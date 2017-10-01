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    • Каталония отделится от Испании, а «Барса» – от Примеры? Что нужно знать о возможной сенсации

    Каталония отделится от Испании, а «Барса» – от Примеры? Что нужно знать о возможной сенсации


    3.9
    Голосов: 8
    01.10.2017 15:15
    В Каталонии проводится референдум о независимости, власти Испании блокируют избирательные участки. Если отделение случится, это повлияет на все сферы общества, включая футбол.

    Что за референдум?

    Сегодня (1 октября) в Каталонии проходит референдум о независимости. Власти Испании считают его нелегитимным – полиция блокирует участки для голосования, на улицах происходят столкновения протестующих с полицией. В Барселоне и других городах Каталонии проходят акции в поддержку независимости, в Мадриде – против.

    Историческая справка

    Территория Каталонии оказалась в составе Испании в результате династического брака короля Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Кастильской. С тех пор каталонцы неоднократно пытались добиться независимости, и однажды им это удалось (в 1640 году), но суверенитет продержался всего 12 лет.

    В 1979 году, после падения режима Франко, Каталония получила статус автономии, были восстановлены права каталанского языка. Стоит отметить, что каталонцы, выступающие за отделение от Испании, до падения режима подвергались репрессиям.

    Каковы шансы, что Каталония отделится?

    Эти шансы невелики. В 2014 году власти Каталонии уже планировали референдум о создании суверенного государства, но голосование было заблокировано решением Конституционного суда Испании. Кроме того, в прошлом году была приостановлена резолюция парламента Каталонии об отделении от Испании.

    Велика вероятность, что сегодняшний референдум, как и предыдущий, не получит юридического признания в Мадриде. Собственно, этим и объясняются действия полиции: Гражданская гвардия Испании защищает закон, препятствуя нелегальному голосованию.

    Что будет с футболом, если отделение все-таки произойдет?

    Сегодня в испанской Примере выступают сразу три клуба из Каталонии – это «Барселона», «Эспаньол» и «Жирона». При обретении Каталонией независимости есть несколько возможных сценариев. Слово министру спорта Каталонии Жерару Фигерасе:

    «В случае обретения независимости каталонским клубам, выступающим в Ла Лиге, придется решить, где они хотят играть. Это может быть чемпионат Испании или одна из соседних стран – Италия, Франция или даже Англия.

    Таких примеров в Европе достаточно: клубы из Андорры играют в испанских лигах по футболу и баскетболу. Во французской Лиге 1 выступает «Монако», а валлийские клубы представляют Англию. Я не думаю, что УЕФА будет против».

    Самый очевидный вариант – «Барса» продолжит играть в Примере даже в случае успешного проведения референдума. Если же каталонские клубы все-таки заходят покинуть лигу, то они точно не будут создавать отдельный чемпионат Каталонии по футболу. Это не в интересах «Барсы», которой нужна постоянная конкуренция. Прикрепление сине-гранатовых к другой топовой лиге (например, к АПЛ) создаст нешуточный резонанс и приблизит нас к появлению элитного чемпионата, где играют все лучшие клубы.

    Как игроки «Барсы» относятся к референдуму?

    На эту тему уже высказались бывший капитан «Барсы» Карлес Пуйоль и защитник клуба Жерар Пике. Пуйоль написал в своем твиттере следующее: «Право голоса – это демократия». А Пике опубликовал свое фото с избирательного участка с подписью: «Я уже проголосовал. Вместе мы защитим демократию».

    Легенда «Барселоны» Хави назвал действия полиции позором и призвал дать гражданам Каталонии возможность свободно проголосовать:

    «Происходящее в Каталонии – позор. Для демократической страны неприемлемо, что людям не дают голосовать. Я выражаю поддержку всем людям, которые которые хотят выразить право голоса».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 8
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 1 октября 2017, 22:57

      кто вышел на улицу в Каталонии студенты и школьники то есть безмозглая молодежь которая за любой кипишь лишь бы поорать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7802

      mihail200606 1 октября 2017, 20:42

      спорить не стоит об этом , никому ниче не докажешь - - в европе все поворачивают так , как им это выгодно в данный момент.. косово выгодно, каталония невыгодно..

      1
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 1 октября 2017, 17:09

      Удачи вам, Каталонцы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12195

      BRO_football 1 октября 2017, 16:08

      Если на раскол в Украине странам Европы наплевать, то я бы посмотрел на их реакцию, когда Каталония всё-таки отделится от Испании - члена ЕС. Интересно, будут ли применяться какие-либо санкции против Каталонии?

      1
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      Рейтинг: -5

      Azazel79 > BRO_football 1 октября 2017, 19:15

      интересно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +232

      Sterh > BRO_football 2 октября 2017, 10:32

      Угу.. Наверняка испанцы захотят выкопать канал и отделить Каталонию, как интеллектуально предлагают в Украине.

      -1
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      Рейтинг: +25066

      bset 1 октября 2017, 16:04

      Тут все очевидно. Что Европе выгодно, тому быть. Развал Югославии и отделение Косово выгодно. Отделение Каталонии невыгодно. Двойные стандарты в действии.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 1 октября 2017, 15:37

      Не отделится. Пусть даже военным запугивание, но отделится им никто не даст по нескольким причинам: 1 это отделение очень негативно скажется на экономике Испании,2 этому примеру могут последовать ряд других районов в странах Европы и тогда начнётся хаос и Европа будет рассыпаться. в общем, я против. Любые политические интриги влекут за собой печальные последствия.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70744

      insider_retro > BoltCX 1 октября 2017, 15:40

      Точно, в Еуропе ещё есть где вздрогнуть - Гибралтар, Шотландия, франко-голландские тёрки, в бывшей Югославии есть взрывные претензии...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70744

      insider_retro 1 октября 2017, 15:23

      Ничего не будет! Инициаторов под любым соусом не надолго рассуют по клеткам, Испания и Еуросоюз встанут на дыбы, бюллетени уничтожат, а участки разгромят!...
      И ВСЁ!!! Дальше будет демократическая имитация возни на ТВ и в СМИ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +70744

      insider_retro > klifS 1 октября 2017, 16:52

      Она пытается учить, а мы миролюбиво делаем вид, что слушаем её во все уши....))

      1
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