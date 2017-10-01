Самый странный матч «Барселоны». И дело не в самом футболе

Сегодняшняя обстановка в Барселоне не способствовала проведению футбольных матчей – мы об этом подробно писали еще днем. За несколько часов до игры испанские СМИ озвучили новость, что она не состоится, но «Барса» и «Лас-Пальмас» все-таки вышли на поле. Правда, болельщиков на стадион не пустили, так что атмосфера во время матча больше походила на тренировочную.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу объяснил, почему каталонский клуб решил провести игру без зрителей:

«Мы обеспокоены ситуацией в Каталонии. Чтобы не отменять игру, как хотелось, мы решили провести ее без зрителей, но это не нормально. Сложилась исключительная ситуация. Мы поддерживаем тех, кто страдал от недостатка свободы. Мы говорили с руководителями, тренерами, игроками, и решили играть, но без болельщиков, в знак протеста. Важно не терять очки».

Решение руководства «Барсы» разрушило мечту австралийского мальчика. Его родители три месяца назад заказали билеты на матч с «Лас-Пальмасом», чтобы их сын вживую посмотрел на финты Неймара. Об итоге этой затеи догадайтесь сами. Впрочем, на фото мальчик не выглядит несчастным.

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По сообщениям прессы, Жерар Пике не хотел принимать участие в игре с «Лас-Пальмасом». Вероятно, по той причине, что озвучил эксперт по испанской лиге и колумнист «Спорт-Экспресса» Александр Вишневский:

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Вот так сегодня выглядел стадион «Камп Ноу» во время матча. Очень непривычно.

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