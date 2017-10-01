Каталония отделится от Испании, а «Барса» – от Примеры? Что нужно знать о возможной сенсации

Что за референдум?

Сегодня (1 октября) в Каталонии проходит референдум о независимости. Власти Испании считают его нелегитимным – полиция блокирует участки для голосования, на улицах происходят столкновения протестующих с полицией. В Барселоне и других городах Каталонии проходят акции в поддержку независимости, в Мадриде – против.

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Историческая справка

Территория Каталонии оказалась в составе Испании в результате династического брака короля Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Кастильской. С тех пор каталонцы неоднократно пытались добиться независимости, и однажды им это удалось (в 1640 году), но суверенитет продержался всего 12 лет.

В 1979 году, после падения режима Франко, Каталония получила статус автономии, были восстановлены права каталанского языка. Стоит отметить, что каталонцы, выступающие за отделение от Испании, до падения режима подвергались репрессиям.

Каковы шансы, что Каталония отделится?

Эти шансы невелики. В 2014 году власти Каталонии уже планировали референдум о создании суверенного государства, но голосование было заблокировано решением Конституционного суда Испании. Кроме того, в прошлом году была приостановлена резолюция парламента Каталонии об отделении от Испании.

Велика вероятность, что сегодняшний референдум, как и предыдущий, не получит юридического признания в Мадриде. Собственно, этим и объясняются действия полиции: Гражданская гвардия Испании защищает закон, препятствуя нелегальному голосованию.

Что будет с футболом, если отделение все-таки произойдет?

Сегодня в испанской Примере выступают сразу три клуба из Каталонии – это «Барселона», «Эспаньол» и «Жирона». При обретении Каталонией независимости есть несколько возможных сценариев. Слово министру спорта Каталонии Жерару Фигерасе:

«В случае обретения независимости каталонским клубам, выступающим в Ла Лиге, придется решить, где они хотят играть. Это может быть чемпионат Испании или одна из соседних стран – Италия, Франция или даже Англия. Таких примеров в Европе достаточно: клубы из Андорры играют в испанских лигах по футболу и баскетболу. Во французской Лиге 1 выступает «Монако», а валлийские клубы представляют Англию. Я не думаю, что УЕФА будет против».

Самый очевидный вариант – «Барса» продолжит играть в Примере даже в случае успешного проведения референдума. Если же каталонские клубы все-таки заходят покинуть лигу, то они точно не будут создавать отдельный чемпионат Каталонии по футболу. Это не в интересах «Барсы», которой нужна постоянная конкуренция. Прикрепление сине-гранатовых к другой топовой лиге (например, к АПЛ) создаст нешуточный резонанс и приблизит нас к появлению элитного чемпионата, где играют все лучшие клубы.

Как игроки «Барсы» относятся к референдуму?

На эту тему уже высказались бывший капитан «Барсы» Карлес Пуйоль и защитник клуба Жерар Пике. Пуйоль написал в своем твиттере следующее: «Право голоса – это демократия». А Пике опубликовал свое фото с избирательного участка с подписью: «Я уже проголосовал. Вместе мы защитим демократию».

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Легенда «Барселоны» Хави назвал действия полиции позором и призвал дать гражданам Каталонии возможность свободно проголосовать:

«Происходящее в Каталонии – позор. Для демократической страны неприемлемо, что людям не дают голосовать. Я выражаю поддержку всем людям, которые которые хотят выразить право голоса».

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