу

Дмитрий Оженилок − давний болельщик «Зенита» и большой поклонник выездных игр. Перед одним из матчей его за неправильные цвета избила группировка фанатов «Спартака». Дмитрий получил серьезное повреждение глаза, долго лечился и тяжело привыкал к своей инвалидности и ее ограничениям. Но смог выбраться. В том числе благодаря коллекционированию шарфов, которое заменило ему любимые поездки на футбол и напомнило, что он по-прежнему часть этого большого мира.

Сергей Беседин встретился с Дмитрием и записал его рассказ о том, как пронести свою увлеченность через самые жесткие трудности.

«Жизнь была ожиданием следующего матча, а «Петровский» стал вторым домом»

«Страсть к футболу у меня вспыхнула в детстве благодаря отцу. Он играл за команду предприятия, где сам и работал. Постоянные походы на матчи папы, просмотры телевизионных трансляций с его друзьями, мячи по всей квартире, постеры любимых игроков – все это сделало свое дело. С возрастом смотреть игры дома по ящику становилось уже не очень прикольно, тянуло на стадион. Так как я родился в Кронштадте (район в Санкт-Петербурге – прим. авт.), то и выбора за кого топить, кроме родного «Зенитушки», у меня особо не было.

До сих пор помню в деталях свой первый поход на «Петровский». Это было весной 1998 года. Первый тур чемпионата России. «Зенит» играл со «Спартаком», который до этого разделал «Аякс». К нам приехали Тихонов, Аленичев, Цымбаларь, Филимонов, Ширко. Покойный Цымбаларь со штрафника положил в девятку − горим 0:1. Но наши пацаны вытащили игру! Эту радость и эмоции невозможно забыть и передать словами.

Дальше моя жизнь превратилась в ожидания следующего матча «Зенита», а «Петровский» стал вторым домом. Я не пропускал ни одной домашней игры. Потом случился первый выезд – в Москву на «Динамо». Тот «Зенит» конца 90-х и первой половины 2000-х был, как модно сейчас говорить, ламповым. Болеть за него было очень приятно и душевно».

«Когда я начал болеть за «Зенит», сразу понял, что никогда не стану хулиганом. Ничего не имел и не имею против этой фанатской культуры. Но это не по мне, когда люди бьют друг другу морды только за то, что им нравятся разные футбольные клубы. Есть такие футбольные хулиганы, которые просто мрази. Я стараюсь редко вспоминать о случае, который очень сильно испортил мне жизнь. Хочется это все забыть, стереть в памяти, как в том фильме про «Терминатора».

«Били очень жестко и сильно»

«В Питер на матч чемпионата приехал «Спартак». Утром в день игры я заранее пришел к кассе, чтобы взять билеты себе и друзьям. В очереди только молодые пацаны лет 16-18, дети с мамами и пара мужиков. Мы спокойно ждали открытия касс − и тут на нас налетели «спартачи». Напали сзади, подло, со спины. Эти подонки начали мочить всех без разбора. Били очень жестко и сильно только за то, что стоявшие возле касс люди были в атрибутике «Зенита». При этом в той очереди не было ни одного зенитовского хулигана − только обычные простые «кузьмичи» и жители города, которые пришли на футбол семьями.

Мне тогда сильно досталось. Перелом двух кистей рук, два сломанных ребра и сотрясение мозга – и это был только начальный диагноз. При осмотре у офтальмолога выявили подозрение на отслойку сетчатки. Я был срочно направлен в клинику Федорова. Благодаря профессионализму врачей отслойки удалось избежать. Но из-за побоев у меня резко ухудшилось зрение, и я получил инвалидность».

«А что стало с теми хулиганами, которые напали на людей у касс? Их нашли, арестовали за избиение? Это же уголовное дело. Вы обращались вообще в милицию?» – спрашиваю у Дмитрия.

«Да думаю, ничего не стало. В то время околофутбол только зарождался у нас в стране, и, как ему противодействовать, милиция не знала. Поэтому никого и не нашли да и не могла найти. Конец 90-х − это доисторическая эра безопасности как на стадионах, так и возле них.

Возможно, кто-то и обращался в милицию по произошедшим событиям, но не я. Мне было в тот момент явно не до общения с ментами. Для меня главное, что я пошел на поправку и мог ходить. Сначала только на домашние матчи, потом на выездные игры по России, а позже и до Европы добрался. Но в июле 2013-го года случился рецидив травмы − полная отслойка сетчатки с тремя разрывами».

«24 часа ты должен только лежать, а дышать свежим воздухом можно лишь из окна»

«Вердикт врачей меня, конечно, знатно тряханул. Из человека, живущего полной жизнью, я оказался тем, кто прикован к постоянному лечению, постельному режиму и ограничениям во всем. О походах на футбол не могло идти и речи. Я перенeс четыре тяжелейшие операции. После первой операции, вся моя жизнь проходила в горизонтальном положении. Для кого-то это мечта, но для меня − ужас. Представьте: 24 часа ты должен только лежать, а дышать свежим воздухом можно лишь из открытого окна в комнате.

На меня давил тот резкий контраст между образом жизни до травмы и после. Вторая операция прошла успешно, и мне разрешили выходить на улицу. Испытывал двоякие ощущения. С одной стороны, безумные головные боли от нехватки кислорода, а с другой − радость от прогулок и шагов к выздоровлению. Потом были еще две операции.

