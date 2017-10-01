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  • Самый странный матч «Барселоны». И дело не в самом футболе

Самый странный матч «Барселоны». И дело не в самом футболе

Сегодняшняя обстановка в Барселоне не способствовала проведению футбольных матчей – мы об этом подробно писали еще днем. За несколько часов до игры испанские СМИ озвучили новость, что она не состоится, но «Барса» и «Лас-Пальмас» все-таки вышли на поле. Правда, болельщиков на стадион не пустили, так что атмосфера во время матча больше походила на тренировочную.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу объяснил, почему каталонский клуб решил провести игру без зрителей:

«Мы обеспокоены ситуацией в Каталонии. Чтобы не отменять игру, как хотелось, мы решили провести ее без зрителей, но это не нормально. Сложилась исключительная ситуация. Мы поддерживаем тех, кто страдал от недостатка свободы.

Мы говорили с руководителями, тренерами, игроками, и решили играть, но без болельщиков, в знак протеста. Важно не терять очки».

Решение руководства «Барсы» разрушило мечту австралийского мальчика. Его родители три месяца назад заказали билеты на матч с «Лас-Пальмасом», чтобы их сын вживую посмотрел на финты Неймара. Об итоге этой затеи догадайтесь сами. Впрочем, на фото мальчик не выглядит несчастным.

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По сообщениям прессы, Жерар Пике не хотел принимать участие в игре с «Лас-Пальмасом». Вероятно, по той причине, что озвучил эксперт по испанской лиге и колумнист «Спорт-Экспресса» Александр Вишневский:

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Вот так сегодня выглядел стадион «Камп Ноу» во время матча. Очень непривычно.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

[poll id=1422]

Испания. Примера Испания Барселона Лас-Пальмас
Комментарии (14)
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la verdad
1506878061
А что это за авторитет Александр Вишневский??? Пишет всякую х...ню типа "отвернутся навсегда"... Дядя, ты в Испании хоть раз был??? Или ты, как 80% населения России о других странах судишь по программе Время?))))
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BRO_football
1506881343
Конечно же Барселона согласилась играть. Если бы каталонцы отказались, то им с лёгкостью можно было присудить техническое поражение.
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SKS6891
1506882586
Меня умиляют те, кто проголосовал за вариант "Футбол вне политики". Как много наивных людей вокруг :)
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Ljungberg9
1506882721
Жаль болельщиков из других стран. Мне было бы не по себе, мягко говоря, окажись я в такой неприятной ситуации.
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Masteralex
1506896036
Как у редакторов бомбардира так получается подобрать варианты ответа на вопрос, что никогда не подходит ни один из вараинтов?
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Rebrova
1506916714
Стоило просто перенести игру на понедельник. Нужно быть чуточку лояльней к болельщикам, это же для них всё делается.
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ruverzema29rus
1506918776
чтобы посмотреть на финты Неймара нужно было заказывать билеты в Париж
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Dimon013
1506924382
Семья из Австралии вообще о чем думала)))) 3 месяца назад и началась эпопея перехода Неймара в ПСЖ))) Они вообще новости читают???))))
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айор балдёжник
1506925017
ждемс чемпионата Каталонии
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bset
1506926343
Вот проблема. Может кто-то в Сирию полетел перед тем, как там началась гражданская война. Вот им не повезло.
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