Скажу так: жизнь научила относиться ко всему произошедшему философски. Рядом остались только по настоящему верные люди, которыми стоить дорожить. Немного переосмыслил и ценности в жизни. Но все равно: как ни утешай себя, а в душе осадок сохранялся. Вот эту разлуку с футболом мне очень помогли пережить мои друзья и особенно моя жена Ольга. Она, наверное, главный человек, который не дает мне скиснуть и всегда во всем меня поддерживает. Обернувшись назад и глядя на все то, что мы пережили вместе, мне остается только гордиться своей женой. Я оказался беспомощным в тот момент, когда искал себе новую работу. Мы влезли в долги и кредиты. Некоторые операции были платными и стоили немалых денег. Но мы прошли через все вместе и я рад, что нам это удалось.

«Целый вечер ко мне в гостиничный номер люди привозили «розы» команд, в которых они работают»

Инвалидность и травмы заставили Дмитрия пережить много неприятных моментов. И чтобы хоть как-то остаться в футбольной теме, Дмитрий увлекся коллекционированием шарфом с эмблемами клубов и сборных УЕФА.

«Некоторое время я был в депрессии. Не знал, чем себя занять. Врачи запрещали работать. Спасло только коллекционирование. Благодаря ему появилось много новых знакомых. Я стал переписываться с ребятами из других стран, менялся с ними, общался, обсуждал футбольные новости. Попутно появились друзья, которые собирают другую атрибутику: значки, вымпелы, билеты и программки с матчей.

Шарфами я начал увлекаться давно. Моим первым стал шарф, посвященный победе «Зенита» в Кубке России 1999 года. Следующий экспонат появилась только в марте 2001 года: я поехал на выезд в Волгоград и привез оттуда «Ротор». Тогда я решил собирать соперников «Зенита» с гостевых игр, на которых был, но еще не осознавал масштабность своего увлечения. Очень быстро собрал почти все клубы высшей лиги России.

Потом появились первые зарубежные команды. Это тоже были соперники «Зенита», только уже в еврокубках. Ко мне в гости приходили друзья и родственники. Им понравилось мое небольшое увлечение, и они дарили шарфы футбольных клубов из городов, в которых побывали сами. Тогда я перестал ограничиваться только соперниками «Зенита», но и перешел на шарфы всех клубов Европы и сборных. В коллекцию беру только классические варианты. На них, как правило, изображена эмблема клуба и название. Шарфы под отдельных игроков, с лозунгами, матчевые игры, юбилейные или ультрас я не собираю».

На данный момент в коллекции Дмитрия около 700 «роз». Больше всего, конечно, российских команд. Есть в его коллекции шарфы из страны, которую он выделяет отдельно − Эстония. Она для него особенно дорога. Почти все эстонские шарфы он покупал сам или получал в подарок, когда был там. Они ценны для Дмитрия тем, что эти поездки были после тех перенесенных операций. С этой страной у Дмитрия связана еще одна приятная история.

«Один раз я приехал в Таллин в надежде пополнить свою коллекцию новинками. Списался с одним работником из клуба низшей эстонской лиги и попросил шарф их команды, рассказав о моем увлечении. Этот человек связался с представителями многих других местных клубов и устроил мне настоящий сюрприз. Целый вечер я сидел в своем гостиничном номере, а ко мне приезжали люди и привозили «розы» команд, в которых они работают. Такую доброту я не забуду никогда».

«Есть ребята с такими коллекциями, что не хватит целой квартиры»

«Крутизна» шарфа зависит от возраста, от тиража, от производителя. Нюансов много. Например, были так называемые «англичанки». Их реально вязали в Англии. Вот они одни из самых «крутых». Сюда можно добавить и шарфы нетоповых команд, которые выпускались когда-то давно. Лично для меня «крутые розы» − это то, что выпускали года так до 2003-го. Просто в то время не было такого масштабного производства, и каждая «роза» оттуда пропитана духом фанатизма.

Из российских в своей коллекции могу выделить «розы» «Астрахани», «Смены» (Комсомольск-на-Амуре), ФК ДСИ (Комсомольск-на-Амуре), «Якутии», «Ангушта», «Витязя» (Крымск). Многие шарфы по возрасту не так стары, но имеют свою ценность из-за тиража и количества раз производства. Некоторые клубы всего по разу выпускают шарфы в своей богатой истории. Того же клуба «Астрахань» уже не существует, поэтому найти их оригинальный шарф очень сложно.

Или вот еще один пример. В 90-х годах в Москве жил такой клуб − «Асмарал». Для своего времени у них был уникальный шарф – из пяти цветов. Сейчас коллекционеры готовы заплатить за оригинальную «розу» «Асмарала» приличную сумму – порядка 25-30 тысяч рублей. Но, несмотря на высокую финансовую ценность некоторых шарфов, для меня ценны все. У каждого своя отдельная история попадания в личную коллекцию».

В заключение Дмитрий рассказывает о своей цели в коллекционировании шарфов:

«Я не считаю себя слишком уж крупным коллекционером. В России и Европе есть очень крутые ребята. У них столько «роз», что не хватит целой квартиры. Я переписываюсь и меняюсь с одним голландцем, чья коллекция перевалила за 3000 штук! Мне до такого еще далеко. Но я доволен своей коллекцией и теми темпами, которыми она пополняется.

Цель − собрать шарфы всех профессиональных клубов и сборных стран выступающих под эгидой УЕФА. Тогда можно и музей открывать. Надеюсь, в будущем мне удастся это сделать. Тем более, что жизнь продолжается и бьет ключом. Будущее вижу только позитивным, тем более что меня ожидает скоро выезд с моими друзьями в Тронхейм на игру Лиги Европы «Русенборг» – «Зенит». А это значит новые эмоции, новое путешествие, новые шарфы в коллекции и, конечно же, футбол. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. Никогда не опускайте руки и все будет тип-топ».

Если хотите увеличить коллекцию Дмитрия и подарить ему шарф команды из вашего города, пишите в комментарии или на info@bombardir.ru